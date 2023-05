Eurofondy a plán obnovy sú veľkou prioritou vlády, Vašáková vidí možnosti na zefektívnenie procesu

Dočerpávanie eurofondového obdobia

Tretia žiadosť o platbu

31.5.2023 (SITA.sk) - Využívanieje veľkou prioritou vlády. Podľa podpredsedníčky vlády pre tieto dve oblasti Lívie Vašákovej sú možnosti, ako zefektívniť celý proces a dostať ho na čo najvyššiu úroveň.Ako informovala po stredajšom rokovaní vlády, rezortní ministri by si mali byť vedomí toho, v akom stave je dočerpávanie eurofondového obdobia 2014 až 2020, ako aj plnenie míľnikov do tretej a štvrtej žiadosti o platbu z plánu obnovy. Vláda schválila ústnu informáciu vicepremiérky o čerpaní eurofondov a implementácii plánu obnovy.„Všetko sú to veci, ktorým sa budeme primárne venovať na najbližších vládach. Peniaze z eurofondov je potrebné využiť tento rok, alebo v prípade plánu obnovy splniť míľniky a ciele, aby sme mohli požiadať o peniaze z Bruselu,“ uviedla Vašáková.„Máme súčinnosť aj rezortných ministrov, budeme pravidelne monitorovať, ako sa darí starým štrukturálnym fondom,“ podotkla s tým, že chcú veľmi pružne využiť aj možnosti v rámci flexibilít, ktoré sú k dispozícii.Vašáková tiež povedala, že sa chcú pripraviť na to, aby tretia žiadosť o platbu z plánu obnovy odišla ešte na jeseň, a pripraviť všetko, aby štvrtá žiadosť o platbu mohla ísť koncom roka.