 Sobota 11.4.2026
 Meniny má Július
 24hod.sk    Zo zahraničia

11. apríla 2026

EÚ nakúpila takmer všetok ruský LNG z Jamalu, zákaz dovozu sa blíži



Podľa údajov firmy Kpler smerovalo do Európskej únie od januára do konca marca 69 zo 71 nákladov LNG z ruského projektu.



Takmer všetok skvapalnený zemný plyn (LNG) z projektu ruskej firmy Novatek na polostrove Jamal kúpila v prvom štvrťroku tohto roka Európska únia. To vyvoláva otázniky nad blížiacim sa úplným zákazom dovozu ruského LNG do EÚ, ktorý je stanovený na budúci rok. Informoval o tom portál investing.com, ktorý sa odvolal na článok v denníku The Financial Times.


Analytická spoločnosť Kpler uviedla, že EÚ kúpila v prvých troch mesiacoch tohto roka až 97 % z celkovej produkcie projektu Novateku Yamal LNG na severozápadnej Sibíri. Napriek tomu, že EÚ sa usiluje odstrihnúť od ruských energií a zabezpečiť si alternatívne energetické zdroje, má problém získať náhradu za výhodné ceny. Výsledkom je rast dovozu LNG z projektu na polostrove Jamal do EÚ o 17 % na zhruba 5 miliónov ton.

Podľa údajov firmy Kpler smerovalo do Európskej únie od januára do konca marca 69 zo 71 nákladov LNG z ruského projektu. V samotnom marci to bolo 25 nákladov.

Rusko za dodaný LNG z Jamalu získalo od Európskej únie celkovo 2,88 miliardy eur. Dôvodom je výrazný rast cien plynu po tom, ako útok USA a Izraela na Irán viedol k rozšíreniu konfliktu aj na susedné krajiny a zablokovaniu kľúčového Hormuzskeho prielivu.

Štáty EÚ teraz čelia prvej fáze zákazu dovozu ruského plynu, ktorá vstúpi do platnosti 25. apríla. Od tohto dátumu nebudú môcť členské štáty Európskej únie nakupovať ruský LNG na základe spotových kontraktov. Kompletný zákaz na dovoz LNG z Ruska začne platiť od budúceho roka a na dovoz potrubného plynu na jeseň 2027.

Vzhľadom na vývoj nákupu ruského plynu v 1. štvrťroku tohto roka sa však zákaz na jeho dovoz ukazuje ako trochu nevýhodný. Európske krajiny po skončenej zime majú nízke zásoby plynu a zásobníky musia začať napĺňať čo najskôr, dokiaľ je dopyt po surovine nízky. Avšak blížiaci sa zákaz dovozu ruského LNG na základe spotových kontraktov spôsobí, že dostupnosť plynu, ktorá klesla v dôsledku konfliktu na Blízkom východe a vyhlásenia vyššej moci na dodávky suroviny z Kataru, bude obmedzená v ešte väčšej miere.


nasledujúci článok >>
Hľadaný muž skončil v rukách polície, je podozrivý z viacerých trestných činov – FOTO
<< predchádzajúci článok
Fico čelí kritike sudcov, podľa ZOJ prekročil vyjadreniami voči sudkyni Záleskej hranicu a vytvára tlak na rozhodovanie

