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28. októbra 2026
Národné inovačné a technologické centrum vo Voderadoch otvoria pre verejnosť budúci rok
Tagy: Ficova vláda 2023 - 2027 (koalícia Smer-SD Hlas-SD SNS) Minister školstva vedy výskumu a športu SR Otvorenie Prezentácia termín Voderady
Povedal pri príležitosti prezentácie centra novinárom minister školstva Tomáš Drucker. Národné inovačné a technologické ...
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28.10.2026 (SITA.sk) - Povedal pri príležitosti prezentácie centra novinárom minister školstva Tomáš Drucker.
Národné inovačné a technologické centrum v areáli bývalého outletu vo Voderadoch pri Trnave otvorí svoje priestory pre verejnosť v máji 2027. Pôjde o prvú časť, ktorá bude zameraná na zážitkovú popularizáciu vedy a inovácií.
Postupne pribudnú ďalšie aktivity, ktoré by mali zabezpečiť prepojenie výskumu s praxou. Pôjde napríklad o rôzne testovacie prostredia pre nové technológie. Súčasťou centra budú aj kongresové priestory, zasadačky, kinosály a ďalšie zázemie.
„Potrebujeme udržať talent na Slovensku, potrebujeme, aby sa deti mohli oboznamovať s dnešnými trendmi v oblasti technológií a inovácií, aby sa toho mohli dotknúť a aby dostali príležitosť rozvíjať svoje záujmy,“ povedal pri príležitosti prezentácie centra novinárom minister školstva a zastupujúci podpredseda vlády pre plán obnovy a znalostnú ekonomiku Tomáš Drucker.
Slovensko podľa neho potrebovalo takýto projekt ako soľ. Drucker poukázal na to, že dnes deti dochádzajú za podobnými aktivitami do Českej republiky alebo do Rakúska.
Tomáš Drucker zopakoval, že nákup areálu vo Voderadoch za takmer 17 miliónov eur napriek pôvodným pochybnostiam bol v poriadku, čo potvrdil aj znalecký posudok Ústavu súdneho inžinierstva v Žiline, ktorý stanovil hodnotu majetku na 18,12 milióna eur.
„Vidíte sami, že to nie je žiadna potemkinova dedina,“ povedal pri prezentácii areálu. Časť pôvodne opusteného areálu je dnes prevádzkyschopná, vynovená bola na náklady predávajúceho.
Štát už za tejto vlády podľa ministra Druckera žiadne ďalšie peniaze Národnému inovačnému a technologickému centru neposkytne. Centrum si musí zarobiť nielen na svoju prevádzku, ale postupne by štátu malo splatiť aj kúpnu cenu.
Národné inovačné a technologické centrum má podľa jeho prezidenta Juraja Miškova na jednom mieste spájať školy, výskum a firmy. Centrum má vytýčené plány svojho fungovania na najbližšie tri roky, päť rokov aj desať rokov.
Do troch rokov má zamestnávať 50 ľudí a neskôr až 80 ľudí. Pre verejnosť bude otvorené denne, počas pracovného týždňa predovšetkým pre školy, počas víkendov pre rodiny s deťmi a ďalších záujemcov.
Outletové centrum vo Voderadoch otvorili vo veľkom štýle v roku 2013, druhý Parndorf sa však z neho nestal. Zatvorili ho o päť rokov neskôr, jeho priestory boli dlho prázdne a prístupová cesta k nemu bola zatarasená.
Zdroj: SITA.sk - Národné inovačné a technologické centrum vo Voderadoch otvoria pre verejnosť budúci rok © SITA Všetky práva vyhradené.
Národné inovačné a technologické centrum v areáli bývalého outletu vo Voderadoch pri Trnave otvorí svoje priestory pre verejnosť v máji 2027. Pôjde o prvú časť, ktorá bude zameraná na zážitkovú popularizáciu vedy a inovácií.
Postupne pribudnú ďalšie aktivity, ktoré by mali zabezpečiť prepojenie výskumu s praxou. Pôjde napríklad o rôzne testovacie prostredia pre nové technológie. Súčasťou centra budú aj kongresové priestory, zasadačky, kinosály a ďalšie zázemie.
Potreba podobného projektu na Slovensku
„Potrebujeme udržať talent na Slovensku, potrebujeme, aby sa deti mohli oboznamovať s dnešnými trendmi v oblasti technológií a inovácií, aby sa toho mohli dotknúť a aby dostali príležitosť rozvíjať svoje záujmy,“ povedal pri príležitosti prezentácie centra novinárom minister školstva a zastupujúci podpredseda vlády pre plán obnovy a znalostnú ekonomiku Tomáš Drucker.
Slovensko podľa neho potrebovalo takýto projekt ako soľ. Drucker poukázal na to, že dnes deti dochádzajú za podobnými aktivitami do Českej republiky alebo do Rakúska.
Opustený areál je prevádzkyschopný
Tomáš Drucker zopakoval, že nákup areálu vo Voderadoch za takmer 17 miliónov eur napriek pôvodným pochybnostiam bol v poriadku, čo potvrdil aj znalecký posudok Ústavu súdneho inžinierstva v Žiline, ktorý stanovil hodnotu majetku na 18,12 milióna eur.
„Vidíte sami, že to nie je žiadna potemkinova dedina,“ povedal pri prezentácii areálu. Časť pôvodne opusteného areálu je dnes prevádzkyschopná, vynovená bola na náklady predávajúceho.
Štát už za tejto vlády podľa ministra Druckera žiadne ďalšie peniaze Národnému inovačnému a technologickému centru neposkytne. Centrum si musí zarobiť nielen na svoju prevádzku, ale postupne by štátu malo splatiť aj kúpnu cenu.
Plány fungovania na najbližšie roky
Národné inovačné a technologické centrum má podľa jeho prezidenta Juraja Miškova na jednom mieste spájať školy, výskum a firmy. Centrum má vytýčené plány svojho fungovania na najbližšie tri roky, päť rokov aj desať rokov.
Do troch rokov má zamestnávať 50 ľudí a neskôr až 80 ľudí. Pre verejnosť bude otvorené denne, počas pracovného týždňa predovšetkým pre školy, počas víkendov pre rodiny s deťmi a ďalších záujemcov.
Outletové centrum vo Voderadoch otvorili vo veľkom štýle v roku 2013, druhý Parndorf sa však z neho nestal. Zatvorili ho o päť rokov neskôr, jeho priestory boli dlho prázdne a prístupová cesta k nemu bola zatarasená.
Zdroj: SITA.sk - Národné inovačné a technologické centrum vo Voderadoch otvoria pre verejnosť budúci rok © SITA Všetky práva vyhradené.
Tagy: Ficova vláda 2023 - 2027 (koalícia Smer-SD Hlas-SD SNS) Minister školstva vedy výskumu a športu SR Otvorenie Prezentácia termín Voderady
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