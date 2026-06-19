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19. júna 2026
Maďarsko presadilo vypustenie výzvy na zrýchlené prijatie Ukrajiny do Únie
Premiér Péter Magyar tvrdí, že kompromis umožnil schválenie záverečného vyhlásenia samitu jednomyseľne.
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Maďarsku sa podarilo dosiahnuť vypustenie formulácie o zrýchlenom vstupe Ukrajiny do Európskej únie (EÚ) zo záverečného vyhlásenia samitu lídrov členských štátov.
Konečne konsenzus
Oznámil to maďarský premiér Péter Magyar, podľa ktorého práve Budapešť iniciovala zmenu textu. „Z mojej iniciatívy bolo na poslednú chvíľu z textu odstránené ustanovenie týkajúce sa urýchlenia pristúpenia. Nebolo to jednoduché,“ uviedol Magyar na sociálnej sieti X.
4 órás intenzív vita után tudtuk lezárni az Európai Tanács ülésének első napirendi pontját.
Az állam- és kormányfői csúcs záródokumentumába Ukrajna kapcsán csak már évekkel ezelőtt konszenzussal elfogadott szöveg került. A több hetes szövegezés alatt magyar javaslatra sokat…
— Magyar Péter (Ne féljetek) (@magyarpeterMP) June 18, 2026
Premiér zdôraznil, že záverečné vyhlásenie bolo po prvý raz za približne poldruha roka prijaté konsenzom všetkých členských štátov EÚ.„Takto to funguje, keď sa niekto nesnaží len prevracať stoly a šíriť strach, ale hľadá kompromis,“ dodal.
Išlo o Magyarovu prvú účasť na samite EÚ vo funkcii predsedu vlády. Podľa diplomatických zdrojov absolvoval na okraj rokovaní aj krátke stretnutie s ukrajinským prezidentom Volodymyrom Zelenským, počas ktorého vyjadril pochybnosti o rýchlom otváraní ďalších prístupových kapitol pre Ukrajinu.
The first day of the #EUCO in Brussels ended around one o’clock in the morning. The second day is now about to begin.
In my first speech, I spoke to Europe’s leaders about honesty and the need to move beyond political correctness, double standards, and doublespeak. I told them… pic.twitter.com/jAEzpU7hBb
— Magyar Péter (Ne féljetek) (@magyarpeterMP) June 19, 2026
Tlak na Rusko
Napriek výhradám Budapešti zostáva podpora Ukrajiny súčasťou záverov samitu. Lídri EÚ sa zaviazali pokračovať v zvyšovaní tlaku na Rusko s cieľom oslabiť jeho vojnovú ekonomiku a prinútiť Moskvu k serióznym mierovým rokovaniam.
Únia zároveň prvýkrát predĺžila ekonomické sankcie voči Rusku na jeden rok namiesto doterajších šiestich mesiacov.
Zdroj: SITA.sk - Maďarsko presadilo vypustenie výzvy na zrýchlené prijatie Ukrajiny do Únie © SITA Všetky práva vyhradené.
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