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19. júna 2026

Maďarsko presadilo vypustenie výzvy na zrýchlené prijatie Ukrajiny do Únie


Tagy: maďarsko-ukrajinské vzťahy Maďarský premiér Prístupové rokovania Rusko-ukrajinský konflikt Ukrajinský prezident

Premiér Péter Magyar tvrdí, že kompromis umožnil schválenie záverečného vyhlásenia samitu jednomyseľne.



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belgium_eu_summit_65_27 676x451 19.6.2026 (SITA.sk) - Premiér Péter Magyar tvrdí, že kompromis umožnil schválenie záverečného vyhlásenia samitu jednomyseľne.

Maďarsku sa podarilo dosiahnuť vypustenie formulácie o zrýchlenom vstupe Ukrajiny do Európskej únie (EÚ) zo záverečného vyhlásenia samitu lídrov členských štátov.



Konečne konsenzus


Oznámil to maďarský premiér Péter Magyar, podľa ktorého práve Budapešť iniciovala zmenu textu. „Z mojej iniciatívy bolo na poslednú chvíľu z textu odstránené ustanovenie týkajúce sa urýchlenia pristúpenia. Nebolo to jednoduché,“ uviedol Magyar na sociálnej sieti X.





Premiér zdôraznil, že záverečné vyhlásenie bolo po prvý raz za približne poldruha roka prijaté konsenzom všetkých členských štátov EÚ.„Takto to funguje, keď sa niekto nesnaží len prevracať stoly a šíriť strach, ale hľadá kompromis,“ dodal.



Išlo o Magyarovu prvú účasť na samite EÚ vo funkcii predsedu vlády. Podľa diplomatických zdrojov absolvoval na okraj rokovaní aj krátke stretnutie s ukrajinským prezidentom Volodymyrom Zelenským, počas ktorého vyjadril pochybnosti o rýchlom otváraní ďalších prístupových kapitol pre Ukrajinu.





Tlak na Rusko


Napriek výhradám Budapešti zostáva podpora Ukrajiny súčasťou záverov samitu. Lídri EÚ sa zaviazali pokračovať v zvyšovaní tlaku na Rusko s cieľom oslabiť jeho vojnovú ekonomiku a prinútiť Moskvu k serióznym mierovým rokovaniam.


Únia zároveň prvýkrát predĺžila ekonomické sankcie voči Rusku na jeden rok namiesto doterajších šiestich mesiacov.





Zdroj: SITA.sk - Maďarsko presadilo vypustenie výzvy na zrýchlené prijatie Ukrajiny do Únie © SITA Všetky práva vyhradené.

Tagy: maďarsko-ukrajinské vzťahy Maďarský premiér Prístupové rokovania Rusko-ukrajinský konflikt Ukrajinský prezident
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