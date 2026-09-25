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25. septembra 2026

Milánske letisko Malpensa už nesie aj meno Silvia Berlusconiho, rozhodnutie vyvolalo vášne


Tagy: Milánske letisko Malpensa Premenovanie Talianska vláda

Nový názov odhalili za účasti ministrov a rodiny expremiéra, milánsky starosta sa premenovaniu neúspešne bránil na súde. Milánske letisko Malpensa v piatok ...



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gettyimages 2276438989 676x451 25.9.2026 (SITA.sk) - Nový názov odhalili za účasti ministrov a rodiny expremiéra, milánsky starosta sa premenovaniu neúspešne bránil na súde.


Milánske letisko Malpensa v piatok oficiálne pomenovali po bývalom talianskom premiérovi a miliardárovi Silviovi Berlusconim. Rozhodnutie vyvolalo kritiku opozície, ktorá ho považuje za politicky motivované.

Ministri aj rodina


Na slávnosti v príletovej hale Terminálu 1 odhalili nový názov Milan Malpensa International Airport Silvio Berlusconi (Medzinárodné letisko Silvia Berlusconiho Miláno-Malpensa).

Zúčastnili sa na nej minister dopravy Matteo Salvini, minister zahraničných vecí Antonio Tajani, ktorý vedie Berlusconim založenú stranu Forza Italia, aj členovia expremiérovej rodiny.

„Akým lepším spôsobom si pripomenúť Silvia, než dať jeho meno vstupnej bráne do Európy a sveta,“ povedal jeho brat Paolo Berlusconi.

Berlusconiho dcéra Marina uviedla, že jej otec celý život „hľadel dopredu a do diaľky“. „Páči sa mi predstava, že od dneška bude jeho meno vítať ľudí prichádzajúcich z iných krajín a sprevádzať tých, ktorí odlietajú do nových destinácií,“ dodala.

Starosta neprišiel


Na ceremónii chýbal milánsky starosta Giuseppe Sala, ktorý sa premenovaniu neúspešne pokúsil zabrániť súdnou cestou.

Tvrdí, že Salvini proces urýchlil bez konzultácie s miestnymi samosprávami a ďalšími zainteresovanými stranami.

Opozícia namietala aj proti tomu, že verejné miesta sa podľa talianskych pravidiel nemajú pomenúvať po ľuďoch, ktorí zomreli pred menej ako desiatimi rokmi. Berlusconi zomrel 12. júna 2023.


Zdroj: SITA.sk - Milánske letisko Malpensa už nesie aj meno Silvia Berlusconiho, rozhodnutie vyvolalo vášne © SITA Všetky práva vyhradené.

Tagy: Milánske letisko Malpensa Premenovanie Talianska vláda
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