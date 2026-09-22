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22. septembra 2026
EÚ vyradila Usmanova a Fridmana zo sankčného zoznamu, sankcie proti Rusku predĺži na tri roky
Kompromis zachoval sankcie voči viac ako 2 600 osobám a subjektom, Kyjev však vyradenie oboch podnikateľov kritizoval. Európska únia (EÚ) sa dohodla na ...
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22.9.2026 (SITA.sk) - Kompromis zachoval sankcie voči viac ako 2 600 osobám a subjektom, Kyjev však vyradenie oboch podnikateľov kritizoval.
Európska únia (EÚ) sa dohodla na vyradení podnikateľov Ališera Usmanova a Michaila Fridmana zo sankčného zoznamu a zároveň predĺži individuálne sankcie proti Rusku na bezprecedentných 36 mesiacov, informoval portál Euronews.
Usmanovovo vyradenie presadzovalo Francúzsko, ktoré ho podľa Euronews spojilo s dohodou o prepustení dvoch francúzskych občanov väznených v Azerbajdžane.
Fridmana vyradili po tom, ako Slovensko vetovalo pokračovanie sankcií voči nemu. Luxembursko zároveň argumentovalo, že ak bude zo zoznamu odstránený Usmanov, malo by sa rovnako postupovať aj pri Fridmanovi.
Lotyšsko dohodu ešte v pondelok blokovalo, v utorok však zvolilo konštruktívne zdržanie sa, čím umožnilo jednomyseľné rozhodnutie.
Kompromis zároveň znamená, že individuálne sankcie, ktoré sa doteraz obnovovali každých šesť mesiacov, budú platiť 36 mesiacov. Sankčný zoznam zahŕňa viac ako 2 600 ľudí, organizácií a subjektov.
„Nikto z toho nie je nadšený. Konsenzus však bol, že je lepšie zachovať ostatné sankcie a zabezpečiť, aby sme tento cirkus nemuseli čoskoro opakovať,“ povedal nemenovaný diplomat.
Ukrajina vyradenie oboch podnikateľov kritizovala a žiadala zachovanie sankcií.
Zdroj: SITA.sk - EÚ vyradila Usmanova a Fridmana zo sankčného zoznamu, sankcie proti Rusku predĺži na tri roky © SITA Všetky práva vyhradené.
Európska únia (EÚ) sa dohodla na vyradení podnikateľov Ališera Usmanova a Michaila Fridmana zo sankčného zoznamu a zároveň predĺži individuálne sankcie proti Rusku na bezprecedentných 36 mesiacov, informoval portál Euronews.
Dvaja zadržiavaní Francúzi
Usmanovovo vyradenie presadzovalo Francúzsko, ktoré ho podľa Euronews spojilo s dohodou o prepustení dvoch francúzskych občanov väznených v Azerbajdžane.
Fridmana vyradili po tom, ako Slovensko vetovalo pokračovanie sankcií voči nemu. Luxembursko zároveň argumentovalo, že ak bude zo zoznamu odstránený Usmanov, malo by sa rovnako postupovať aj pri Fridmanovi.
Lotyšsko dohodu ešte v pondelok blokovalo, v utorok však zvolilo konštruktívne zdržanie sa, čím umožnilo jednomyseľné rozhodnutie.
Nikto nie je nadšený
Kompromis zároveň znamená, že individuálne sankcie, ktoré sa doteraz obnovovali každých šesť mesiacov, budú platiť 36 mesiacov. Sankčný zoznam zahŕňa viac ako 2 600 ľudí, organizácií a subjektov.
„Nikto z toho nie je nadšený. Konsenzus však bol, že je lepšie zachovať ostatné sankcie a zabezpečiť, aby sme tento cirkus nemuseli čoskoro opakovať,“ povedal nemenovaný diplomat.
Ukrajina vyradenie oboch podnikateľov kritizovala a žiadala zachovanie sankcií.
Zdroj: SITA.sk - EÚ vyradila Usmanova a Fridmana zo sankčného zoznamu, sankcie proti Rusku predĺži na tri roky © SITA Všetky práva vyhradené.
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