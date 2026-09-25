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25. septembra 2026
Žilinka reaguje na výrok Fica a hovorí o nebezpečnom útoku. Generálny prokurátor zároveň čelí bombovým vyhrážkam – VIDEO
Tagy: bombové hrozby Darovanie Generálny prokurátor SR MIG-29 pomoc Ukrajine Premiér Slovenskej republiky Vojenská technika
K Ficovmu výroku sa vyjadrila aj Prokurátorská rada Generálnej prokuratúry SR. Výrok premiéra Roberta Fica o tom, že je čas darovať Ukrajine celú
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25.9.2026 (SITA.sk) - K Ficovmu výroku sa vyjadrila aj Prokurátorská rada Generálnej prokuratúry SR.
Výrok premiéra Roberta Fica o tom, že je čas darovať Ukrajine celú Generálnu prokuratúru SR vrátane generálneho prokurátora, považuje generálny prokurátor Maroš Žilinka za nedôstojný a nebezpečný útok na orgán ochrany práva. Ficove vyjadrenie prišlo po tom, ako generálna prokuratúra vo štvrtok konštatovala, že darovanie vojenskej techniky na Ukrajinu nebol trestný čin.
"Tento výrok nemá nič spoločné s vecnou a kultivovanou komunikáciou medzi najvyššími ústavnými činiteľmi. Naopak, je to nedôstojný a mimoriadne nebezpečný útok na orgán ochrany práva, ktorý nemá obdoby," uviedol Žilinka vo videu na sociálnej sieti.
"Možno už nie ste schopný si to uvedomiť, ale presne takéto štvavé výroky môžu skončiť veľkou tragédiou," adresoval Žilinka Ficovi.
Ako neskôr informoval portál Aktuality.sk, generálnemu prokurátorovi Marošovi Žilinkovi a jeho manželke sa neznáma osoba vyhrážala bombovým útokom. Na mieste podľa portálu zasahuje polícia.
„Môžeme potvrdiť, že generálnemu prokurátorovi SR Marošovi Žilinkovi a jeho manželke sa neznáma osoba vyhrážala bombovým útokom. Aktuálne príslušná policajná zložka vykonáva potrebné úkony,“ potvrdila pre portál hovorkyňa Generálnej prokuratúry SR Zuzana Drobová.
K Ficovmu výroku sa v piatok vyjadrila aj Prokurátorská rada Generálnej prokuratúry SR. Zdôraznila, že zákonnosť a dôvodnosť postupu a rozhodovania prokurátorov v konkrétnom trestnom konaní možno preskúmavať výlučne zákonodarcom stanovenými procesnými prostriedkami.
"Verejný politický tlak nie je prostriedok, ktorým je možné dosiahnuť zmenu výsledku konania orgánov činných v trestnom konaní. Jediným dôsledkom tlaku politikov je vytváranie neistoty v spoločnosti a oslabovanie právneho štátu," skonštatovala.
Spor medzi premiérom a generálnym prokurátorom súvisí s rozhodnutím Generálnej prokuratúry vo veci darovania stíhačiek MiG-29 a ďalšej vojenskej techniky Ukrajine. Generálna prokuratúra vo štvrtok informovala, že postup a rozhodnutia vyšetrovateľa a prokurátora Krajskej prokuratúry v Bratislave boli v tejto veci správne a v súlade so zákonom.
Fico následne uviedol, že ak Žilinka považuje darovanie nadzvukových lietadiel MiG-29 a ďalšej vojenskej techniky v hodnote 700 miliónov eur Ukrajine za prejav dobrého hospodárenia vlád Matoviča, Hegera a Ódora, "je čas darovať Ukrajine celú Generálnu prokuratúru SR vrátane generálneho prokurátora, keďže Ukrajina momentálne postráda vlastného generálneho prokurátora, ktorý ušiel pred trestnoprávnou zodpovednosťou."
Dodal, že generálny prokurátor na dennej báze potvrdzuje, že je "poplatný svojim politickým pánom v opozícii" a jeho pôsobenie nemá nič spoločné s tým, ako príslušné zákony definujú postavenie a úlohy generálneho prokurátora. Premiér kritizuje Žilinkovo pôsobenie dlhodobo a vo štvrtok naznačil, že vládna koalícia má dôvody na "zásadné zákonné zásahy do fungovania prokuratúry".
