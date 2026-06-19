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19. júna 2026
V opozícii sa „zmatovičieva“, pozadie a scenár sú podobné, ale Šimečka má predsa len iný jazyk ako Matovič
Tagy: Opozícia Politický marketing Politológ Predseda hnutia Progresívne Slovensko (PS) predseda hnutia Slovensko Predseda strany Demokrati
Líder progresívcov Michal Šimečka sa vydal do Chorvátska a Demokrati operujú so zlatou vaňou, ktorú mali matovičovci aj vo svojom slogane. Kopírovanie Matoviča nemusí byť pre voliča PS problém, ...
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19.6.2026 (SITA.sk) - Líder progresívcov Michal Šimečka sa vydal do Chorvátska a Demokrati operujú so zlatou vaňou, ktorú mali matovičovci aj vo svojom slogane. Kopírovanie Matoviča nemusí byť pre voliča PS problém, ale...
V opozícii sa v uplynulom čase „zmatovičieva“. Líder progresívcov Michal Šimečka sa vydal do Chorvátska k vile, kam má chodiť dovolenkovať premiér Robert Fico (Smer-SD) a Demokrati operujú so zlatou vaňou, ktorú mali matovičovci aj vo svojom slogane - Ľuďom vyššie dane, sebe zlaté vane, a to v čase, keď členovia Hnutia Slovensko navštívili luxusný hotel vo Vietname so zlatou vaňou, v ktorom bol premiér ubytovaný. Opozičné strany sa tak inšpirovali hnutím, ktoré ale vylučujú z povolebnej spolupráce. To, čo týmto progresívci a Demokrati sledujú, pre agentúru SITA vysvetlil politológ Radoslav Štefančík.
Na úvod priblížil, že už koncom 90. rokov začalo v politickom marketingu platiť, že nie obsah je dôležitý, ale spôsob.
Ak ide o návštevu Šimečku v Chorvátsku, tá bola podľa neho ako cez kopirák. „Až by som povedal, že v Progresívnom Slovensku (PS) sú takí nezbední plagiátori. Ak nemajú vlastné nápady, jednoducho odpíšu od suseda. Domnievajú sa, že Matovičovi výlet do Cannes vyhral voľby a tento rok má túto ambíciu PS,“ dodal Štefančík.
Problémom však podľa neho je, že vtip, ktorý je opakovaný, už stráca na svojom pôvabe. „Napokon o tom svedčí aj výlet Igora Matoviča do hotela so zlatou vaňou. Jednoducho to už nezaberá a PS prišlo po funuse,“ skonštatoval Štefančík.
Otázkou je, čo týmto Demokrati aj progresívci sledujú. Hnutie Slovensko totiž vylučujú zo spolupráce po voľbách. Kopírovanie ich taktík by tak mohlo byť práve bojom o ich voliča. Preliatie voličov Hnutia Slovensko do zvyšných opozičných subjektov by tak mohlo zvýšiť šancu opozície na zostavenie vlády bez matovičovcov.
Politológ však upozornil, že ak výsledky volieb dopadnú tak, ako aktuálne ukazujú prieskumy verejnej mienky, tak je PS odsúdené na spoluprácu s Matovičom. „Takže by mali hľadať skôr stratégiu, ako svojim voličom vysvetliť, prečo je to potrebné. Ale veľké presuny od Hnutia Slovensko k PS na základe tejto odkopírovanej taktiky nepredpokladám,“ povedal Štefančík.
To, že by to naopak mohlo voličov PS odradiť, si politológ nemyslí. Progresívci totiž majú veľmi ďaleko od Matoviča. „Hoci pozadie a scenár sú podobné, Michal Šimečka má predsa len iný jazyk ako Igor Matovič. Matovič pôsobí ako hulvát, zatiaľ čo Šimečka jemne a pôvabne. A keď začne opakovať po Matovičovi, pôsobí to ako pohyb slona v porceláne. Ale v každom prípade to vyzerá tak, že PS sa zobudilo z hibernácie a konečne dáva o sebe vedieť,“ dodal Štefančík.
Pre niektorých voličov to tak podľa neho môže pôsobiť, naopak, sympaticky, že po neustálych útokoch Smeru-SD na Šimečkovu rodinu nabrali v PS konečne odvahu a vracajú loptičku na druhú stranu.
„PS bolo dlho v submisívnej polohe a zdá sa, že momentálne preberajú iniciatívu do svojich rúk. Kopírovanie Matoviča nemusí byť pre voliča PS problém, ak v popredí bude stáť téma, a to je 'transformácia verejných peňazí na súkromné' v podaní vládnej koalície,“ myslí si Štefančík.
Súčasne podotkol, že kontroverznejší druh politického marketingu nefunguje iba na Slovensku. „Aj v okolitých krajinách sledujeme nárast populizmu, vulgarizácie politického slovníka, radikálnych vyjadrení. Pokiaľ sa dejú v rámci ústavnosti, dá sa to akceptovať, ale obávam sa, že radikalizácia politických vyjadrení môže viesť k prehlbovaniu polarizácie a intenzívnejšiemu šíreniu nenávisti. A od nenávisti už nie je ďaleko k násiliu,“ uzavrel politológ.
