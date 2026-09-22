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22. septembra 2026
Guterres vyzval veľmoci, aby spoločne zabránili nekontrolovanému rozvoju AI
Šéf OSN vyzval Washington a Peking na vytvorenie kanálov pre dialóg, transparentnosť a spoluprácu pri riadení rizík AI. Generálny tajomník OSN António Guterres ...
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22.9.2026 (SITA.sk) - Šéf OSN vyzval Washington a Peking na vytvorenie kanálov pre dialóg, transparentnosť a spoluprácu pri riadení rizík AI.
Generálny tajomník OSN António Guterres v utorok vyzval Spojené štáty a Čínu, aby začali dialóg o budúcnosti umelej inteligencie podobný komunikácii medzi Washingtonom a Moskvou počas studenej vojny.
„Vlády s najväčšími schopnosťami v oblasti umelej inteligencie majú voči ľudstvu najväčšiu zodpovednosť vytvoriť kanály pre dialóg, transparentnosť, dôveru a spoluprácu,“ povedal na Valnom zhromaždení OSN (VZ OSN) Guterres.
USA a Čína už rokujú o vytvorení komunikačného kanála pre otázky súvisiace s AI. Obe veľmoci zároveň čelia rastúcim obavám, že čoraz výkonnejšie systémy by mohli predstavovať existenčné riziko pre ľudstvo, hoci medzi nimi pokračuje tvrdý technologický súboj.
Umelá inteligencia patrí medzi hlavné témy tohtoročného Valného zhromaždenia OSN.
Pred začiatkom rokovaní vyzvali lídri viac ako 20 krajín na záväzné bezpečnostné opatrenia pre najpokročilejšie systémy. USA ani Čína sa k výzve nepripojili.
„V rozhodujúcom okamihu studenej vojny strategickí rivali pochopili, že musia spoločne riadiť existenčné riziká,“ pripomenul Guterres.
Čínsky prezident Si Ťin-pching už v júli uviedol, že umelá inteligencia by nemala byť ovládaná jedinou krajinou, a vyzval na medzinárodnú spoluprácu pri jej rozvoji.
Zdroj: SITA.sk - Guterres vyzval veľmoci, aby spoločne zabránili nekontrolovanému rozvoju AI © SITA Všetky práva vyhradené.
Generálny tajomník OSN António Guterres v utorok vyzval Spojené štáty a Čínu, aby začali dialóg o budúcnosti umelej inteligencie podobný komunikácii medzi Washingtonom a Moskvou počas studenej vojny.
„Vlády s najväčšími schopnosťami v oblasti umelej inteligencie majú voči ľudstvu najväčšiu zodpovednosť vytvoriť kanály pre dialóg, transparentnosť, dôveru a spoluprácu,“ povedal na Valnom zhromaždení OSN (VZ OSN) Guterres.
Rokovania už prebiehajú
USA a Čína už rokujú o vytvorení komunikačného kanála pre otázky súvisiace s AI. Obe veľmoci zároveň čelia rastúcim obavám, že čoraz výkonnejšie systémy by mohli predstavovať existenčné riziko pre ľudstvo, hoci medzi nimi pokračuje tvrdý technologický súboj.
Umelá inteligencia patrí medzi hlavné témy tohtoročného Valného zhromaždenia OSN.
AI nesmie ovládať jedna krajina
Pred začiatkom rokovaní vyzvali lídri viac ako 20 krajín na záväzné bezpečnostné opatrenia pre najpokročilejšie systémy. USA ani Čína sa k výzve nepripojili.
„V rozhodujúcom okamihu studenej vojny strategickí rivali pochopili, že musia spoločne riadiť existenčné riziká,“ pripomenul Guterres.
Čínsky prezident Si Ťin-pching už v júli uviedol, že umelá inteligencia by nemala byť ovládaná jedinou krajinou, a vyzval na medzinárodnú spoluprácu pri jej rozvoji.
Zdroj: SITA.sk - Guterres vyzval veľmoci, aby spoločne zabránili nekontrolovanému rozvoju AI © SITA Všetky práva vyhradené.
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