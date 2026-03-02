|
|Správy
|Reality
|Video
|TV program
|TV Tipy
|Práca
|
Pondelok 2.3.2026
|Autobazár
|Dovolenka
|Výsledky
|Kúpele
|Lacné letenky
|Lístky
|
Meniny má Anežka
|Ubytovanie
|Nákup
|Horoskopy
|Počasie
|Zábava
|Kino
|Úvodná strana
|Včera Archív správ Nastavenia
|
|Kontakt
|Inzercia
|
|Denník - Správy
|
|
|Prílohy
|
|
|Pridajte sa
|
|
Ste na Facebooku?
Ste na Twitteri?
Pridajte sa.
|
|Mobilná verzia
|
Kráľovná antioxidantov, ktorá zaujala aj vedcov: „Prečo je slovenská arónia číslo 1 na vašu imunitu?!“
Tagy: Antioxidanty arónia PR
Okrem toho, že je vhodná aj pre diabetikov, dokáže tiež podporiť v tomto období obranyschopnosť. Aké ďalšie výhody vám arónia poskytuje a prečo by ste ju mali zaradiť do svojho ...
Zdieľať
2.3.2026 (SITA.sk) - Okrem toho, že je vhodná aj pre diabetikov, dokáže tiež podporiť v tomto období obranyschopnosť. Aké ďalšie výhody vám arónia poskytuje a prečo by ste ju mali zaradiť do svojho jedálnička?
ARÓNIA, ľudovo označovaná aj ako jarabina čierna, je jednou z najznámejších superpotravin, ktoré v súčasnosti nájdete na trhu.
Netradičné ovocie so špecifickou chuťou – ARÓNIA, ktorú rodinná firma ZAMIO pestuje v BIO kvalite už viac ako 20 rokov, je radená k superpotravinám. Vďaka svojmu takmer čiernemu sfarbeniu, ktoré vzniká kvôli vysokému obsahu fenolových zlúčenín, najmä antokyánov, je ARÓNIA predmetom záujmu vedcov už dlhé roky.
V tejto oblasti rozbehla spoločnosť ZAMIO spoluprácu s výskumnými inštitúciami na Slovensku. Rodinná firma ZAMIO spolupracuje na projekte, ktorého cieľom je sledovanie vplyvu užívania ARÓNIE na pacientov s onkologickým ochorením, konkrétne s karcinómom prsníka.
Momentálne prebieha klinická štúdia, no už predbežné výsledky ukazujú, že súbežne s farmakologickou liečbou je užívanie arónie pre organizmus veľmi prospešné.
ARÓNIA má veľmi špecifickú a zaujímavú chuť a ZAMIO ju dokáže spracovať tak, aby nestratila na svojich účinkoch. K najobľúbenejším formám sa radia chutné stopercentné šťavy. Ovocie je spracované lisovaním za studena, preto sa tieto šťavy vyznačujú svojou prírodnou silou.
Prospešná je aj pri cukrovke – ARÓNIA obsahuje totiž prírodný sorbit – sladidlo vhodné aj pre diabetikov.
ARÓNIA zaujme skvelým zložením. Z vitamínov obsahuje najmä vysoké dávky vitamínu C. V plodoch však nájdete aj vitamíny A, B, E a K. Samozrejmosťou je aj obsah minerálnych látok, ku ktorým sa radia draslík, vápnik, horčík, fosfor, sodík, mangán, železo, zinok, jód a bór. Skvelé zloženie robí z ARÓNIA výborného pomocníka, ktorý sa stará o vaše zdravie. K jej hlavným benefitom, ktoré vám poskytne pri pravidelnom užívaní, sa radia:
Na to, aby vám Arónia poskytla všetky spomenuté benefity, je dôležité, aby ste si vybrali vhodného a overeného dodávateľa, ktorý vám zaručí najvyššiu úroveň kvality. Tie najlepšie a najkvalitnejšie produkty nájdete u najväčšieho slovenského pestovateľa a výrobcu ZAMIO s BIO certifikátom a Značkou kvality SK. Z ich ponuky si môžete vybrať nielen klasické 500 ml veľkosti, ale aj rodinné 3L alebo 5L balenie, ktoré sa postará o zdravie všetkých vašich blízkych po celý rok.
Prírodné produkty s pozitívnymi biostimulačnými účinkami od firmy ZAMIO nakúpite na stránkach www.zamio.sk.
