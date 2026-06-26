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26. júna 2026

Politico: Európska únia pripravuje „odmeny“ pre kandidátske krajiny


Tagy: kandidátske krajiny

Európska komisia pripravuje plán, ktorý by kandidátskym krajinám umožnil čerpať niektoré ekonomické výhody členstva ešte pred ich oficiálnym vstupom do Európskej únie. Cieľom je urýchliť proces rozširovania ...



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gettyimages 938765132 676x338 26.6.2026 (SITA.sk) - Európska komisia pripravuje plán, ktorý by kandidátskym krajinám umožnil čerpať niektoré ekonomické výhody členstva ešte pred ich oficiálnym vstupom do Európskej únie. Cieľom je urýchliť proces rozširovania bez znižovania podmienok na prijatie nových členov.


Európska komisia pripravuje návrhy, ktoré by kandidátskym krajinám poskytli postupný prístup k vybraným výhodám Európskej únie ešte počas prístupového procesu. Ako referuje web Politico, opatrenie je súčasťou konceptu takzvanej „postupnej integrácie“, ktorého cieľom je motivovať krajiny k pokračovaniu v reformách aj v prípade, že plnoprávne členstvo zostáva vzdialené niekoľko rokov.

Podľa pripravovaných plánov by kandidátske štáty mohli získať prístup k niektorým európskym finančným programom, výhodnejším obchodným podmienkam či čiastočnému vstupu na jednotný trh. Rozsah výhod by sa odvíjal od pokroku jednotlivých krajín pri zosúlaďovaní legislatívy s pravidlami EÚ a od realizácie potrebných reforiem.

Návrh predstavuje odlišný prístup od skorších úvah o takzvanom „obrátenom rozširovaní“, ktoré počítali s priznaním určitých politických práv ešte pred ukončením prístupového procesu. Tento koncept však členské štáty odmietli. Nový model sa zameriava výlučne na ekonomické výhody bez predčasného udeľovania členského statusu.

Myšlienka má podľa dostupných informácií väčšiu politickú podporu než predchádzajúce návrhy. Podobné riešenia v minulosti podporili Francúzsko aj Nemecko, ktoré hľadajú spôsob, ako udržať kandidátske krajiny motivované počas zdĺhavých rokovaní o vstupe.

Litovský europoslanec Petras Auštrevičius, ktorý pripravil stratégiu Európskeho parlamentu pre rozširovanie, uviedol, že ekonomická integrácia by mala prebiehať paralelne s reformami. Podľa neho by sa mal uplatňovať princíp „viac za viac“, teda väčšie výhody pre krajiny, ktoré napredujú rýchlejšie než ostatné.

Európska komisia chce pre iniciatívu získať podporu členských štátov. Predstavitelia EÚ dúfajú, že lídri krajín podporia práce na širšom rámci počas zasadnutia Európskej rady v októbri alebo decembri.

Diskusie o urýchlení rozširovania Únie sa zintenzívnili najmä po ruskej invázii na Ukrajinu. Členské štáty sa síce zhodujú na potrebe posunúť proces vpred, zároveň však nechcú prijímať nové krajiny skôr, ako budú plne pripravené na členstvo. Navrhovaný systém má preto kombinovať rýchlejší postup s dodatočnými zárukami pre skeptickejšie členské krajiny.


Zdroj: SITA.sk - Politico: Európska únia pripravuje „odmeny“ pre kandidátske krajiny © SITA Všetky práva vyhradené.

Tagy: kandidátske krajiny
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