Štvrtok 28.5.2026
Meniny má Viliam
28. mája 2026
Inšpektoráty si opäť posvietili na nelegálnu prácu, preverili vyše 170 agentúr dočasného zamestnávania
Tagy: Ficova vláda 2023 - 2027 (koalícia Smer-SD Hlas-SD SNS) Minister práce sociálnych vecí a rodiny SR Nelegálna práca Nelegálne zamestnávanie
Inšpektoráty práce si opäť posvietili na nelegálnu prácu a nelegálne zamestnávanie. V ...
28.5.2026 (SITA.sk) - Informoval minister práce Erik Tomáš (Hlas-SD).
Inšpektoráty práce si opäť posvietili na nelegálnu prácu a nelegálne zamestnávanie. V rámci májovej celoslovenskej kontrolnej akcie skontrolovali vyše 170 agentúr dočasného zamestnávania, pričom podozrenia z nelegálnej práce zistili u 71 subjektov. Vo štvrtok o tom informoval minister práce Erik Tomáš (Hlas-SD).
„Od 18. do 22. mája sa uskutočnila na celom Slovensku rozsiahla celoplošná akcia inšpekcie práce zameraná proti nelegálnej práci a nelegálnemu zamestnávaniu. Opäť sme sa špeciálne sústredili na agentúry dočasného zamestnávania, u ktorých evidujeme už dlhodobo najväčší problém v tejto oblasti,“ uviedol Tomáš.
Do akcie bolo nasadených 114 inšpektorov, s ktorými spolupracovalo aj 200 policajtov poriadkovej a cudzineckej polície. Skontrolovali spolu 173 agentúr dočasného zamestnávania, kontroly vykonávali priamo na pracoviskách, kde agentúry zamestnancov umiestňujú. Podľa predbežných výsledkov podozrenia z nelegálnej práce a nelegálneho zamestnávania inšpektori zistili u 71 subjektov a 126 osôb.
„Narazili sme aj na agentúru dočasného zamestnávania v rámci celoplošnej akcie, ktorej bolo odobrané v minulosti povolenie vykonávať túto činnosť a aj napriek tomu agentúra túto činnosť vykonávala,“ priblížil minister.
Doplnil, že Národný inšpektorát práce postúpi tento podnet ústrediu práce a agentúre za porušenie hrozí pokuta až do výšky 100 000 eur. Tomáš prízvukoval, že kontrolné akcie budú pokračovať aj naďalej, rezort však pripravuje i legislatívne zmeny.
„Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny už pracuje na novele zákona o službách zamestnanosti, ktorá bude predstavená v priebehu júna, lebo pôjde do medzirezortného pripomienkového konania,“ spresnil.
Rezort v nej navrhuje, aby agentúry dočasného zamestnávania častejšie informovali o tom, kde vysielajú zamestnancov. Na akej báze to bude podľa Tomáša ešte dolaďujú. V novele plánuje ministerstvo sprísniť pravidlá aj v prípade, ak agentúra stratí povolenie na svoju činnosť.
Zdroj: SITA.sk - Inšpektoráty si opäť posvietili na nelegálnu prácu, preverili vyše 170 agentúr dočasného zamestnávania © SITA Všetky práva vyhradené.
Agentúra dočasného zamestnávania
Pokuta do výšky 100-tisíc eur
Lotyšsko začína s inštaláciou „dračích zubov“ na hranici s Ruskom
EÚ udelila online trhovisku Temu pokutu 200 miliónov eur za predaj nebezpečných výrobkov
