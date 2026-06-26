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SEPS sa stáva partnerom Ceny Dionýza Ilkoviča. Budúcnosť energetiky sa začína v školských laviciach
Tagy: Energetika Ocenenie PR
Slovenská elektrizačná a prenosová sústava (SEPS) sa stáva partnerom Ceny Dionýza Ilkoviča, prestížneho ocenenia pre učiteľov prírodných vied. Spoločným cieľom je podporiť pedagógov, ...
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26.6.2026 (SITA.sk) - Slovenská elektrizačná a prenosová sústava (SEPS) sa stáva partnerom Ceny Dionýza Ilkoviča, prestížneho ocenenia pre učiteľov prírodných vied.
Spoločným cieľom je podporiť pedagógov, ktorí formujú budúcu generáciu odborníkov a inovátorov, teda ľudí, bez ktorých sa moderná energetika ani technologický rozvoj Slovenska nezaobídu.
Energetika prechádza v posledných rokoch zásadnou transformáciou. Rastúca elektrifikácia, digitalizácia, rozvoj umelej inteligencie, kybernetická bezpečnosť či integrácia nových zdrojov energie prinášajú nové výzvy pre celú spoločnosť. Ich zvládnutie si bude vyžadovať nielen rozsiahle investície do infraštruktúry, ale aj dostatok kvalitne pripravených odborníkov.
„Budúcnosť energetiky stojí na poznaní, vede a schopnosti prinášať nové riešenia. Ak chceme mať v budúcnosti dostatok odborníkov, ktorí budú schopní zabezpečiť spoľahlivú a bezpečnú prevádzku energetických systémov, musíme podporovať ich rozvoj už dnes. Začína sa to kvalitným vzdelávaním a učiteľmi, ktorí dokážu v mladých ľuďoch prebudiť záujem o prírodné vedy a technológie," hovorí predseda predstavenstva a generálny riaditeľ SEPS Martin Magáth.
Učitelia prírodovedných predmetov zohrávajú pri formovaní mladých talentov kľúčovú úlohu. Práve oni pomáhajú žiakom rozvíjať analytické myslenie, schopnosť riešiť problémy a porozumieť princípom, na ktorých stojí moderný svet. Cena Dionýza Ilkoviča už 10 rokov vyzdvihuje pedagógov, ktorí svojou prácou presahujú rámec bežnej výučby a motivujú mladých ľudí k záujmu o vedu a techniku.
„Každý významný vedecký či technologický pokrok sa začína kvalitným vzdelávaním. Partnerstvo so SEPS vnímame ako potvrdenie toho, že rozvoj prírodovedného vzdelávania je dôležitý nielen pre školy, ale aj pre budúcnosť celého hospodárstva a spoločnosti. Spolu chceme upozorňovať na význam učiteľov, ktorí pripravujú mladých ľudí na svet plný nových technologických výziev," hovorí Martin Plesch, predseda komisie Ceny Dionýza Ilkoviča a člen správnej rady Nadácie Dionýza Ilkoviča.
Cena Dionýza Ilkoviča tento rok oslavuje jubilejný 10. ročník. Nominácie sú otvorené do 30. júna a svojho kandidáta môže verejnosť prihlásiť prostredníctvom formulára na stránke Nadácie Dionýza Ilkoviča (https://nadaciadi.sk/cena-dionyza-ilkovica/nominovat-ucitela/). Slávnostné odovzdávanie ocenení sa uskutoční v novembri 2026.
Cena Dionýza Ilkoviča oceňuje výnimočných učiteľov matematiky, fyziky, chémie, biológie a informatiky na základných a stredných školách. Jej cieľom je zvyšovať prestíž učiteľského povolania, podporovať kvalitné prírodovedné vzdelávanie a upozorňovať na význam pedagógov pri rozvoji budúcej generácie vedcov, výskumníkov a odborníkov.
Informačný servis
Zdroj: SITA.sk - SEPS sa stáva partnerom Ceny Dionýza Ilkoviča. Budúcnosť energetiky sa začína v školských laviciach © SITA Všetky práva vyhradené.
Spoločným cieľom je podporiť pedagógov, ktorí formujú budúcu generáciu odborníkov a inovátorov, teda ľudí, bez ktorých sa moderná energetika ani technologický rozvoj Slovenska nezaobídu.
Energetika prechádza v posledných rokoch zásadnou transformáciou. Rastúca elektrifikácia, digitalizácia, rozvoj umelej inteligencie, kybernetická bezpečnosť či integrácia nových zdrojov energie prinášajú nové výzvy pre celú spoločnosť. Ich zvládnutie si bude vyžadovať nielen rozsiahle investície do infraštruktúry, ale aj dostatok kvalitne pripravených odborníkov.
„Budúcnosť energetiky stojí na poznaní, vede a schopnosti prinášať nové riešenia. Ak chceme mať v budúcnosti dostatok odborníkov, ktorí budú schopní zabezpečiť spoľahlivú a bezpečnú prevádzku energetických systémov, musíme podporovať ich rozvoj už dnes. Začína sa to kvalitným vzdelávaním a učiteľmi, ktorí dokážu v mladých ľuďoch prebudiť záujem o prírodné vedy a technológie," hovorí predseda predstavenstva a generálny riaditeľ SEPS Martin Magáth.
Učitelia prírodovedných predmetov zohrávajú pri formovaní mladých talentov kľúčovú úlohu. Práve oni pomáhajú žiakom rozvíjať analytické myslenie, schopnosť riešiť problémy a porozumieť princípom, na ktorých stojí moderný svet. Cena Dionýza Ilkoviča už 10 rokov vyzdvihuje pedagógov, ktorí svojou prácou presahujú rámec bežnej výučby a motivujú mladých ľudí k záujmu o vedu a techniku.
„Každý významný vedecký či technologický pokrok sa začína kvalitným vzdelávaním. Partnerstvo so SEPS vnímame ako potvrdenie toho, že rozvoj prírodovedného vzdelávania je dôležitý nielen pre školy, ale aj pre budúcnosť celého hospodárstva a spoločnosti. Spolu chceme upozorňovať na význam učiteľov, ktorí pripravujú mladých ľudí na svet plný nových technologických výziev," hovorí Martin Plesch, predseda komisie Ceny Dionýza Ilkoviča a člen správnej rady Nadácie Dionýza Ilkoviča.
Cena Dionýza Ilkoviča tento rok oslavuje jubilejný 10. ročník. Nominácie sú otvorené do 30. júna a svojho kandidáta môže verejnosť prihlásiť prostredníctvom formulára na stránke Nadácie Dionýza Ilkoviča (https://nadaciadi.sk/cena-dionyza-ilkovica/nominovat-ucitela/). Slávnostné odovzdávanie ocenení sa uskutoční v novembri 2026.
O Cene Dionýza Ilkoviča
Cena Dionýza Ilkoviča oceňuje výnimočných učiteľov matematiky, fyziky, chémie, biológie a informatiky na základných a stredných školách. Jej cieľom je zvyšovať prestíž učiteľského povolania, podporovať kvalitné prírodovedné vzdelávanie a upozorňovať na význam pedagógov pri rozvoji budúcej generácie vedcov, výskumníkov a odborníkov.
Informačný servis
Zdroj: SITA.sk - SEPS sa stáva partnerom Ceny Dionýza Ilkoviča. Budúcnosť energetiky sa začína v školských laviciach © SITA Všetky práva vyhradené.
Tagy: Energetika Ocenenie PR
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