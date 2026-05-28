Správy Reality Video TV program TV Tipy Práca

 Štvrtok 28.5.2026
 Autobazár Dovolenka Výsledky Kúpele Lacné letenky Lístky

 Meniny má Viliam
 Ubytovanie Nákup Horoskopy Počasie Zábava Kino
  Úvodná strana  Včera      Archív správ      Nastavenia     
 Kontakt  Inzercia

24hodín v Skratke
Denník - Správy
TITULKA

Z domova

Regióny

Ekonomika

Dlhová kríza

Zdravie

Zo zahraničia

Gala

Hudba

Kultúra

Kino, DVD

Knižné novinky

Pohoda festival

Reality show

SuperStar

Šport

F1

Auto moto

Zaujímavosti

Ekológia

Tlačové správy

Prílohy

Pre ženy

Víkend

Veda

Kariéra

Radíme

Hobby

Príroda-Zvieratá

Technika

Počítače

Zábava

Video

Hry

Karikatúry

Kohn

Pridajte sa
Ste na Facebooku?
Ste na Twitteri?
Pridajte sa.


 Mobilná verzia




 24hod.sk    Zo zahraničia

28. mája 2026

EÚ udelila online trhovisku Temu pokutu 200 miliónov eur za predaj nebezpečných výrobkov


Tagy: finančná pokuta nebezpečný tovar online trhovisko

Únia tvrdí, že platforma nedokázala zabrániť šíreniu nelegálneho tovaru vrátane hračiek a nabíjačiek.



Zdieľať
europe_temu_38431 676x451 28.5.2026 (SITA.sk) - Únia tvrdí, že platforma nedokázala zabrániť šíreniu nelegálneho tovaru vrátane hračiek a nabíjačiek.

Európska únia (EÚ) udelila vo štvrtok internetovému predajcovi Temu pokutu 200 miliónov eur za umožnenie predaja nelegálnych a nebezpečných výrobkov vrátane detských hračiek a chybných nabíjačiek.


Európska komisia (EK) uviedla, že spoločnosť „nedostatočne identifikovala, analyzovala a posúdila systémové riziká nelegálnych produktov ponúkaných na svojej platforme a následné škody pre spotrebiteľov v Európskej únii“.



Bez základných testov


Podľa regulátorov je „veľmi pravdepodobné“, že európski spotrebitelia na Temu narazia na nelegálny tovar.


Vyšetrovanie odhalilo napríklad detské hrkálky obsahujúce chemikálie prekračujúce bezpečnostné limity či nabíjačky, ktoré neprešli základnými bezpečnostnými testami.


„Temu je veľmi veľkým hráčom na európskom trhu,“ povedala eurokomisárka pre technickú suverenitu, bezpečnosť a demokraciu Henna Virkkunenová.


Podľa nej veľká časť spotrebiteľov v EÚ prichádza do kontaktu s nelegálnymi výrobkami práve cez túto platformu.



Prvý bol Musk


Ide len o druhú pokutu udelenú podľa nariadenia o digitálnych službách (DSA), ktoré zaväzuje najväčšie internetové platformy posudzovať a obmedzovať riziká spojené s ich fungovaním. Prvou sankcionovanou platformou bola sociálna sieť X Elona Muska.


Temu, ktoré vstúpilo na trh EÚ v roku 2023 a má približne 130 miliónov používateľov, musí do 28. augusta predložiť plán nápravných opatrení.


V opačnom prípade mu hrozia ďalšie sankcie. EK zároveň pokračuje vo vyšetrovaní ďalších podozrení vrátane používania návykových prvkov dizajnu a odporúčacích algoritmov.




Zdroj: SITA.sk - EÚ udelila online trhovisku Temu pokutu 200 miliónov eur za predaj nebezpečných výrobkov © SITA Všetky práva vyhradené.

Tagy: finančná pokuta nebezpečný tovar online trhovisko
   Tlač    Pošli



nasledujúci článok >>
Inšpektoráty si opäť posvietili na nelegálnu prácu, preverili vyše 170 agentúr dočasného zamestnávania
<< predchádzajúci článok
Gebrüder Weiss Slovensko organizuje multimodálnu prepravu 130 bicyklov na Madagaskar

©2005-2026 Denník 24hodin Správy 24hodín Dobré Správy 24hodín 24hodín v Skratke 24 hodín v skratke Webdesign by WEBkomplex.sk

Spravodajstvo

  Mačka  Správy  Papierové palety  Čo dnes, kultúra, párty 