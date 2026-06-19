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19. júna 2026
EÚ plánuje predĺžiť dočasnú ochranu ukrajinským utečencom o ďalší rok, ale s niekoľkými výnimkami
Tagy: dočasná ochrana Predsedníčka Európskej komisie (EK) Rusko-ukrajinský konflikt ukrajinskí utečenci Vojna na Ukrajine
Uviedla to predsedníčka Európskej komisie Ursula von der Leyenová, čím naznačila, že sa pravdepodobne zavedú obmedzenia pre mužov v brannom veku.
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19.6.2026 (SITA.sk) - Uviedla to predsedníčka Európskej komisie Ursula von der Leyenová, čím naznačila, že sa pravdepodobne zavedú obmedzenia pre mužov v brannom veku.
Európska únia plánuje predĺžiť dočasnú ochranu ukrajinským utečencom o ďalší rok, ale s niekoľkými výnimkami. Uviedla to predsedníčka Európskej komisie Ursula von der Leyenová, čím naznačila, že sa pravdepodobne zavedú obmedzenia pre mužov v brannom veku.
Krajiny EÚ poskytli Ukrajincom dočasnú ochranu po tom, čo Rusko v roku 2022 začalo vojnu proti Ukrajine. Toto opatrenie bolo odvtedy niekoľkokrát predĺžené a v súčasnosti má vypršať v marci budúceho roka.
Viac ako 4,3 milióna ukrajinských utečencov má vďaka tomu povolenia na pobyt, právo na prácu a prístup k lekárskej pomoci, sociálnej starostlivosti a vzdelávaniu. Von der Leyenová v liste lídrom krajín Únie pred samitom EÚ, ktorý sa začal vo štvrtok, uviedla, že blok bude „poskytovať Ukrajincom ochranu tak dlho, ako to bude potrebné“, avšak s určitými obmedzeniami.
„Komisia navrhne predĺžiť dočasnú ochranu pre ľudí utekajúcich pred vojnou na Ukrajine, pričom obmedzí jej rozsah tak, aby ďalšie predĺženie neoslabovalo legitímnu schopnosť Ukrajiny brániť sa,“ napísala.
Tento krok prichádza v čase, keď niektoré členské štáty presadzujú, aby sa dočasná ochrana nevzťahovala na mužov v brannom veku, ktorí nesmú opustiť Ukrajinu. Zatiaľ nie je jasné, či sa takéto obmedzenie bude vzťahovať len na nových utečencov alebo aj na mužov, ktorí už v EÚ žijú.Najviac ukrajinských utečencov žije v Nemecku, Poľsku a Česku. Európska komisia vlani prvýkrát uviedla, že dočasná ochrana sa v určitom momente skončí.
Zdroj: SITA.sk - EÚ plánuje predĺžiť dočasnú ochranu ukrajinským utečencom o ďalší rok, ale s niekoľkými výnimkami © SITA Všetky práva vyhradené.
Európska únia plánuje predĺžiť dočasnú ochranu ukrajinským utečencom o ďalší rok, ale s niekoľkými výnimkami. Uviedla to predsedníčka Európskej komisie Ursula von der Leyenová, čím naznačila, že sa pravdepodobne zavedú obmedzenia pre mužov v brannom veku.
Krajiny EÚ poskytli Ukrajincom dočasnú ochranu po tom, čo Rusko v roku 2022 začalo vojnu proti Ukrajine. Toto opatrenie bolo odvtedy niekoľkokrát predĺžené a v súčasnosti má vypršať v marci budúceho roka.
Viac ako 4,3 milióna ukrajinských utečencov má vďaka tomu povolenia na pobyt, právo na prácu a prístup k lekárskej pomoci, sociálnej starostlivosti a vzdelávaniu. Von der Leyenová v liste lídrom krajín Únie pred samitom EÚ, ktorý sa začal vo štvrtok, uviedla, že blok bude „poskytovať Ukrajincom ochranu tak dlho, ako to bude potrebné“, avšak s určitými obmedzeniami.
„Komisia navrhne predĺžiť dočasnú ochranu pre ľudí utekajúcich pred vojnou na Ukrajine, pričom obmedzí jej rozsah tak, aby ďalšie predĺženie neoslabovalo legitímnu schopnosť Ukrajiny brániť sa,“ napísala.
Tento krok prichádza v čase, keď niektoré členské štáty presadzujú, aby sa dočasná ochrana nevzťahovala na mužov v brannom veku, ktorí nesmú opustiť Ukrajinu. Zatiaľ nie je jasné, či sa takéto obmedzenie bude vzťahovať len na nových utečencov alebo aj na mužov, ktorí už v EÚ žijú.Najviac ukrajinských utečencov žije v Nemecku, Poľsku a Česku. Európska komisia vlani prvýkrát uviedla, že dočasná ochrana sa v určitom momente skončí.
Viac o téme: Vojna na Ukrajine
Fotogaléria k článku:
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Zdroj: SITA.sk - EÚ plánuje predĺžiť dočasnú ochranu ukrajinským utečencom o ďalší rok, ale s niekoľkými výnimkami © SITA Všetky práva vyhradené.
Tagy: dočasná ochrana Predsedníčka Európskej komisie (EK) Rusko-ukrajinský konflikt ukrajinskí utečenci Vojna na Ukrajine
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