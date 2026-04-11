|
|Správy
|Reality
|Video
|TV program
|TV Tipy
|Práca
|
Sobota 11.4.2026
|Autobazár
|Dovolenka
|Výsledky
|Kúpele
|Lacné letenky
|Lístky
|
Meniny má Július
|Ubytovanie
|Nákup
|Horoskopy
|Počasie
|Zábava
|Kino
|Úvodná strana
|Včera Archív správ Nastavenia
|
|Kontakt
|Inzercia
|
|Denník - Správy
|
|
|Prílohy
|
|
|Pridajte sa
|
|
Ste na Facebooku?
Ste na Twitteri?
Pridajte sa.
|
|Mobilná verzia
|
11. apríla 2026
Fico čelí kritike sudcov, podľa ZOJ prekročil vyjadreniami voči sudkyni Záleskej hranicu a vytvára tlak na rozhodovanie
Združenie sudcov Za otvorenú justíciu (ZOJ) ostro kritizuje vyjadrenia premiéra
Zdieľať
11.4.2026 (SITA.sk) -
Združenie sudcov Za otvorenú justíciu (ZOJ) ostro kritizuje vyjadrenia premiéra Roberta Fica adresované sudkyni Pamele Záleskej na piatkovej tlačovej konferencii. Podľa združenia ide o neprípustný zásah do nezávislosti súdnictva a nebezpečný precedens politického tlaku na sudcov.
ZOJ považuje vyjadrenia premiéra za „typický príklad kriminalizácie sudcu za jeho rozhodovaciu činnosť“, konkrétne v tomto prípade v súvislosti s rozsudkom sudkyne Záleskej v trestnej veci bývalého predsedu Úradu špeciálnej prokuratúry Dušana Kováčika. Združenie zároveň pripomína, že toto rozhodnutie bolo pritom potvrdené aj odvolacím súdom a k jeho zrušeniu došlo až na úrovni dovolacieho konania, ktoré je legitímnou súčasťou súdneho systému slúžiacou na nápravu prípadných právnych pochybení.
Za absolútne neakceptovateľné označilo združenie aj to, že predseda vlády verejne vyzýval ministra spravodlivosti či predsedu súdu na podanie disciplinárneho návrhu voči konkrétnemu sudcovi za jeho rozhodnutie, a zároveň sa mu osobne vyhrážal trestným oznámením.
Podľa ZOJ takéto konanie predstavuje nebezpečný precedens politického zasahovania do justície a môže mať odstrašujúci účinok na nezávislé rozhodovanie sudcov. „Uvedené vyjadrenia predsedu vlády nemožno vnímať inak ako zneužívanie politickej moci na vytváranie neprípustného tlaku na konkrétneho sudcu, čo je v priamom rozpore so základnými princípmi právneho štátu,“ uviedlo ZOJ.
Predseda vlády Robert Fico v piatok informoval, že sa podpíše pod trestné oznámenie na sudkyňu Špecializovaného trestného súdu Pamelu Záleskú pre zneužívanie právomoci verejného činiteľa v kauze bývalého špeciálneho prokurátora Dušana Kováčika. Bude tiež žiadať ministra spravodlivosti, aby predložil návrh na disciplinárne stíhanie sudkyne, ktorá podľa neho mala byť už dávno vyradená zo sudcovského zboru.
Rovnaké očakávanie vyslovil aj smerom k predsedovi Špecializovaného trestného súdu. Fico argumentuje právoplatným rozhodnutím dovolacieho senátu Najvyššieho súdu SR z konca minulého roku. Ten zrušil rozsudok, ktorým bol Dušan Kováčik uznaný za vinného.
„Ak nebude v tomto učebnicovom príklade nezákonnosti vyvodená právna zodpovednosť voči sudkyni Špecializovaného trestného súdu Pamele Záleskej, zabudnime na akúkoľvek predstavu o právnom štáte na Slovensku,“ vyhlásil premiér. Podpredseda Národnej rady SR Tibor Gašpar zároveň dodal, že tému chcú preniesť aj na pôdu parlamentu, či už vo forme mimoriadnej schôdze, alebo minimálne rokovania ústavnoprávneho výboru. Podľa jeho slov má prípad širší spoločenský dosah a otvára zásadné otázky o stave právneho štátu na Slovensku.
Zdroj: SITA.sk - Fico čelí kritike sudcov, podľa ZOJ prekročil vyjadreniami voči sudkyni Záleskej hranicu a vytvára tlak na rozhodovanie © SITA Všetky práva vyhradené.
