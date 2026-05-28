Štvrtok 28.5.2026
Meniny má Viliam
Gebrüder Weiss Slovensko organizuje multimodálnu prepravu 130 bicyklov na Madagaskar
Logistická spoločnosť zabezpečila prepravu bicyklov v rámci CSR iniciatívy. Bicykle pomáhajú deťom prekonávať veľké vzdialenosti do školy. Spoločnosť Gebrüder Weiss Slovensko úspešne ...
28.5.2026 (SITA.sk) - Logistická spoločnosť zabezpečila prepravu bicyklov v rámci CSR iniciatívy. Bicykle pomáhajú deťom prekonávať veľké vzdialenosti do školy.
Spoločnosť Gebrüder Weiss Slovensko úspešne zorganizovala medzinárodnú prepravu 130 bicyklov zo Slovenska na Madagaskar, pričom zabezpečila celý logistický reťazec – od konsolidácie a vlakovej preprvy až po námornú prepravu a koordináciu finálneho doručenia.
Bicykle budú slúžiť deťom a učiteľom v regiónoch s obmedzeným prístupom k doprave a vzdelaniu. V mnohých vidieckych oblastiach Madagaskaru deti a učitelia denne prekonávajú niekoľko kilometrov, aby sa dostali do škôl bez prístupu k spoľahlivej doprave. Bicykle výrazne zlepšia mobilitu a dostupnosť vzdelania.
"Sme hrdí na to, že môžeme naše logistické know-how využiť na podporu detí a ľudí žijúcich v náročných podmienkach," hovorí René Stranz, Country Manager GW Slovensko a Poľsko.
Bicykle sú rovnako dôležité aj pre učiteľov, ktorí často cestujú medzi viacerými dedinami, aby zabezpečili vzdelávanie v náročných podmienkach bez prístupu k doprave.
Spolupráca so slovenskou nadáciou
Projekt bol realizovaný v spolupráci s nadáciou Anezka’s Dreams for Madagascar, ktorá zorganizovala zbierku a vyzbierala viac ako sto použitých bicyklov.
Bicykle, ktoré ich pôvodní majitelia už nepotrebovali, tak dostali druhý život podporou vzdelávania na Madagaskare.
Celkovo sa podarilo vyzbierať 130 bicyklov. Ich prepravu do cieľovej destinácie zabezpečilo oddelenie Air & Sea spoločnosti Gebrüder Weiss Slovakia, ktoré zohralo kľúčovú úlohu pri logistickej realizácii projektu.
Trasa prepravy viedla zo Slovenska cez medzinárodné dopravné uzly vrátane ostrova Réunion (Pointe des Galets) až do prístavu Toamasina (Tamatave) na Madagaskare.
Precízna logistika a koordinácia
"Projekt zahŕňal koordináciu viacerých etáp prepravy naprieč Európou a regiónom Indického oceánu vrátane vnútrozemskej dopravy, exportného vybavenia, koordinácie námornej prepravy a doručenia cez prístavy Hamburg, Pointe des Galets a Toamasina," uviedol Marián Šustopal, Branch Manager Air & Sea Bratislava.
Tím Air & Sea na Slovensku riadil celý proces – od konsolidácie a manipulácie s bicyklami až po plánovanie námornej prepravy a zabezpečenie doručenia do finálnej destinácie. Medzi kľúčové prvky patrilo optimalizované nakladanie, bezpečné balenie a spoľahlivé plánovanie trasy.
Logistika s dopadom
GW Slovensko sa dlhodobo zapája do projektov, ktoré prepájajú logistické know-how s udržateľnosťou a spoločenskou zodpovednosťou. Táto iniciatíva je ďalším príkladom toho, ako môže logistika vytvárať konkrétny pozitívny dopad na komunity po celom svete.
Takéto projekty ukazujú, ako môžu logistické siete a odborné znalosti v oblasti dopravy vytvárať merateľný dopad ďaleko za hranicami komerčných dodávateľských reťazcov.
O Gebrüder Weiss
Gebrüder Weiss Holding AG so sídlom v Lauterachu v Rakúsku je globálne pôsobiaci poskytovateľ komplexných logistických služieb s približne 8 600 zamestnancami v 180 vlastných pobočkách. Spoločnosť v roku 2025 dosiahla obrat 2,73 miliardy eur. Jej portfólio zahŕňa prepravné a logistické riešenia, digitálne služby a riadenie dodávateľských reťazcov. Kombinácia digitálnych a operatívnych kompetencií umožňuje spoločnosti Gebrüder Weiss rýchlo a flexibilne reagovať na potreby zákazníkov. Rodinná firma s viac ako 500-ročnou históriou realizuje množstvo environmentálnych, ekonomických a sociálnych iniciatív a dnes je považovaná za priekopníka v oblasti udržateľného podnikania. www.gw-world.comwww.gw-world.com
Informačný servis
Zdroj: SITA.sk - Gebrüder Weiss Slovensko organizuje multimodálnu prepravu 130 bicyklov na Madagaskar © SITA Všetky práva vyhradené.
Požiar dievčenského internátu zabil v Keni najmenej 16 detí
