Nový Istropolis má byť otvorený ľuďom a kultúre, deklaruje developer

Budova umeleckého a kongresového centra Istropolis v Bratislave, archívne foto. Foto: TASR - Peter Hudec Foto: TASR - Peter Hudec

Bratislava 11. septembra (TASR) - Dom odborov na bratislavskom Trnavskom mýte, známy ako Istropolis, čaká v najbližších rokoch zásadná zmena. Prioritou však ostane jeho pôvodná funkcia kultúrno - spoločenského centra. Deklaruje to developer Immocap Group. Víťazom medzinárodnej architektonickej súťaže na budúcu podobu Istropolisu sa stalo holandské štúdio KCAP. Jeho víziou je do územia priniesť inšpiratívny urbanizmus, kvalitný verejný priestor, dobré dopravné riešenie i kultúru.Niekdajšie zjazdové centrum komunistického režimu, ktoré neskôr slúžilo aj spoločenským účelom, podľa developera desaťročia chátralo bez akýchkoľvek investícií do prevádzky.tvrdí spoločnosť Immocap Group, ktorá je ktorá je vlastníkom pozemkov pod a v okolí Domu odborov.Komplexný audit priestorov odhalil, že technický stav budovy Domu odborov je veľmi zlý. Developer tvrdí, takmer všetky technológie sú po dobe svojej životnosti, absentuje klimatizácia, vzduchotechnika je nefunkčná a pôvodné veľkorysé interiérové riešenie s veľkými nárokmi na prevádzku je neekonomické a nevyhovuje dnešným normám.skonštatoval investor.Projekt nového Istropolisu sa podľa jeho slov aktuálne nachádza v druhej prípravnej fáze, keď sa spolu s architektonickým ateliérom KCAP a odborníkmi z príslušných oblastí pracuje na konkrétnejšej podobe územia.spresnil developer.Riaditeľ Immocap Group Martin Šramko priblížil, že do projektu vstupujú s ambíciou priniesť Bratislave multifunkčné kultúrno-spoločenské centrum s kapacitou výrazne väčšou, ako je súčasná.deklaruje Šramko.Jeroen Dirckx z víťazného ateliéru KCAP uviedol, že prvoradým cieľom v ich projektoch je urobiť z nefunkčných lokalít lepšie miesta na život.priblížil.Starosta bratislavského Nového Mesta, kde sa Dom odborov nachádza, Rudolf Kusý v apríli pre TASR povedal, že kultúra sa musí v Istropolise zachovať a budova nesmie skončiť ako zbúraný Park kultúry a oddychu (PKO). Očakáva, že investor sa pustí do zmysluplnej modernizácie.