EÚ by mala stanoviť jasné pravidlá pri rozdeľovaní vakcín členským štátom, myslí si premiér Matovič

Spory a pochybnosti

Téma pandémie

2.10.2020 - Európska únia by mala mať stanovené jednoznačné pravidlá rozdelenia vakcín proti ochoreniu COVID-19 medzi jednotlivé členské krajiny. Uviedol to po summite v Bruseli premiér Igor Matovič, ktorý podľa vlastných slov túto tému na stretnutí s hlavami štátov únie sám otvoril.Predišlo by sa tým podľa neho zbytočným sporom a pochybnostiam, ktoré by pri prideľovaní vakcín jednotlivým krajinám mohli nastať.„Aby následne zbytočne nevznikali nejaké spory či pochybnosti. Aby sme predišli nejakým konšpirátorom, aby tu obviňovali, že bohaté krajiny budú mať prednostné právo a my chudáci sa k tomu nedostaneme,“ povedal v Bruseli novinárom Matovič.Slovenský premiér pritom podporil aj návrh, s ktorým prišiel jeho grécky kolega Kyriakos Mitsotakis, aby sa pri zabezpečení vakcín prihliadalo aj na krajiny, s ktorým únia vedie prístupové rokovania.„Takýto návrh považujem za veľmi fér a aj som ho oficiálne podporil. Aby sme k nim nepristupovali ako k cudzím, hoci s nimi dlhé roky diskutujeme, že chceme, aby boli súčasťou nášho spoločenstva,“ dodal Matovič s tým, že reč je napríklad o krajinách Západného Balkánu, či Ukrajine. „Diskutujme s týmito krajinami, či potrebujú pomoc pri vakcínach, po čom každá z nich volá,“ tvrdí.Hlavy štátov Európskej únie sa téme pandémie nového koronavírusu na ostatnom summite venovali v piatok niekoľko hodín napriek tomu, že pôvodne výraznejší priestor v programe nemala.„Nakoniec to bola veľmi otvorená trojhodinová dopoludňajšia diskusia,“ povedal Matovič s tým, že lídri hovorili aj o potrebe jednotných pravidiel pre označovanie úrovní epidemiologickej bezpečnosti jednotlivých regiónov, aby mohol byť zachovaný voľný pohyb tovaru, služieb či ľudí.