17.10.2025
Správy
17. októbra 2025
Poľský súd nevydal Nemcom Ukrajinca podozrivého zo sabotáže plynovodu Nord Stream
Tagy: Nord Stream Výbuch
Poľský súd v piatok odmietol nemeckú žiadosť o vydanie Ukrajinca podozrivého zo sabotáže plynovodu Nord Stream spájajúceho Rusko s Európou, ktorá sa stala v roku 2022. Varšavský ...
17.10.2025 (SITA.sk) - Poľský súd v piatok odmietol nemeckú žiadosť o vydanie Ukrajinca podozrivého zo sabotáže plynovodu Nord Stream spájajúceho Rusko s Európou, ktorá sa stala v roku 2022. Varšavský sudca uviedol, že nemecká žiadosť „si nezaslúži zohľadnenie“ a nariadil prepustenie Ukrajinca.
Aj taliansky najvyšší súd v stredu zablokoval vydanie iného Ukrajinca, a to Serhija Kuznecova, zatknutého v súvislosti so sabotážou plynovodov Nord Stream, uviedol jeho právnik. Kuznecov, ktorého v auguste zatkli v Taliansku na základe nemeckého zatykača, poprel účasť na bunke, ktorá údajne v septembri 2022 umiestnila výbušniny na podmorské potrubia. Nemecké vyšetrovanie identifikovalo ukrajinskú bunku piatich mužov a jednej ženy ako páchateľov výbuchov.
Kuznecovova obhajoba argumentovala, že aj keby bol do sabotáže zapojený, jeho vojenská služba by mu podľa medzinárodného práva poskytla „funkčnú imunitu“. Uviedla tiež, že potrubia by sa mohli počas vojny považovať za legitímny vojenský cieľ, takže útok na ne nebol sabotážou.
Zdroj: SITA.sk - Poľský súd nevydal Nemcom Ukrajinca podozrivého zo sabotáže plynovodu Nord Stream © SITA Všetky práva vyhradené.
