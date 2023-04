Eurobarometer ukázal, čo najviac trápi Slovákov aj historické minimá dôvery vo vládu a parlament

Rrastúce ceny, inflácia a náklady na život

Vláda a parlament na historických minimách

1.4.2023 (SITA.sk) - Aktuálnu situáciu na Slovensku vníma negatívne 79 percent obyvateľov. V tomto ohľade sú ľudia na Slovensku pesimistickejší v porovnaní s obyvateľmi krajín Európskej únie (EÚ) , s ktorými Slovensko susedí. Negatívne vnímajú Slováci aj súčasnú ekonomickú situáciu, celkovo 83 percent opýtaných.Vyplýva to z výsledkov Eurobarometra , ktoré zverejnili na webstránke Európskeho parlamentu . Prieskum sa zameral ne verejnú mienku na Slovensku vo vzťahu k EÚ. Zber dát prebehol na Slovensku formou osobných rozhovorov na reprezentatívnej vzorke 1 004 respondentov v období od 12. januára do 1. februára.Zapovažujú obyvatelia rastúce ceny, infláciu a náklady na život. Tieto problémy uviedlo 65 percent ľudí. V EÚ zase vo väčšej miere rezonuje problematika životného prostredia, a to 14 percent oproti trom percentám na Slovensku., ktorú Slováci vnímajú ako najviac problematickú, sú dodávky energií. Za jeden z dvoch hlavných problémov vybralo túto oblasť 32 percent obyvateľov Slovenska.aktuálnych problémov sa umiestnila ekonomická situácia na Slovensku, ktorú vybralo 21 percent obyvateľov. Prieskum taktiež ukázal, že 32 percent Slovákov vníma EÚ pozitívne, 33 percent ju vníma neutrálne a 35 percent obyvateľov ju vníma negatívne.Takmer tretina obyvateľov Slovenska je názoru, že Slovensko by dokázalo lepšie čeliť budúcnosti, ak by bolo mimo Európskej únie. Naopak, 56 percent opýtaných vyjadrilo nesúhlas s budúcnosťou Slovenska mimo EÚ.Historické minimá dosiahol prieskum dôvery vo vládu a parlament. Vláde SR a Národnej rade SR momentálne dôveruje 14 percent obyvateľov Slovenska. Dôvera v EÚ je na Slovensku na úrovni 37 percent. Dôvera v NATO je na úrovni 30 percent, čo je výrazne pod priemerom ostatných členských štátov.V EÚ je dôvera v NATO na úrovni 50 percent. Výsledky prieskumu ukazujú, že 38 percent Slovákov súhlasí s nákupom a dodávkami vojenského materiálu na Ukrajinu zo strany únie.