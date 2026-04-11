 Sobota 11.4.2026
 Meniny má Július
 24hod.sk    Z domova

11. apríla 2026

Hľadaný muž skončil v rukách polície, je podozrivý z viacerých trestných činov – FOTO


Tagy: policajný hovorca Policajti Zadržanie

Policajti zadržali v piatok 10. apríla v neskorých popoludňajších hodinách vo Veľkom Mederi 39-ročného muža, ktorý bol na úteku pred orgánmi činnými v trestnom ...



11.4.2026 (SITA.sk) -



Policajti zadržali v piatok 10. apríla v neskorých popoludňajších hodinách vo Veľkom Mederi 39-ročného muža, ktorý bol na úteku pred orgánmi činnými v trestnom konaní. Na akcii sa podieľali príslušníci cieľového pátrania Národnej centrály osobitných druhov kriminality Prezídia Policajného zboru v spolupráci s Pohotovostným policajným útvarom Nitra a kriminalistami z Galanty.

Zadržaný muž je podozrivý, že v marci poškodil svojím vozidlom okolie hotela na bratislavskom Kamennom námestí, odkiaľ následne ušiel. Vozidlom prerazil masívne betónové kvetináče pri hoteli. Okresný súd Dunajská Streda vydal na muža príkaz na zatknutie pre majetkovú trestnú činnosť.

Podľa polície je muž obvinený alebo podozrivý aj v ďalších minimálne siedmich prípadoch rozsiahlej majetkovej a násilnej trestnej činnosti na západnom Slovensku. „Podľa operatívnych poznatkov mal v protiprávnej činnosti pokračovať a jeho meno sa objavuje aj v záujme zahraničných bezpečnostných zložiek,“ uviedol policajný hovorca Roman Hájek.

Pri samotnom zákroku sa muž pokúsil o útek agresívnou jazdou motorovým vozidlom, počas ktorej poškodil služobné vozidlo Policajného zboru. Policajti ho napriek tomu zadržali a odovzdali príslušníkom Obvodného oddelenia Policajného zboru v Dunajskej Strede na vykonanie ďalších procesných úkonov.







Zdroj: SITA.sk - Hľadaný muž skončil v rukách polície, je podozrivý z viacerých trestných činov – FOTO © SITA Všetky práva vyhradené.

Tagy: policajný hovorca Policajti Zadržanie