Zdroj: SITA.sk - V opozícii sa „zmatovičieva“, pozadie a scenár sú podobné, ale Šimečka má predsa len iný jazyk ako Matovič © SITA Všetky práva vyhradené.
V opozícii sa v uplynulom čase „zmatovičieva“. Líder progresívcov Michal Šimečka sa vydal do Chorvátska k vile, kam má chodiť dovolenkovať premiér Robert Fico (Smer-SD) a Demokrati operujú so zlatou vaňou, ktorú mali matovičovci aj vo svojom slogane - Ľuďom vyššie dane, sebe zlaté vane, a to v čase, keď členovia Hnutia Slovensko navštívili luxusný hotel vo Vietname so zlatou vaňou, v ktorom bol premiér ubytovaný. Opozičné strany sa tak inšpirovali hnutím, ktoré ale vylučujú z povolebnej spolupráce. To, čo týmto progresívci a Demokrati sledujú, pre agentúru SITA vysvetlil politológ Radoslav Štefančík.
Nezbední plagiátori
Na úvod priblížil, že už koncom 90. rokov začalo v politickom marketingu platiť, že nie obsah je dôležitý, ale spôsob.
Igor Matovič ale nebol prvý slovenský populista, ktorý toto pravidlo začal uplatňovať. Podobne jednoducho, až infantilne, sa vyjadrujú aj ľudia zo Smeru, Hlasu, SNS, či Republiky.
Ak ide o návštevu Šimečku v Chorvátsku, tá bola podľa neho ako cez kopirák. „Až by som povedal, že v Progresívnom Slovensku (PS) sú takí nezbední plagiátori. Ak nemajú vlastné nápady, jednoducho odpíšu od suseda. Domnievajú sa, že Matovičovi výlet do Cannes vyhral voľby a tento rok má túto ambíciu PS,“ dodal Štefančík.
Problémom však podľa neho je, že vtip, ktorý je opakovaný, už stráca na svojom pôvabe. „Napokon o tom svedčí aj výlet Igora Matoviča do hotela so zlatou vaňou. Jednoducho to už nezaberá a PS prišlo po funuse,“ skonštatoval Štefančík.
Akú stratégiu by mali hľadať progresívci?
Otázkou je, čo týmto Demokrati aj progresívci sledujú. Hnutie Slovensko totiž vylučujú zo spolupráce po voľbách. Kopírovanie ich taktík by tak mohlo byť práve bojom o ich voliča. Preliatie voličov Hnutia Slovensko do zvyšných opozičných subjektov by tak mohlo zvýšiť šancu opozície na zostavenie vlády bez matovičovcov.
Politológ však upozornil, že ak výsledky volieb dopadnú tak, ako aktuálne ukazujú prieskumy verejnej mienky, tak je PS odsúdené na spoluprácu s Matovičom. „Takže by mali hľadať skôr stratégiu, ako svojim voličom vysvetliť, prečo je to potrebné. Ale veľké presuny od Hnutia Slovensko k PS na základe tejto odkopírovanej taktiky nepredpokladám,“ povedal Štefančík.
Je pre voliča PS kopírovanie Matoviča problém?
To, že by to naopak mohlo voličov PS odradiť, si politológ nemyslí. Progresívci totiž majú veľmi ďaleko od Matoviča. „Hoci pozadie a scenár sú podobné, Michal Šimečka má predsa len iný jazyk ako Igor Matovič. Matovič pôsobí ako hulvát, zatiaľ čo Šimečka jemne a pôvabne. A keď začne opakovať po Matovičovi, pôsobí to ako pohyb slona v porceláne. Ale v každom prípade to vyzerá tak, že PS sa zobudilo z hibernácie a konečne dáva o sebe vedieť,“ dodal Štefančík.
Pre niektorých voličov to tak podľa neho môže pôsobiť, naopak, sympaticky, že po neustálych útokoch Smeru-SD na Šimečkovu rodinu nabrali v PS konečne odvahu a vracajú loptičku na druhú stranu.
„PS bolo dlho v submisívnej polohe a zdá sa, že momentálne preberajú iniciatívu do svojich rúk. Kopírovanie Matoviča nemusí byť pre voliča PS problém, ak v popredí bude stáť téma, a to je 'transformácia verejných peňazí na súkromné' v podaní vládnej koalície,“ myslí si Štefančík.
Súčasne podotkol, že kontroverznejší druh politického marketingu nefunguje iba na Slovensku. „Aj v okolitých krajinách sledujeme nárast populizmu, vulgarizácie politického slovníka, radikálnych vyjadrení. Pokiaľ sa dejú v rámci ústavnosti, dá sa to akceptovať, ale obávam sa, že radikalizácia politických vyjadrení môže viesť k prehlbovaniu polarizácie a intenzívnejšiemu šíreniu nenávisti. A od nenávisti už nie je ďaleko k násiliu,“ uzavrel politológ.
Zdroj: SITA.sk - V opozícii sa „zmatovičieva“, pozadie a scenár sú podobné, ale Šimečka má predsa len iný jazyk ako Matovič © SITA Všetky práva vyhradené.
Tagy: Opozícia Politický marketing Politológ Predseda hnutia Progresívne Slovensko (PS) predseda hnutia Slovensko Predseda strany Demokrati
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