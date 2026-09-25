|
|Správy
|Reality
|Video
|TV program
|TV Tipy
|Práca
|
Piatok 25.9.2026
|Autobazár
|Dovolenka
|Výsledky
|Kúpele
|Lacné letenky
|Lístky
|
Meniny má Vladislav
|Ubytovanie
|Nákup
|Horoskopy
|Počasie
|Zábava
|Kino
|Úvodná strana
|Včera Archív správ Nastavenia
|
|Kontakt
|Inzercia
|
|Denník - Správy
|
|
|Prílohy
|
|
|Pridajte sa
|
|
Ste na Facebooku?
Ste na Twitteri?
Pridajte sa.
|
|Mobilná verzia
|
25. septembra 2026
EÚ uvalila sankcie na proruskú komentátorku Xeniu Fedorovovú za šírenie ruskej propagandy
Fedorovová viedla RT France od roku 2017 až do ukončenia jej činnosti pre sankcie EÚ. Európska únia sa vo štvrtok dohodla, že uvalí sankcie na proruskú komentátorku ...
Zdieľať
25.9.2026 (SITA.sk) - Fedorovová viedla RT France od roku 2017 až do ukončenia jej činnosti pre sankcie EÚ.
Európska únia sa vo štvrtok dohodla, že uvalí sankcie na proruskú komentátorku Xeniu Fedorovovú za šírenie proruských naratívov a podporu hybridnej vojny Moskvy proti Európe. Informuje o tom spravodajský web Kyiv Independent.
Fedorovová viedla RT France od roku 2017 až do ukončenia jej činnosti pre sankcie EÚ. Odvtedy „vo francúzskych médiách, ako sú CNews, Europe 1 a Le JDNews, naďalej šírila naratívy, ktoré boli v súlade s tými, ktoré propagovali ruské úrady,“ uvádza sa v tlačovej správe EÚ o zavedení sankcií.
Podľa oficiálneho sankčného zoznamu EÚ Fedorovová vykresľovala európsku podporu Ukrajine ako faktor, ktorý predlžuje vojnu, Rusko prezentovala ako krajinu, ktorá sa usiluje o mier a Európu ako konfrontačnú stranu. Zároveň spochybňovala únosy ukrajinských detí zo strany Ruska a politiku Európskej únie a NATO opisovala ako hrozbu pre bezpečnosť Európy.
Francúzske úrady v júlovom rozhodnutí o jej deportácii uviedli, že jej „konanie podkopáva základné záujmy štátu“ a jej ďalší pobyt na území Francúzska preto „predstavuje mimoriadne vážnu a bezprostrednú hrozbu pre verejný poriadok“. Sankcie znamenajú, že Fedorovovej zmrazia majetok v Európe a občania ani spoločnosti z EÚ jej nesmú sprístupniť žiadne finančné prostriedky alebo ekonomické zdroje.
Manipulácia s informáciami a zahraničné zasahovanie, ktorých sa dopúšťajú propagandisti ako Fedorovová, sa pre predstaviteľov EÚ stávajú čoraz dôležitejšou témou v čase, keď Rusko zintenzívňuje hybridnú vojnu proti Európe. Najväčšie obavy vyvoláva budúci rok, keď sa majú v krajinách EÚ vrátane Francúzska, Španielska, Talianska, Poľska a Grécka konať voľby. Kampaň pred prezidentskými voľbami vo Francúzsku, ktoré sú naplánované na 18. apríla, sa už začala. Podpora Ukrajiny pritom patrí medzi kľúčové témy kandidátov.
Zdroj: SITA.sk - EÚ uvalila sankcie na proruskú komentátorku Xeniu Fedorovovú za šírenie ruskej propagandy © SITA Všetky práva vyhradené.
Európska únia sa vo štvrtok dohodla, že uvalí sankcie na proruskú komentátorku Xeniu Fedorovovú za šírenie proruských naratívov a podporu hybridnej vojny Moskvy proti Európe. Informuje o tom spravodajský web Kyiv Independent.
Sankcie EÚ
Fedorovová viedla RT France od roku 2017 až do ukončenia jej činnosti pre sankcie EÚ. Odvtedy „vo francúzskych médiách, ako sú CNews, Europe 1 a Le JDNews, naďalej šírila naratívy, ktoré boli v súlade s tými, ktoré propagovali ruské úrady,“ uvádza sa v tlačovej správe EÚ o zavedení sankcií.
Podľa oficiálneho sankčného zoznamu EÚ Fedorovová vykresľovala európsku podporu Ukrajine ako faktor, ktorý predlžuje vojnu, Rusko prezentovala ako krajinu, ktorá sa usiluje o mier a Európu ako konfrontačnú stranu. Zároveň spochybňovala únosy ukrajinských detí zo strany Ruska a politiku Európskej únie a NATO opisovala ako hrozbu pre bezpečnosť Európy.
Rozhodnutie o deportácii
Francúzske úrady v júlovom rozhodnutí o jej deportácii uviedli, že jej „konanie podkopáva základné záujmy štátu“ a jej ďalší pobyt na území Francúzska preto „predstavuje mimoriadne vážnu a bezprostrednú hrozbu pre verejný poriadok“. Sankcie znamenajú, že Fedorovovej zmrazia majetok v Európe a občania ani spoločnosti z EÚ jej nesmú sprístupniť žiadne finančné prostriedky alebo ekonomické zdroje.
Manipulácia s informáciami a zahraničné zasahovanie, ktorých sa dopúšťajú propagandisti ako Fedorovová, sa pre predstaviteľov EÚ stávajú čoraz dôležitejšou témou v čase, keď Rusko zintenzívňuje hybridnú vojnu proti Európe. Najväčšie obavy vyvoláva budúci rok, keď sa majú v krajinách EÚ vrátane Francúzska, Španielska, Talianska, Poľska a Grécka konať voľby. Kampaň pred prezidentskými voľbami vo Francúzsku, ktoré sú naplánované na 18. apríla, sa už začala. Podpora Ukrajiny pritom patrí medzi kľúčové témy kandidátov.
Zdroj: SITA.sk - EÚ uvalila sankcie na proruskú komentátorku Xeniu Fedorovovú za šírenie ruskej propagandy © SITA Všetky práva vyhradené.
Prečítajte si tiež
nasledujúci článok >>
Štyri milióny Talianov môžu ďalej jazdiť na starších dieseloch. Vláda zákaz odložila najmenej o rok
Štyri milióny Talianov môžu ďalej jazdiť na starších dieseloch. Vláda zákaz odložila najmenej o rok
<< predchádzajúci článok
Žilinka reaguje na výrok Fica a hovorí o nebezpečnom útoku. Generálny prokurátor zároveň čelí bombovým vyhrážkam – VIDEO
Žilinka reaguje na výrok Fica a hovorí o nebezpečnom útoku. Generálny prokurátor zároveň čelí bombovým vyhrážkam – VIDEO