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22. septembra 2026

SNS podporí štátny rozpočet, ak sa úplne zruší transakčná daň a zníži spotrebná daň z palív


Tagy: spotrebná daň z palív Štátny rozpočet Transakčná daň

Slovenská národná strana zároveň požaduje aj zavedenie osobitných odvodov pre banky a energetické spoločnostia zmeny aj pri odmeňovaní zamestnancov verejného sektora.



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64366fe5b8b74279091961 676x451 22.9.2026 (SITA.sk) - Slovenská národná strana zároveň požaduje aj zavedenie osobitných odvodov pre banky a energetické spoločnostia zmeny aj pri odmeňovaní zamestnancov verejného sektora.


Slovenská národná strana (SNS) požaduje pri tvorbe štátneho rozpočtu úplné zrušenie transakčnej dane a zníženie spotrebnej dane z pohonných látok. Podporu štátneho rozpočtu podmieňuje zmenami v tejto oblasti, uviedla strana vo svojom stanovisku.

Podľa SNS by sa mala spotrebná daň znížiť tak, aby boli ceny pohonných látok na Slovensku na rovnakej úrovni ako v ostatných krajinách V4.

Strana zároveň požaduje zavedenie osobitných odvodov pre banky a energetické spoločnosti. Argumentuje tým, že na konsolidácii verejných financií by sa nemali podieľať iba občania.

SNS žiada zmeny aj pri odmeňovaní zamestnancov verejného sektora. Navrhované zvýšenie platov zamestnancov štátnej správy a príslušníkov Policajného zboru SR o 4 % považuje za nedostatočné a požaduje ich zvýšenie najmenej o 10 %.

V súvislosti s financovaním týchto požiadaviek SNS uviedla, že za posledné tri mesiace bolo v rezorte Ministerstva životného prostredia SR minutých viac ako 1,5 miliardy eur s horizontom piatich rokov.


Zdroj: SITA.sk - SNS podporí štátny rozpočet, ak sa úplne zruší transakčná daň a zníži spotrebná daň z palív © SITA Všetky práva vyhradené.

Tagy: spotrebná daň z palív Štátny rozpočet Transakčná daň
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