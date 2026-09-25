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25. septembra 2026
Policajná inšpekcia chcela popri Kovaříkovi pravdepodobne stíhať aj sudcov a prokurátorov, hľadali informácie v jeho telefóne
Tagy: Bývalý policajný prezident Policajná inšpekcia Policajný zásah Prokurátori Sudcovia Trestné stíhanie
Peter Kovařík z funkcie šéfa polície odstúpil v septembri 2021. Znalecký posudok na telefón, ktorý po svojom obvinení pre prerušený policajný zásah z roku 2021 ...
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25.9.2026 (SITA.sk) - Peter Kovařík z funkcie šéfa polície odstúpil v septembri 2021.
Znalecký posudok na telefón, ktorý po svojom obvinení pre prerušený policajný zásah z roku 2021 bývalý policajný prezident Peter Kovařík vydal orgánom činným v trestnom konaní, dokazuje, že pravdepodobne existoval záujem tímu policajnej inšpekcie Oblúk stíhať sudcov a prokurátorov.
Pre médiá to v piatok povedal obhajca Kovaříka Peter Kubina. To, že sa tak nakoniec nestalo vyplýva podľa neho pravdepodobne z toho, že v telefóne bývalého šéfa polície nič relevantné nenašli.
„Ale to, že ten záujem tam bol, je úplne evidentné a je to preukázateľné tým znaleckým posudkom,“ skonštatoval Kubina. V posudku sa podľa neho uvádzajú mená všetkých známych sudcov Špecializovaného trestného súdu alebo prokurátorov bývalého Úradu špeciálnej prokuratúry, a cieľom bolo vyhľadať komunikácie Kovaříka s týmito osobami. „Odhaľuje to reálne skutočnú motiváciu a skutočný záujem tímu Oblúk,“ vyhlásil Kubina.
Samotný Kovařík doplnil, že k telefónu vydal orgánom činným v trestnom konaní aj kódy. Po dvoch mesiacoch následne urgoval, aby do konania pribrali znalca, pričom on nevie, čo sa dovtedy s telefónom dialo. Do znaleckého skúmania následne vyšetrovatelia adresovali otázky na komunikáciu medzi ním a vtedajším predsedom ŠTS Jánom Hrubalom, sudkyňou Pamelou Záleskou, bývalým špeciálnym prokurátorom Danielom Lipšicom alebo prokurátormi Petrom Kyselom a Ondrejom Repom.
„Čo som ja napadol, že to nie je predmetom skutku (pre ktorý je Kovařík stíhaný, pozn. SITA),“ zdôraznil bývalý policajný prezident. Vyšetrovateľom zároveň oznámil, že so spomenutými osobami nekomunikoval, preto to preverujú zbytočne. „Vyšetrovateľ mi to zamietol,“ doplnil Kovařík. Keď proti tomuto rozhodnutiu podal sťažnosť, prokurátor podľa neho tvrdil, že je v kompetencii vyšetrovateľa, aby si dokazoval čo chce. „Čo je teda veľký omyl, lebo skutok definuje rozsah dokazovania,“ doplnil Kovařík s tým, že v prípravnom konaní v jeho trestnej veci sa dialo množstvo vecí, kde sa nezákonne vykonávalo dokazovanie. „A naopak, to, čo im vyplýva zo zákona, že mali dokazovať, tak to úmyselne nedokazovali,“ dodal Kovařík.
Peter Kovařík z funkcie šéfa polície odstúpil v septembri 2021. Dôvodom bolo obvinenie pre zločin zneužívania právomoci verejného činiteľa v súbehu so zločinom marenia spravodlivosti. Podľa policajnej inšpekcie totiž v júli 2021 zmaril prebiehajúci pokus o zadržanie, ako aj vykonanie nasledovných trestno-procesných úkonov s Matejom Zemanom a Petrom Petrovom, ktorí vystupovali ako svedkovia v medializovaných kauzách.
Bývalý šéf polície argumentoval, že nasadenie zásahového tímu Hraničnej a cudzineckej polície zo Sobraniec v Bratislave nebolo v kompetencii vyšetrovateľky policajnej inšpekcie, a po tom, ako vec konzultoval s dočasne povereným šéfom inšpekcie, dal pokyn zásah dokončiť. Dvojica však medzitým ušla do zahraničia. Podľa obžaloby Kovařík zásah prerušil preto, že bol presvedčený, že smeruje proti príslušníkom Národnej kriminálnej agentúry a prokurátorom Úradu špeciálnej prokuratúry.
