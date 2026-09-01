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01. septembra 2026

Improvizované výbušné zariadenia poškodili v Nemecku vedenia pri uhoľnej elektrárni


Tagy: Elektráreň Nemecká polícia útok na infraštruktúru Výbušné zariadenia

Výbuch poškodil niekoľko vedení pri rozvodni Preilack, dodávky elektriny však boli prerušené iba krátko. Neznámi páchatelia použili v utorok improvizované výbušné ...



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gettyimages 1205564390 676x338 1.9.2026 (SITA.sk) - Výbuch poškodil niekoľko vedení pri rozvodni Preilack, dodávky elektriny však boli prerušené iba krátko.

Neznámi páchatelia použili v utorok improvizované výbušné zariadenia pri útoku na elektrické vedenia neďaleko uhoľnej elektrárne v Nemecku. Niekoľko vedení bolo poškodených a dodávky elektriny sa na krátky čas prerušili, informovali polícia a prevádzkovateľ siete.


Viacero podomácky vyrobených výbušných zariadení našli približne o 08.00 hod. SELČ pri rozvodni Preilack, ktorá rozvádza elektrinu z neďalekej elektrárne Jänschwalde. Tá spaľuje lignit a využíva aj odpad ako palivo.



Najmenej jedno zariadenie vybuchlo


Podľa policajnej hovorkyne najmenej jedno zo zariadení explodovalo, zatiaľ čo ďalšie nevybuchli. Pri incidente sa nikto nezranil a v oblasti približne 100 kilometrov juhovýchodne od Berlína nenastal rozsiahlejší výpadok elektriny.


Prevádzkovateľ elektrárne LEAG uviedol, že „bol vykonaný útok na rozvodňu Preilack, cez ktorú sa elektrina vyrobená v elektrárni Jänschwalde dodáva“ do siete.



Aj technická porucha


Spoločnosť zároveň oznámila „technickú poruchu“ jedného z blokov elektrárne a preveruje, či súvisela s incidentom. Prevádzkovateľ prenosovej siete 50Hertz uviedol, že neznámi páchatelia poškodili niekoľko vedení v jeho sieti.


„Došlo ku krátkemu prerušeniu prevádzky. Všetky vedenia sú teraz opäť v prevádzke. Všeobecné zásobovanie elektrickou energiou v súčasnosti nie je dotknuté,“ uviedla spoločnosť.




Zdroj: SITA.sk - Improvizované výbušné zariadenia poškodili v Nemecku vedenia pri uhoľnej elektrárni © SITA Všetky práva vyhradené.

Tagy: Elektráreň Nemecká polícia útok na infraštruktúru Výbušné zariadenia
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