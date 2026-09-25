|
|Správy
|Reality
|Video
|TV program
|TV Tipy
|Práca
|
Piatok 25.9.2026
|Autobazár
|Dovolenka
|Výsledky
|Kúpele
|Lacné letenky
|Lístky
|
Meniny má Vladislav
|Ubytovanie
|Nákup
|Horoskopy
|Počasie
|Zábava
|Kino
|Úvodná strana
|Včera Archív správ Nastavenia
|
|Kontakt
|Inzercia
|
|Denník - Správy
|
|
|Prílohy
|
|
|Pridajte sa
|
|
Ste na Facebooku?
Ste na Twitteri?
Pridajte sa.
|
|Mobilná verzia
|
25. septembra 2026
EÚ je pripravená brániť pokutu pre platformu X na súde, USA sa pripojili k Muskovmu odvolaniu
Muskova spoločnosť napadla 120-miliónovú pokutu, ktorú dostala za porušovanie európskych pravidiel o online obsahu, americké ministerstvo spravodlivosti požiadalo o prizvanie do konania.
Zdieľať
25.9.2026 (SITA.sk) - Muskova spoločnosť napadla 120-miliónovú pokutu, ktorú dostala za porušovanie európskych pravidiel o online obsahu, americké ministerstvo spravodlivosti požiadalo o prizvanie do konania.
Európska únia (EÚ) je pripravená obhájiť pre súdom pokutu vo výške 120 miliónov eur, ktorú uložila sociálnej sieti X miliardára Elona Muska, potom ako Spojené štáty požiadali európsky súd, aby mohli vstúpiť do konania na strane spoločnosti.
Platforma X, predtým známa ako Twitter, spolu s Muskom napadla pokutu, ktorú jej Európska komisia (EK) udelila za porušenie európskych pravidiel týkajúcich sa online obsahu.
Americké ministerstvo spravodlivosti vo štvrtok oznámilo, že podalo žiadosť na Všeobecný súd Európskej únie, v ktorej podporilo snahu Muska a spoločnosti X o zrušenie rozhodnutia Komisie z decembra 2025. Išlo o vôbec prvú pokutu udelenú podľa aktu o digitálnych službách (DSA).
„Máme veľmi silný prípad, ktorý sme predložili, vrátane pokuty vo výške 120 miliónov eur. Komisia je, samozrejme, plne pripravená obhájiť svoje stanovisko na súde,“ povedal hovorca Komisie Thomas Regnier.
Dodal, že Brusel má k dispozícii množstvo dôkazov a konečné rozhodnutie bude na súde. „Máme k dispozícii veľa dôkazov a ako vždy bude na súde, aby rozhodol. Je plne nezávislý,“ uviedol Regnier.
Zdroj: SITA.sk - EÚ je pripravená brániť pokutu pre platformu X na súde, USA sa pripojili k Muskovmu odvolaniu © SITA Všetky práva vyhradené.
Európska únia (EÚ) je pripravená obhájiť pre súdom pokutu vo výške 120 miliónov eur, ktorú uložila sociálnej sieti X miliardára Elona Muska, potom ako Spojené štáty požiadali európsky súd, aby mohli vstúpiť do konania na strane spoločnosti.
Platforma X, predtým známa ako Twitter, spolu s Muskom napadla pokutu, ktorú jej Európska komisia (EK) udelila za porušenie európskych pravidiel týkajúcich sa online obsahu.
Americké ministerstvo spravodlivosti vo štvrtok oznámilo, že podalo žiadosť na Všeobecný súd Európskej únie, v ktorej podporilo snahu Muska a spoločnosti X o zrušenie rozhodnutia Komisie z decembra 2025. Išlo o vôbec prvú pokutu udelenú podľa aktu o digitálnych službách (DSA).
„Máme veľmi silný prípad, ktorý sme predložili, vrátane pokuty vo výške 120 miliónov eur. Komisia je, samozrejme, plne pripravená obhájiť svoje stanovisko na súde,“ povedal hovorca Komisie Thomas Regnier.
Dodal, že Brusel má k dispozícii množstvo dôkazov a konečné rozhodnutie bude na súde. „Máme k dispozícii veľa dôkazov a ako vždy bude na súde, aby rozhodol. Je plne nezávislý,“ uviedol Regnier.
Zdroj: SITA.sk - EÚ je pripravená brániť pokutu pre platformu X na súde, USA sa pripojili k Muskovmu odvolaniu © SITA Všetky práva vyhradené.
Prečítajte si tiež
nasledujúci článok >>
Milánske letisko Malpensa už nesie aj meno Silvia Berlusconiho, rozhodnutie vyvolalo vášne
Milánske letisko Malpensa už nesie aj meno Silvia Berlusconiho, rozhodnutie vyvolalo vášne
<< predchádzajúci článok
Policajná inšpekcia chcela popri Kovaříkovi pravdepodobne stíhať aj sudcov a prokurátorov, hľadali informácie v jeho telefóne
Policajná inšpekcia chcela popri Kovaříkovi pravdepodobne stíhať aj sudcov a prokurátorov, hľadali informácie v jeho telefóne