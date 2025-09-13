Správy Reality Video TV program TV Tipy Práca

 Sobota 13.9.2025
 Autobazár Dovolenka Výsledky Kúpele Lacné letenky Lístky

 Meniny má Ctibor
 Ubytovanie Nákup Horoskopy Počasie Zábava Kino
  Úvodná strana  Včera      Archív správ      Nastavenia     
 Kontakt  Inzercia

24hodín v Skratke
Denník - Správy
TITULKA

Z domova

Regióny

Ekonomika

Dlhová kríza

Zdravie

Zo zahraničia

Gala

Hudba

Kultúra

Kino, DVD

Knižné novinky

Pohoda festival

Reality show

SuperStar

Šport

F1

Auto moto

Zaujímavosti

Ekológia

Tlačové správy

Prílohy

Pre ženy

Víkend

Veda

Kariéra

Radíme

Hobby

Príroda-Zvieratá

V spálni

Technika

Počítače

Zábava

Video

Hry

Karikatúry

Kohn

Pridajte sa
Ste na Facebooku?
Ste na Twitteri?
Pridajte sa.

 Mobilná verzia




 24hod.sk    Z domova

13. septembra 2025

Vláda nerešpektuje dohodu, policajní odborári plánujú zhromaždenie za spravodlivú valorizáciu platov


Tagy: konsolidácia Policajti valorizácia verejné zhromaždenia

Policajní odborári plánujú podporné zhromaždenie za spravodlivú valorizáciu platov príslušníkov Policajného zboru. Rozhodla o tom Rada predsedov základných ...



Zdieľať
13.9.2025 (SITA.sk) - Policajní odborári plánujú podporné zhromaždenie za spravodlivú valorizáciu platov príslušníkov Policajného zboru. Rozhodla o tom Rada predsedov základných organizácií Odborového zväzu polície v SR. Zhromaždenie sa bude konať v stredu 17. septembra 2025 o 10:00 pred budovou Národnej rady Slovenskej republiky v Bratislave.


Impulzom pre tento krok bolo vyhlásenie ministra financií, že vláda nepočíta s valorizáciou platov v štátnej správe, a teda ani s valorizáciou platov policajtov napriek predchádzajúcej dohode vyjednanej s odborármi," uvádzajú.

Postup vlády, ktorý podľa odborov smeruje k nerešpektovaniu de facto ukončeného kolektívneho vyjednávania, Rada predsedov odsúdila. Taktiež žiada vládu a parlament, aby nebrali odborom možnosť kolektívneho vyjednávania. Právo na vyjednanie lepších podmienok formou kolektívnej zmluvy by podľa policajných odborov malo byť zakotvené aj priamo v zákone o štátnom rozpočte na rok 2026.

Apelujeme na vládu, aby rešpektovala dohody, ktoré boli dosiahnuté pri rokovaniach. Platové podmienky policajtov nemožno dlhodobo odkladať. Príslušníci Policajného zboru nemali valorizované platy už tri roky po sebe, hoci aj predstavitelia Ministerstva vnútra SR opakovane uznávajú kritickosť situácie a potrebu prijatia novej platovej tabuľky alebo aspoň základnej valorizácie,“ uviedlo vedenie OZP v SR.


Zdroj: SITA.sk - Vláda nerešpektuje dohodu, policajní odborári plánujú zhromaždenie za spravodlivú valorizáciu platov © SITA Všetky práva vyhradené.

Tagy: konsolidácia Policajti valorizácia verejné zhromaždenia
   Tlač    Pošli



nasledujúci článok >>
Uvádza Putin do spoločnosti „novú cárovnu“?
<< predchádzajúci článok
Ukrajinský dron zasiahol rafinériu ruskej firmy Bašnefť 1400 kilometrov od frontu

©2005-2025 Denník 24hodin Správy 24hodín Dobré Správy 24hodín 24hodín v Skratke 24 hodín v skratke Webdesign by WEBkomplex.sk

Spravodajstvo

  Mačka  Správy  Papierové palety  Čo dnes, kultúra, párty 