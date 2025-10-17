Správy Reality Video TV program TV Tipy Práca

 24hod.sk    Z domova

17. októbra 2025

Pellegrini odovzdal ďakovnú medailu biskupovi Rábekovi, poďakoval mu za službu v prospech ozbrojených síl – FOTO


Tagy: Biskup Medaila Prezident Slovenskej republiky

Prezident Peter Pellegrini odovzdal v piatok v Prezidentskom paláci ďakovnú medailu mons. Františkovi Rábekovi pri príležitosti ...



Zdieľať
54860695621_eee0305d76_o 676x451 17.10.2025 (SITA.sk) - Prezident Peter Pellegrini odovzdal v piatok v Prezidentskom paláci ďakovnú medailu mons. Františkovi Rábekovi pri príležitosti ukončenia jeho 22-ročného pôsobenia na poste prvého ordinára Ozbrojených síl a ozbrojených zborov Slovenskej republiky. Do funkcie ho vymenoval pápež Ján Pavol II. v januári 2003. Prezident na stretnutí konštatoval, že za posledné dve desaťročia sa svet aj spoločenská klíma na Slovensku zmenili.


Preto je v súčasnosti úloha ozbrojených síl mimoriadne dôležitá pre zachovanie bezpečnosti a stability v Európe," uviedol. Rovnako zdôraznil aj význam ozbrojených zborov pri udržiavaní verejného poriadku či pri riešení krízových situácii.

Hodnoty ako vzájomné pochopenie, solidarita a schopnosť navzájom si pomáhať sú nesmierne dôležité, aby sme dokázali posilniť ducha súdržnosti a porozumenia. Aby sme boli spoločenstvom súdržným, a tým aj pevným, schopným sa úspešne vyvíjať a napredovať," povedal Pellegrini.

Biskupovi Rábekovi vyjadril vďaku a uznanie, že od základov dokázal vybudovať ordinariát, v ktorom v súčasnosti pôsobia desiatky kňazov a takisto bratislavskú Katedrálu sv. Šebastiána, ich hlavný a jediný chrám na Slovensku. Funkciu po biskupovi Rábekovi prevezme v sobotu 18. októbra v Bratislave na slávnosti biskupského svätenia nový ordinár - mons. Pavol Šajgalík.



Zdroj: SITA.sk - Pellegrini odovzdal ďakovnú medailu biskupovi Rábekovi, poďakoval mu za službu v prospech ozbrojených síl – FOTO © SITA Všetky práva vyhradené.

nasledujúci článok >>
V okupovanej Chersonskej oblasti Ukrajinci zničili ruský raketomet Smerč
<< predchádzajúci článok
EÚ podporuje stretnutie Trumpa a Putina v Budapešti, ak to poslúži mieru