Zdroj: SITA.sk - Policajná inšpekcia chcela popri Kovaříkovi pravdepodobne stíhať aj sudcov a prokurátorov, hľadali informácie v jeho telefóne © SITA Všetky práva vyhradené.
Znalecký posudok na telefón, ktorý po svojom obvinení pre prerušený policajný zásah z roku 2021 bývalý policajný prezident Peter Kovařík vydal orgánom činným v trestnom konaní, dokazuje, že pravdepodobne existoval záujem tímu policajnej inšpekcie Oblúk stíhať sudcov a prokurátorov.
Pre médiá to v piatok povedal obhajca Kovaříka Peter Kubina. To, že sa tak nakoniec nestalo vyplýva podľa neho pravdepodobne z toho, že v telefóne bývalého šéfa polície nič relevantné nenašli.
Posudok mal odhaliť záujem stíhať sudcov a prokurátorov
„Ale to, že ten záujem tam bol, je úplne evidentné a je to preukázateľné tým znaleckým posudkom,“ skonštatoval Kubina. V posudku sa podľa neho uvádzajú mená všetkých známych sudcov Špecializovaného trestného súdu alebo prokurátorov bývalého Úradu špeciálnej prokuratúry, a cieľom bolo vyhľadať komunikácie Kovaříka s týmito osobami. „Odhaľuje to reálne skutočnú motiváciu a skutočný záujem tímu Oblúk,“ vyhlásil Kubina.
Samotný Kovařík doplnil, že k telefónu vydal orgánom činným v trestnom konaní aj kódy. Po dvoch mesiacoch následne urgoval, aby do konania pribrali znalca, pričom on nevie, čo sa dovtedy s telefónom dialo. Do znaleckého skúmania následne vyšetrovatelia adresovali otázky na komunikáciu medzi ním a vtedajším predsedom ŠTS Jánom Hrubalom, sudkyňou Pamelou Záleskou, bývalým špeciálnym prokurátorom Danielom Lipšicom alebo prokurátormi Petrom Kyselom a Ondrejom Repom.
„Čo som ja napadol, že to nie je predmetom skutku (pre ktorý je Kovařík stíhaný, pozn. SITA),“ zdôraznil bývalý policajný prezident. Vyšetrovateľom zároveň oznámil, že so spomenutými osobami nekomunikoval, preto to preverujú zbytočne. „Vyšetrovateľ mi to zamietol,“ doplnil Kovařík. Keď proti tomuto rozhodnutiu podal sťažnosť, prokurátor podľa neho tvrdil, že je v kompetencii vyšetrovateľa, aby si dokazoval čo chce. „Čo je teda veľký omyl, lebo skutok definuje rozsah dokazovania,“ doplnil Kovařík s tým, že v prípravnom konaní v jeho trestnej veci sa dialo množstvo vecí, kde sa nezákonne vykonávalo dokazovanie. „A naopak, to, čo im vyplýva zo zákona, že mali dokazovať, tak to úmyselne nedokazovali,“ dodal Kovařík.
Kovařík po obvinení odstúpil z čela polície
Peter Kovařík z funkcie šéfa polície odstúpil v septembri 2021. Dôvodom bolo obvinenie pre zločin zneužívania právomoci verejného činiteľa v súbehu so zločinom marenia spravodlivosti. Podľa policajnej inšpekcie totiž v júli 2021 zmaril prebiehajúci pokus o zadržanie, ako aj vykonanie nasledovných trestno-procesných úkonov s Matejom Zemanom a Petrom Petrovom, ktorí vystupovali ako svedkovia v medializovaných kauzách.
Bývalý šéf polície argumentoval, že nasadenie zásahového tímu Hraničnej a cudzineckej polície zo Sobraniec v Bratislave nebolo v kompetencii vyšetrovateľky policajnej inšpekcie, a po tom, ako vec konzultoval s dočasne povereným šéfom inšpekcie, dal pokyn zásah dokončiť. Dvojica však medzitým ušla do zahraničia. Podľa obžaloby Kovařík zásah prerušil preto, že bol presvedčený, že smeruje proti príslušníkom Národnej kriminálnej agentúry a prokurátorom Úradu špeciálnej prokuratúry.
Zdroj: SITA.sk - Policajná inšpekcia chcela popri Kovaříkovi pravdepodobne stíhať aj sudcov a prokurátorov, hľadali informácie v jeho telefóne © SITA Všetky práva vyhradené.
Tagy: Bývalý policajný prezident Policajná inšpekcia Policajný zásah Prokurátori Sudcovia Trestné stíhanie
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