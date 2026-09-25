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25. septembra 2026

Štyri milióny Talianov môžu ďalej jazdiť na starších dieseloch. Vláda zákaz odložila najmenej o rok


Tagy: Dieselové autá Talianska vláda

Obmedzenie vozidiel emisnej normy Euro 5 malo na severe krajiny začať platiť už 1. októbra. Salvini tvrdí, že mnohí ľudia jednoducho nemajú peniaze na ich výmenu. Talianska vláda premiérky Giorgie ...



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gettyimages 2205185029 676x451 25.9.2026 (SITA.sk) - Obmedzenie vozidiel emisnej normy Euro 5 malo na severe krajiny začať platiť už 1. októbra. Salvini tvrdí, že mnohí ľudia jednoducho nemajú peniaze na ich výmenu.


Talianska vláda premiérky Giorgie Meloniovej vo štvrtok odložila zákaz používania starších dieselových áut v silne znečistených oblastiach na severe krajiny. Obmedzenie vozidiel spĺňajúcich emisnú normu Euro 5 malo pôvodne vstúpiť do platnosti 1. októbra v rámci záväzkov Talianska voči Európskej únii v oblasti znižovania znečistenia.

Minister dopravy Matteo Salvini oznámil, že vláda sa dohodla na odklade zákazu „najmenej o rok“. Opatrenie sa týka regiónov v Pádskej nížine od Lombardska cez Piemont a Benátsko až po Emiliu-Romagnu.

„Koniec koncov, v čase ekonomických ťažkostí pre toľko podnikov, remeselníkov a rodín by nebolo správnym riešením povedať im, aby zostali doma v mene toho, že budeme ‚zelení‘,“ povedal Salvini.

Podľa ministra jazdia v roku 2026 na dieselových vozidlách normy Euro 5 približne štyri milióny Talianov. „Myslím si, že ak štyri milióny Talianov v roku 2026 naďalej jazdia na dieseloch Euro 5, nie je to preto, že je to trendy. Pravdepodobne je to preto, že nemajú finančné prostriedky na výmenu vozidla, ktoré im umožňuje zarábať si na živobytie,“ dodal.

Problémy Talianska so znečistením ovzdušia sa už dostali aj pred Súdny dvor Európskej únie. Ten v roku 2020 rozhodol, že krajina „trvalo a systematicky“ porušovala pravidlá EÚ týkajúce sa znečistenia ovzdušia jemnými prachovými časticami.

Nacionalistická vláda Giorgie Meloniovej sa zároveň postavila proti plánom EÚ na sprísňovanie emisných limitov. Argumentuje pritom aj potrebou chrániť automobilový priemysel v krajine, kde majú vozidlá so spaľovacími motormi naďalej silné postavenie.


Zdroj: SITA.sk - Štyri milióny Talianov môžu ďalej jazdiť na starších dieseloch. Vláda zákaz odložila najmenej o rok © SITA Všetky práva vyhradené.

Tagy: Dieselové autá Talianska vláda
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