Zdroj: SITA.sk - Žilinka reaguje na výrok Fica a hovorí o nebezpečnom útoku. Generálny prokurátor zároveň čelí bombovým vyhrážkam – VIDEO © SITA Všetky práva vyhradené.
Výrok premiéra Roberta Fica o tom, že je čas darovať Ukrajine celú Generálnu prokuratúru SR vrátane generálneho prokurátora, považuje generálny prokurátor Maroš Žilinka za nedôstojný a nebezpečný útok na orgán ochrany práva. Ficove vyjadrenie prišlo po tom, ako generálna prokuratúra vo štvrtok konštatovala, že darovanie vojenskej techniky na Ukrajinu nebol trestný čin.
"Tento výrok nemá nič spoločné s vecnou a kultivovanou komunikáciou medzi najvyššími ústavnými činiteľmi. Naopak, je to nedôstojný a mimoriadne nebezpečný útok na orgán ochrany práva, ktorý nemá obdoby," uviedol Žilinka vo videu na sociálnej sieti.
"Možno už nie ste schopný si to uvedomiť, ale presne takéto štvavé výroky môžu skončiť veľkou tragédiou," adresoval Žilinka Ficovi.
Vyhrážky bombovým útokom
Ako neskôr informoval portál Aktuality.sk, generálnemu prokurátorovi Marošovi Žilinkovi a jeho manželke sa neznáma osoba vyhrážala bombovým útokom. Na mieste podľa portálu zasahuje polícia.
„Môžeme potvrdiť, že generálnemu prokurátorovi SR Marošovi Žilinkovi a jeho manželke sa neznáma osoba vyhrážala bombovým útokom. Aktuálne príslušná policajná zložka vykonáva potrebné úkony,“ potvrdila pre portál hovorkyňa Generálnej prokuratúry SR Zuzana Drobová.
Vyjadrila sa aj Prokurátorská rada
K Ficovmu výroku sa v piatok vyjadrila aj Prokurátorská rada Generálnej prokuratúry SR. Zdôraznila, že zákonnosť a dôvodnosť postupu a rozhodovania prokurátorov v konkrétnom trestnom konaní možno preskúmavať výlučne zákonodarcom stanovenými procesnými prostriedkami.
"Verejný politický tlak nie je prostriedok, ktorým je možné dosiahnuť zmenu výsledku konania orgánov činných v trestnom konaní. Jediným dôsledkom tlaku politikov je vytváranie neistoty v spoločnosti a oslabovanie právneho štátu," skonštatovala.
Spor začal rozhodnutím Generálnej prokuratúry SR
Spor medzi premiérom a generálnym prokurátorom súvisí s rozhodnutím Generálnej prokuratúry vo veci darovania stíhačiek MiG-29 a ďalšej vojenskej techniky Ukrajine. Generálna prokuratúra vo štvrtok informovala, že postup a rozhodnutia vyšetrovateľa a prokurátora Krajskej prokuratúry v Bratislave boli v tejto veci správne a v súlade so zákonom.
Fico následne uviedol, že ak Žilinka považuje darovanie nadzvukových lietadiel MiG-29 a ďalšej vojenskej techniky v hodnote 700 miliónov eur Ukrajine za prejav dobrého hospodárenia vlád Matoviča, Hegera a Ódora, "je čas darovať Ukrajine celú Generálnu prokuratúru SR vrátane generálneho prokurátora, keďže Ukrajina momentálne postráda vlastného generálneho prokurátora, ktorý ušiel pred trestnoprávnou zodpovednosťou."
Dodal, že generálny prokurátor na dennej báze potvrdzuje, že je "poplatný svojim politickým pánom v opozícii" a jeho pôsobenie nemá nič spoločné s tým, ako príslušné zákony definujú postavenie a úlohy generálneho prokurátora. Premiér kritizuje Žilinkovo pôsobenie dlhodobo a vo štvrtok naznačil, že vládna koalícia má dôvody na "zásadné zákonné zásahy do fungovania prokuratúry".
Zdroj: SITA.sk - Žilinka reaguje na výrok Fica a hovorí o nebezpečnom útoku. Generálny prokurátor zároveň čelí bombovým vyhrážkam – VIDEO © SITA Všetky práva vyhradené.
Tagy: bombové hrozby Darovanie Generálny prokurátor SR MIG-29 pomoc Ukrajine Premiér Slovenskej republiky Vojenská technika
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