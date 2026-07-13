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13. júla 2026
Ukrajinci tvrdia, že pomocou záchytného bezpilotného lietadla zničili ruský dron Orion za 7 miliónov dolárov
Ukrajinská 47. samostatná mechanizovaná brigáda Magura oznámila zničenie ruského prieskumného a útočného dronu Orion. Podľa brigády išlo o jedno z najcennejších bezpilotných lietadiel vo výzbroji Ruska s ...
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13.7.2026 (SITA.sk) - Ukrajinská 47. samostatná mechanizovaná brigáda Magura oznámila zničenie ruského prieskumného a útočného dronu Orion. Podľa brigády išlo o jedno z najcennejších bezpilotných lietadiel vo výzbroji Ruska s odhadovanou hodnotou približne sedem miliónov dolárov.
Ukrajinské sily podľa 47. samostatnej mechanizovanej brigády Magura zničili ruský prieskumný a útočný dron Orion pomocou záchytného bezpilotného lietadla. Ako referuje web united24media.com, brigáda v nedeľu zverejnila zábery zo zásahu a uviedla, že operáciu vykonala jej jednotka protivzdušnej obrany Sky Wars.
Podľa vyhlásenia brigády operátori najprv sledovali letovú trasu ruského dronu, následne ho dostihli záchytným dronom a zničili počas letu. Brigáda tvrdí, že rýchlosť a letová výška Oriona bežne presahujú možnosti štandardných záchytných bezpilotných prostriedkov. „Jednotka protivzdušnej obrany Sky Wars zničila 'zázrak ruského obranného priemyslu' – Orion, ruskú imitáciu tureckého Bayraktaru v hodnote sedem miliónov dolárov. Bežný záchytný dron ho nedokáže dobehnúť, ale pilotom Sky Wars sa to podarilo,“ uviedla brigáda.
Orion, ktorý vyvinula ruská spoločnosť Kronštadt, je bezpilotné lietadlo určené na prieskumné aj úderné misie. Podľa ukrajinskej brigády môže niesť navádzané bomby KAB-20 a KAB-50, rakety Ch-50, samovražednú muníciu aj novú ruskú riadenú strelu S8000 Banderol. Ukrajinská armáda zároveň označila Orion za pomerne vzácny prostriedok vo výzbroji Ruska.
Brigáda pripomenula, že ukrajinské sily bezpilotných systémov už 23. júna oznámili zničenie troch dronov Orion na letisku na okupovanom Kryme. Portál Defense Express uviedol, že Orion je v súčasnosti jediným potvrdeným nosičom riadenej strely S8000 Banderol, čo z neho robí jedno z hodnotnejších bezpilotných lietadiel ruského arzenálu.
Veliteľ ukrajinských Síl bezpilotných systémov Robert „Maďar“ Brovdi v nedeľu zároveň oznámil, že jeho jednotky za uplynulých 24 hodín zničili alebo poškodili 1 725 ruských cieľov.
Zdroj: SITA.sk - Ukrajinci tvrdia, že pomocou záchytného bezpilotného lietadla zničili ruský dron Orion za 7 miliónov dolárov © SITA Všetky práva vyhradené.
Ukrajinské sily podľa 47. samostatnej mechanizovanej brigády Magura zničili ruský prieskumný a útočný dron Orion pomocou záchytného bezpilotného lietadla. Ako referuje web united24media.com, brigáda v nedeľu zverejnila zábery zo zásahu a uviedla, že operáciu vykonala jej jednotka protivzdušnej obrany Sky Wars.
Podľa vyhlásenia brigády operátori najprv sledovali letovú trasu ruského dronu, následne ho dostihli záchytným dronom a zničili počas letu. Brigáda tvrdí, že rýchlosť a letová výška Oriona bežne presahujú možnosti štandardných záchytných bezpilotných prostriedkov. „Jednotka protivzdušnej obrany Sky Wars zničila 'zázrak ruského obranného priemyslu' – Orion, ruskú imitáciu tureckého Bayraktaru v hodnote sedem miliónov dolárov. Bežný záchytný dron ho nedokáže dobehnúť, ale pilotom Sky Wars sa to podarilo,“ uviedla brigáda.
Orion, ktorý vyvinula ruská spoločnosť Kronštadt, je bezpilotné lietadlo určené na prieskumné aj úderné misie. Podľa ukrajinskej brigády môže niesť navádzané bomby KAB-20 a KAB-50, rakety Ch-50, samovražednú muníciu aj novú ruskú riadenú strelu S8000 Banderol. Ukrajinská armáda zároveň označila Orion za pomerne vzácny prostriedok vo výzbroji Ruska.
Brigáda pripomenula, že ukrajinské sily bezpilotných systémov už 23. júna oznámili zničenie troch dronov Orion na letisku na okupovanom Kryme. Portál Defense Express uviedol, že Orion je v súčasnosti jediným potvrdeným nosičom riadenej strely S8000 Banderol, čo z neho robí jedno z hodnotnejších bezpilotných lietadiel ruského arzenálu.
Veliteľ ukrajinských Síl bezpilotných systémov Robert „Maďar“ Brovdi v nedeľu zároveň oznámil, že jeho jednotky za uplynulých 24 hodín zničili alebo poškodili 1 725 ruských cieľov.
Fotogaléria k článku:
href="https://sita.sk/fotogaleria/vojna-na-ukrajine-v-juli-2026-fotografie/">Vojna na Ukrajine v júli 2026 (fotografie)
Zdroj: SITA.sk - Ukrajinci tvrdia, že pomocou záchytného bezpilotného lietadla zničili ruský dron Orion za 7 miliónov dolárov © SITA Všetky práva vyhradené.
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