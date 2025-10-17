|
|Správy
|Reality
|Video
|TV program
|TV Tipy
|Práca
|
Piatok 17.10.2025
|Autobazár
|Dovolenka
|Výsledky
|Kúpele
|Lacné letenky
|Lístky
|
Meniny má Hedviga
|Ubytovanie
|Nákup
|Horoskopy
|Počasie
|Zábava
|Kino
|Úvodná strana
|Včera Archív správ Nastavenia
|
|Kontakt
|Inzercia
|
|Denník - Správy
|
|
|Prílohy
|
|
|Pridajte sa
|
|
Ste na Facebooku?
Ste na Twitteri?
Pridajte sa.
|
|Mobilná verzia
|
17. októbra 2025
EÚ podporuje stretnutie Trumpa a Putina v Budapešti, ak to poslúži mieru
Európska komisia (EK) uviedla, že víta stretnutie amerického prezidenta Donalda Trumpa a ruského vodcu
Zdieľať
17.10.2025 (SITA.sk) - Európska komisia (EK) uviedla, že víta stretnutie amerického prezidenta Donalda Trumpa a ruského vodcu Vladimira Putina v Budapešti, ak to pomôže ukončiť vojnu na Ukrajine.
Hovorcovia Komisie sa vyjadrili, že Európska únia musí byť pragmatická a podporiť akékoľvek kroky, ktoré by mohli viesť k mieru na Ukrajine, hoci na Putina je vydaný zatykač Medzinárodného trestného súdu (ICC).
„Žijeme v reálnom svete,“ povedal v piatok novinárom hovorca EK Olof Gill. „Stretnutia sa nie vždy konajú v presnom poriadku alebo formáte, v akom by sme si priali, ale ak nás stretnutia... posunú k spravodlivému a trvalému mieru pre Ukrajinu, mali by sme ich privítať," objasnil.
Maďarsko je v procese vystúpenia zo skupiny signatárov ICC na základe rozhodnutia svojho premiéra Viktora Orbána, ktorý udržiava vrelé vzťahy s Putinom. Odchod Maďarska z ICC má nadobudnúť účinnosť v júni 2026 a krajina dovtedy technicky zostáva stranou súdu.
Zdroj: SITA.sk - EÚ podporuje stretnutie Trumpa a Putina v Budapešti, ak to poslúži mieru © SITA Všetky práva vyhradené.
Hovorcovia Komisie sa vyjadrili, že Európska únia musí byť pragmatická a podporiť akékoľvek kroky, ktoré by mohli viesť k mieru na Ukrajine, hoci na Putina je vydaný zatykač Medzinárodného trestného súdu (ICC).
„Žijeme v reálnom svete,“ povedal v piatok novinárom hovorca EK Olof Gill. „Stretnutia sa nie vždy konajú v presnom poriadku alebo formáte, v akom by sme si priali, ale ak nás stretnutia... posunú k spravodlivému a trvalému mieru pre Ukrajinu, mali by sme ich privítať," objasnil.
Maďarsko je v procese vystúpenia zo skupiny signatárov ICC na základe rozhodnutia svojho premiéra Viktora Orbána, ktorý udržiava vrelé vzťahy s Putinom. Odchod Maďarska z ICC má nadobudnúť účinnosť v júni 2026 a krajina dovtedy technicky zostáva stranou súdu.
Zdroj: SITA.sk - EÚ podporuje stretnutie Trumpa a Putina v Budapešti, ak to poslúži mieru © SITA Všetky práva vyhradené.
Prečítajte si tiež
nasledujúci článok >>
Pellegrini odovzdal ďakovnú medailu biskupovi Rábekovi, poďakoval mu za službu v prospech ozbrojených síl – FOTO
Pellegrini odovzdal ďakovnú medailu biskupovi Rábekovi, poďakoval mu za službu v prospech ozbrojených síl – FOTO
<< predchádzajúci článok
Poľský súd nevydal Nemcom Ukrajinca podozrivého zo sabotáže plynovodu Nord Stream
Poľský súd nevydal Nemcom Ukrajinca podozrivého zo sabotáže plynovodu Nord Stream