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28. októbra 2026

EÚ upustila od myšlienky ponúknuť Kanade štatút „pridruženého člena“, proti boli viaceré štáty


Tagy: americko-kanadské vzťahy Americký prezident Členské štáty európsko-kanadské vzťahy Kanadský premiér

Nový návrh počíta s užšími vzťahmi bez členstva v Únii. Ottawa hľadá silnejších partnerov v Európe pre napätie s USA. Európska ...



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canada_alberta_separation_38393 676x460 28.10.2026 (SITA.sk) - Nový návrh počíta s užšími vzťahmi bez členstva v Únii. Ottawa hľadá silnejších partnerov v Európe pre napätie s USA.


Európska únia (EÚ) ustúpila od zámeru označiť Kanadu za budúceho „pridruženého člena“ Únie.


Formulácia vyvolala námietky viacerých členských štátov vrátane Nemecka, Francúzska, Talianska a Grécka. V stredu to uviedli diplomati pred piatkovým samitom EÚ a Kanady v Montreale.


Nový návrh spoločného vyhlásenia, ktorý dostalo 27 členských krajín, namiesto toho predpokladá „čoraz užšie pridruženie Kanady k EÚ, ktoré však nebude znamenať plné členstvo“.

Nejasné dôsledky


Myšlienku pridruženého členstva predstavila v septembri predsedníčka Európskej komisie (EK) Ursula von der Leyenová. Niektoré vlády však namietali, že takýto štatút nepoznajú európske zmluvy a jeho právne dôsledky zostávajú nejasné.

Kanadský premiér Mark Carney presadzuje prehlbovanie vzťahov s Európou v čase zhoršených vzťahov so Spojenými štátmi.

Trumpove clá


Americký prezident Donald Trump zaviedol clá na kanadský tovar, čím podnietil Ottawu k znižovaniu hospodárskej a bezpečnostnej závislosti od USA.

Kanada a EÚ už spolupracujú na základe obchodnej dohody CETA. Nové partnerstvo má posilniť spoluprácu v obrane, energetike, technológiách a oblasti kritických surovín.


Zdroj: SITA.sk - EÚ upustila od myšlienky ponúknuť Kanade štatút „pridruženého člena“, proti boli viaceré štáty © SITA Všetky práva vyhradené.

Tagy: americko-kanadské vzťahy Americký prezident Členské štáty európsko-kanadské vzťahy Kanadský premiér
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