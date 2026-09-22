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22. septembra 2026

EÚ vyradila Usmanova a Fridmana zo sankčného zoznamu, sankcie proti Rusku predĺži na tri roky


Tagy: protiruské sankcie Sankcie EÚ sankčný zoznam EÚ

Kompromis zachoval sankcie voči viac ako 2 600 osobám a subjektom, Kyjev však vyradenie oboch podnikateľov kritizoval. Európska únia (EÚ) sa dohodla na ...



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russia_ukraine_war_sanctions_explainer_98825 2767875f39ce405da9d89c51b7a8df11 676x510 22.9.2026 (SITA.sk) - Kompromis zachoval sankcie voči viac ako 2 600 osobám a subjektom, Kyjev však vyradenie oboch podnikateľov kritizoval.


Európska únia (EÚ) sa dohodla na vyradení podnikateľov Ališera Usmanova a Michaila Fridmana zo sankčného zoznamu a zároveň predĺži individuálne sankcie proti Rusku na bezprecedentných 36 mesiacov, informoval portál Euronews.

Dvaja zadržiavaní Francúzi


Usmanovovo vyradenie presadzovalo Francúzsko, ktoré ho podľa Euronews spojilo s dohodou o prepustení dvoch francúzskych občanov väznených v Azerbajdžane.

Fridmana vyradili po tom, ako Slovensko vetovalo pokračovanie sankcií voči nemu. Luxembursko zároveň argumentovalo, že ak bude zo zoznamu odstránený Usmanov, malo by sa rovnako postupovať aj pri Fridmanovi.

Lotyšsko dohodu ešte v pondelok blokovalo, v utorok však zvolilo konštruktívne zdržanie sa, čím umožnilo jednomyseľné rozhodnutie.

Nikto nie je nadšený


Kompromis zároveň znamená, že individuálne sankcie, ktoré sa doteraz obnovovali každých šesť mesiacov, budú platiť 36 mesiacov. Sankčný zoznam zahŕňa viac ako 2 600 ľudí, organizácií a subjektov.

„Nikto z toho nie je nadšený. Konsenzus však bol, že je lepšie zachovať ostatné sankcie a zabezpečiť, aby sme tento cirkus nemuseli čoskoro opakovať,“ povedal nemenovaný diplomat.

Ukrajina vyradenie oboch podnikateľov kritizovala a žiadala zachovanie sankcií.


Zdroj: SITA.sk - EÚ vyradila Usmanova a Fridmana zo sankčného zoznamu, sankcie proti Rusku predĺži na tri roky © SITA Všetky práva vyhradené.

Tagy: protiruské sankcie Sankcie EÚ sankčný zoznam EÚ
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