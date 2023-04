Heger: Ukrajinské obilie vyvezené do Európy chýba v Afrike

Existuje niekoľko spôsobov, ako zabrániť vývozu ukrajinského obilia do Európy namiesto do chudobných krajín Afriky či Ázie. Súčasná situácia totiž spôsobuje problém krajinám ako Slovensko, ktorého sýpky sú plné a neostávajú mu tak dostatočné kapacity na uskladnenie novej úrody. V pondelok na to v Kyjeve upozornil dočasne poverený premiér SR Eduard Heger, podľa ktorého je ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj pripravený venovať sa tomuto problému.





Jedným z možných riešení je plombovanie kontajnerov s obilím na Ukrajine, ako to navrhuje Poľsko a stotožňuje sa s tým aj samotná Ukrajina, povedal Heger po rokovaniach s najvyššími ukrajinskými predstaviteľmi v Kyjeve. Ďalšou možnosťou je podľa neho využitie programu OSN na distribúciu obilia rozvojovým krajinám, pričom Ukrajine by sa následne toto obilie preplácalo.Heger pripomenul, že cieľom zriadenia zelených koridorov na vývoz ukrajinského obilia nikdy nebolo, aby toto obilie ostalo v Európe. Obilie vyvezené do Európy totiž potom chýba v Afrike. Slovenský premiér navrhuje, že riešenie by sa malo koordinovať s Európskou komisiou.Aj preto sa pripojil k spoločnému listu premiérov Poľska, Bulharska, Rumunska a Maďarska predsedníčke Európskej komisie Ursule von der Leyenovej. Spoločne v ňom vyzývajú na prijatie opatrení proti negatívnym vplyvom zvýšeného importu poľnohospodárskych produktov z Ukrajiny na trh EÚ. Upozorňujú, že najväčšie problémy majú krajiny susediace s Ukrajinou, ktorým enormne narástol dovoz poľnohospodárskych produktov.