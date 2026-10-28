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28. októbra 2026
EÚ upustila od myšlienky ponúknuť Kanade štatút „pridruženého člena“, proti boli viaceré štáty
Tagy: americko-kanadské vzťahy Americký prezident Členské štáty európsko-kanadské vzťahy Kanadský premiér
Nový návrh počíta s užšími vzťahmi bez členstva v Únii. Ottawa hľadá silnejších partnerov v Európe pre napätie s USA. Európska ...
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28.10.2026 (SITA.sk) - Nový návrh počíta s užšími vzťahmi bez členstva v Únii. Ottawa hľadá silnejších partnerov v Európe pre napätie s USA.
Nový návrh spoločného vyhlásenia, ktorý dostalo 27 členských krajín, namiesto toho predpokladá „čoraz užšie pridruženie Kanady k EÚ, ktoré však nebude znamenať plné členstvo“.
Myšlienku pridruženého členstva predstavila v septembri predsedníčka Európskej komisie (EK) Ursula von der Leyenová. Niektoré vlády však namietali, že takýto štatút nepoznajú európske zmluvy a jeho právne dôsledky zostávajú nejasné.
Kanadský premiér Mark Carney presadzuje prehlbovanie vzťahov s Európou v čase zhoršených vzťahov so Spojenými štátmi.
Americký prezident Donald Trump zaviedol clá na kanadský tovar, čím podnietil Ottawu k znižovaniu hospodárskej a bezpečnostnej závislosti od USA.
Kanada a EÚ už spolupracujú na základe obchodnej dohody CETA. Nové partnerstvo má posilniť spoluprácu v obrane, energetike, technológiách a oblasti kritických surovín.
Zdroj: SITA.sk - EÚ upustila od myšlienky ponúknuť Kanade štatút „pridruženého člena“, proti boli viaceré štáty © SITA Všetky práva vyhradené.
Európska únia (EÚ) ustúpila od zámeru označiť Kanadu za budúceho „pridruženého člena“ Únie.
Formulácia vyvolala námietky viacerých členských štátov vrátane Nemecka, Francúzska, Talianska a Grécka. V stredu to uviedli diplomati pred piatkovým samitom EÚ a Kanady v Montreale.
Nový návrh spoločného vyhlásenia, ktorý dostalo 27 členských krajín, namiesto toho predpokladá „čoraz užšie pridruženie Kanady k EÚ, ktoré však nebude znamenať plné členstvo“.
Nejasné dôsledky
Myšlienku pridruženého členstva predstavila v septembri predsedníčka Európskej komisie (EK) Ursula von der Leyenová. Niektoré vlády však namietali, že takýto štatút nepoznajú európske zmluvy a jeho právne dôsledky zostávajú nejasné.
Kanadský premiér Mark Carney presadzuje prehlbovanie vzťahov s Európou v čase zhoršených vzťahov so Spojenými štátmi.
Trumpove clá
Americký prezident Donald Trump zaviedol clá na kanadský tovar, čím podnietil Ottawu k znižovaniu hospodárskej a bezpečnostnej závislosti od USA.
Kanada a EÚ už spolupracujú na základe obchodnej dohody CETA. Nové partnerstvo má posilniť spoluprácu v obrane, energetike, technológiách a oblasti kritických surovín.
Zdroj: SITA.sk - EÚ upustila od myšlienky ponúknuť Kanade štatút „pridruženého člena“, proti boli viaceré štáty © SITA Všetky práva vyhradené.
Tagy: americko-kanadské vzťahy Americký prezident Členské štáty európsko-kanadské vzťahy Kanadský premiér
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