Arónia je plodinou, ktorá má množstvo skvelých účinkov pre zdravie. Nie je však jedinou. Okrem nej sa o vašu pohodu postarajú aj:
Všetky tieto plodiny môžete konzumovať v čerstvej forme, prípadne vo forme chutných štiav od Zamio, ktoré predstavujú rýchly a jednoduchý spôsob, ako doplniť všetky potrebné živiny.
Za obsah tohto článku nenesie vydavateľ žiadnu zodpovednosť.
Tento článok nie je autorským obsahom SITA.sk. Bol dodaný klientom, uverejnený ako platený PR článok.
Zdroj: SITA.sk - Kráľovná antioxidantov, ktorá zaujala aj vedcov: „Prečo je slovenská arónia číslo 1 na vašu imunitu?!“ © SITA Všetky práva vyhradené.
Kráľovná antioxidantov zaujala aj vedcov!
Netradičné ovocie so špecifickou chuťou – ARÓNIA, ktorú rodinná firma ZAMIO pestuje v BIO kvalite už viac ako 20 rokov, je radená k superpotravinám. Vďaka svojmu takmer čiernemu sfarbeniu, ktoré vzniká kvôli vysokému obsahu fenolových zlúčenín, najmä antokyánov, je ARÓNIA predmetom záujmu vedcov už dlhé roky.
V tejto oblasti rozbehla spoločnosť ZAMIO spoluprácu s výskumnými inštitúciami na Slovensku. Rodinná firma ZAMIO spolupracuje na projekte, ktorého cieľom je sledovanie vplyvu užívania ARÓNIE na pacientov s onkologickým ochorením, konkrétne s karcinómom prsníka.
Účinky arónie oceňujú hlavne onkologickí pacienti a ľudia so slabšou imunitou
Momentálne prebieha klinická štúdia, no už predbežné výsledky ukazujú, že súbežne s farmakologickou liečbou je užívanie arónie pre organizmus veľmi prospešné.
ARÓNIA má veľmi špecifickú a zaujímavú chuť a ZAMIO ju dokáže spracovať tak, aby nestratila na svojich účinkoch. K najobľúbenejším formám sa radia chutné stopercentné šťavy. Ovocie je spracované lisovaním za studena, preto sa tieto šťavy vyznačujú svojou prírodnou silou.
Prospešná je aj pri cukrovke – ARÓNIA obsahuje totiž prírodný sorbit – sladidlo vhodné aj pre diabetikov.
Benefity ARÓNIE, ktoré môžete spoznať už dnes
ARÓNIA zaujme skvelým zložením. Z vitamínov obsahuje najmä vysoké dávky vitamínu C. V plodoch však nájdete aj vitamíny A, B, E a K. Samozrejmosťou je aj obsah minerálnych látok, ku ktorým sa radia draslík, vápnik, horčík, fosfor, sodík, mangán, železo, zinok, jód a bór. Skvelé zloženie robí z ARÓNIA výborného pomocníka, ktorý sa stará o vaše zdravie. K jej hlavným benefitom, ktoré vám poskytne pri pravidelnom užívaní, sa radia:
- Zlepšuje trávenie – arónia má množstvo skvelých účinkov vrátane podpory trávenia a celkovej pohody, je to najmä kvôli polyfenolickým zlúčeninám. Tie sú taktiež zodpovedné za ochranu pred žalúdočnými vredmi.
- Podporuje pečeň – arónia vďaka svojmu zloženiu podporuje správne fungovanie pečene a obličiek. Niektoré štúdie zistili, že je v tomto smere účinnejšia ako brusnice.
- Bojuje proti zápalom v tele – polyfenoly a ďalšie látky nachádzajúce sa v arónii sú efektívne v prevencii ochorení spôsobených oxidačným stresom, ako sú napríklad rôzne zápaly v tele.
- Pozitívne ovplyvňuje činnosť štítnej žľazy – v tomto smere vyhľadávajú aróniu najmä ženy. Plody arónie totižto zlepšujú a regulujú sekréciu hormónov, vďaka čomu sú skvelým pomocníkom v boji s ochorením štítnej žľazy.
- Znižuje hladinu cukru v krvi – arónia obsahuje tzv. prírodný sorbit, čiže prírodné sladidlo vhodné aj pre diabetikov, ktoré nezvyšuje hladinu cukru v krvi. Dokonca robí presný opak – znižuje ju.
