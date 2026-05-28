|
|Správy
|Reality
|Video
|TV program
|TV Tipy
|Práca
|
Štvrtok 28.5.2026
|Autobazár
|Dovolenka
|Výsledky
|Kúpele
|Lacné letenky
|Lístky
|
Meniny má Viliam
|Ubytovanie
|Nákup
|Horoskopy
|Počasie
|Zábava
|Kino
|Úvodná strana
|Včera Archív správ Nastavenia
|
|Kontakt
|Inzercia
|
|Denník - Správy
|
|
|Prílohy
|
|
|Pridajte sa
|
|
Ste na Facebooku?
Ste na Twitteri?
Pridajte sa.
|
|Mobilná verzia
|
28. mája 2026
EÚ udelila online trhovisku Temu pokutu 200 miliónov eur za predaj nebezpečných výrobkov
Únia tvrdí, že platforma nedokázala zabrániť šíreniu nelegálneho tovaru vrátane hračiek a nabíjačiek.
Zdieľať
Európska únia (EÚ) udelila vo štvrtok internetovému predajcovi Temu pokutu 200 miliónov eur za umožnenie predaja nelegálnych a nebezpečných výrobkov vrátane detských hračiek a chybných nabíjačiek.
Európska komisia (EK) uviedla, že spoločnosť „nedostatočne identifikovala, analyzovala a posúdila systémové riziká nelegálnych produktov ponúkaných na svojej platforme a následné škody pre spotrebiteľov v Európskej únii“.
Bez základných testov
Podľa regulátorov je „veľmi pravdepodobné“, že európski spotrebitelia na Temu narazia na nelegálny tovar.
Vyšetrovanie odhalilo napríklad detské hrkálky obsahujúce chemikálie prekračujúce bezpečnostné limity či nabíjačky, ktoré neprešli základnými bezpečnostnými testami.
„Temu je veľmi veľkým hráčom na európskom trhu,“ povedala eurokomisárka pre technickú suverenitu, bezpečnosť a demokraciu Henna Virkkunenová.
Podľa nej veľká časť spotrebiteľov v EÚ prichádza do kontaktu s nelegálnymi výrobkami práve cez túto platformu.
Prvý bol Musk
Ide len o druhú pokutu udelenú podľa nariadenia o digitálnych službách (DSA), ktoré zaväzuje najväčšie internetové platformy posudzovať a obmedzovať riziká spojené s ich fungovaním. Prvou sankcionovanou platformou bola sociálna sieť X Elona Muska.
Temu, ktoré vstúpilo na trh EÚ v roku 2023 a má približne 130 miliónov používateľov, musí do 28. augusta predložiť plán nápravných opatrení.
V opačnom prípade mu hrozia ďalšie sankcie. EK zároveň pokračuje vo vyšetrovaní ďalších podozrení vrátane používania návykových prvkov dizajnu a odporúčacích algoritmov.
Zdroj: SITA.sk - EÚ udelila online trhovisku Temu pokutu 200 miliónov eur za predaj nebezpečných výrobkov © SITA Všetky práva vyhradené.
Prečítajte si tiež
Inšpektoráty si opäť posvietili na nelegálnu prácu, preverili vyše 170 agentúr dočasného zamestnávania
Gebrüder Weiss Slovensko organizuje multimodálnu prepravu 130 bicyklov na Madagaskar