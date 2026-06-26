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26. júna 2026

EÚ chce obmedziť ochranu pre novoprichádzajúcich Ukrajincov podliehajúcich brannej povinnosti


Tagy: Branná povinnosť Rusko-ukrajinský konflikt ukrajinskí utečenci Vojna na Ukrajine

Dočasnú ochranu by už nezískali novoprichádzajúci muži vo veku podliehajúcom brannej povinnosti. Ostatným utečencom chce EÚ režim predĺžiť do marca 2028.



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bulgaria_russia_ukraine_war_40015 676x451 26.6.2026 (SITA.sk) - Dočasnú ochranu by už nezískali novoprichádzajúci muži vo veku podliehajúcom brannej povinnosti. Ostatným utečencom chce EÚ režim predĺžiť do marca 2028.

Európska komisia (EK) v piatok navrhla, aby Európska únia (EÚ) prestala poskytovať dočasnú ochranu novoprichádzajúcim ukrajinským mužom podliehajúcim brannej povinnosti.


Zároveň chce predĺžiť platnosť systému dočasnej ochrany pre ostatných ukrajinských utečencov až do marca 2028. Návrh ešte musia schváliť členské štáty EÚ.



Zostanú chránení


Zmena by sa týkala mužov vo veku od 23 do 60 rokov, ktorým ukrajinské právne predpisy počas stanného práva spravidla zakazujú vycestovať z krajiny.


Muži, ktorí už dočasnú ochranu v členských štátoch EÚ získali, si ju zachovajú. Novoprichádzajúci však budú môcť aj naďalej požiadať o azyl podľa platných pravidiel.


„Náš návrh počíta s tým, že dočasná ochrana sa nebude udeľovať novoprichádzajúcim osobám, ktorým ukrajinské orgány nedovoľujú opustiť krajinu pre ich vojenské povinnosti,“ uviedol eurokomisár pre vnútorné záležitosti Magnus Brunner.


Dodal, že zmena je výsledkom požiadavky Kyjeva, ktorý sa počas piateho roka ruskej invázie snaží riešiť nedostatok vojakov.



Podpora dobrovoľného návratu


EÚ zaviedla režim dočasnej ochrany po začiatku rozsiahlej ruskej invázie vo februári 2022. V súčasnosti z neho podľa údajov EK profituje približne 4,4 milióna Ukrajincov.


Tým zabezpečuje povolenie na pobyt, prístup na trh práce, zdravotnú starostlivosť, sociálnu pomoc aj vzdelávanie. Najväčšie komunity ukrajinských utečencov prijali Nemecko, Poľsko a Česko.


Brusel zároveň pripravuje pilotný program na podporu dobrovoľného návratu Ukrajincov do vlasti.


Má im pomôcť pri hľadaní zamestnania, bývania či pokračovaní vo vzdelávaní. „Keďže vojna pokračuje, musí pokračovať aj naša podpora,“ povedal Brunner s tým, že návrh zohľadňuje meniace sa obranné aj povojnové potreby Ukrajiny.



Ukrajinci na Slovensku


Na Slovensku sa podľa aktuálnych údajov Eurostatu nachádza približne 143-tisíc osôb s dočasnou ochranou v súvislosti s vojnou na Ukrajine.


V prepočte na počet obyvateľov patrí Slovensko medzi krajiny EÚ s najvyšším podielom ukrajinských utečencov – približne 26,5 osoby na tisíc obyvateľov. Vyšší podiel evidujú len Česko a Poľsko.




Zdroj: SITA.sk - EÚ chce obmedziť ochranu pre novoprichádzajúcich Ukrajincov podliehajúcich brannej povinnosti © SITA Všetky práva vyhradené.

Tagy: Branná povinnosť Rusko-ukrajinský konflikt ukrajinskí utečenci Vojna na Ukrajine
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