- Podporuje zdravie srdca – čierne plody svojím výborným zložením pozitívne upravujú hladinu cholesterolu v krvi a krvný tlak. Toto môže pomôcť znížiť riziko vzniku kardiovaskulárnych ochorení. Plody arónie sú tak výbornou prevenciou pred infarktom a mŕtvicou.
- Podporuje pevné a čisté cievy – arónia obsahuje rutín, ktorý má pozitívne účinky na cievy.
- Odstraňuje voľné radikály – táto superplodina dokáže aj vďaka vysokému zastúpeniu antioxidantov odstraňovať voľné radikály z tela, ktoré vedia mutovať bunky a viesť k zápalom a iným zdravotným problémom. V tomto smere si ju pochvaľujú najmä onkologickí pacienti po chemoterapiách.
- Podporuje imunitu – arónia je bohatá na antioxidanty a vitamíny, vďaka čomu je užitočná pre celkové zdravie vrátane podpory imunitného systému.
- Je výborná v prípade respiračných ochorení – pri respiračných ochoreniach je arónia prospešná vzhľadom na svoje protizápalové vlastnosti. Antioxidanty nachádzajúce sa v nej vedia pomôcť chrániť bunky pred škodlivými účinkami stresu a zápalu, ktoré môžu byť spojené s respiračnými problémami.
Kde kúpiť aróniu?
Na to, aby vám Arónia poskytla všetky spomenuté benefity, je dôležité, aby ste si vybrali vhodného a overeného dodávateľa, ktorý vám zaručí najvyššiu úroveň kvality. Tie najlepšie a najkvalitnejšie produkty nájdete u najväčšieho slovenského pestovateľa a výrobcu ZAMIO s BIO certifikátom a Značkou kvality SK. Z ich ponuky si môžete vybrať nielen klasické 500 ml veľkosti, ale aj rodinné 3L alebo 5L balenie, ktoré sa postará o zdravie všetkých vašich blízkych po celý rok.
Prírodné produkty s pozitívnymi biostimulačnými účinkami od firmy ZAMIO nakúpite na stránkach www.zamio.sk.
Aké ďalšie ovocie je dôležité pre pevnú imunitu?
Arónia je plodinou, ktorá má množstvo skvelých účinkov pre zdravie. Nie je však jedinou. Okrem nej sa o vašu pohodu postarajú aj:
- Rakytník – je bohatý na rôzne vitamíny a minerály, ktoré posilňujú imunitu a starajú sa o pevné zdravie. K tým najdôležitejším sa radia vitamín C, B a E a minerálne látky železo, zinok, mangán a selén.
- Brusnice – v zložení sa nachádzajú vitamíny B, C, K, A a E. Z minerálnych látok zas nechýbajú draslík, mangán a meď.
- Zázvor – predstavuje perfektný zdroj vitamínu C, B a E a minerálnych látok ako zinok, draslík, meď a železo.
- Cvikla – vďaka tomu, že obsahuje železo, mangán, meď, draslík a vitamíny B, C, K a E dokáže podporovať obranyschopnosť organizmu.
Všetky tieto plodiny môžete konzumovať v čerstvej forme, prípadne vo forme chutných štiav od Zamio, ktoré predstavujú rýchly a jednoduchý spôsob, ako doplniť všetky potrebné živiny.
Za obsah tohto článku nenesie vydavateľ žiadnu zodpovednosť.
Tento článok nie je autorským obsahom SITA.sk. Bol dodaný klientom, uverejnený ako platený PR článok.
Zdroj: SITA.sk - Kráľovná antioxidantov, ktorá zaujala aj vedcov: „Prečo je slovenská arónia číslo 1 na vašu imunitu?!“ © SITA Všetky práva vyhradené.
Tagy: Antioxidanty arónia PR
Prečítajte si tiež
nasledujúci článok >>
EÚ mimoriadne rokovala o situácii na Blízkom východe, členské štáty apelujú na deeskaláciu konfliktu
EÚ mimoriadne rokovala o situácii na Blízkom východe, členské štáty apelujú na deeskaláciu konfliktu
<< predchádzajúci článok
KDH kritizuje Huliaka, vláda vraj berie ľuďom peniaze a pretláča hazard do každej rodiny
KDH kritizuje Huliaka, vláda vraj berie ľuďom peniaze a pretláča hazard do každej rodiny