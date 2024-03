Michelko: Danko si sám určí čas a podmienky, za akých by sa prípadne vzdal kandidatúry na prezidenta

17.3.2024 (SITA.sk) - Predseda SNS Andrej Danko si sám určí čas, miesto, argumenty a podmienky, za akých by sa prípadne vzdal kandidatúry v prezidentských voľbách. V diskusnej relácii O 5 minút 12 RTVS to povedal koaličný poslanec Roman Michelko (klub SNS). Ako doplnil, toto je výsostne Dankova záležitosť.„On si zhodnotí, či a aké bude rozhodnutie. A ak to urobí, tak povie - áno, za takých a takých okolností," povedal Michelko. Doplnil však, že ešte nie je nič rozhodnuté. „Toto je výsostne jeho parketa," dodal Michelko.