 Meniny má Florián
04. mája 2026

Eurofondy pomôžu školám aj verejným priestorom, rezort investícií podpísal ďalšie zmluvy o nenávratnom finančnom príspevku


Tagy: Cestovný ruch Eurofondy Ficova vláda 2023 - 2027 (koalícia Smer-SD Hlas-SD SNS) Klimatické zmeny Košický kraj Minister investícií regionálneho rozvoja a informatizácie SR Nitriansky kraj Prešovský kraj Program Slovensko 2021-2027 športová infraštruktúra verejné priestranstvá Vzdelávanie Zelená infraštruktúra Žilinský kraj

Ako informoval rezort investícií, financie budú smerovať na projekty zamerané na zlepšenie kvality života obyvateľov v oblastiach školstva, verejných priestranstiev či zelenej infraštruktúry.



4.5.2026 (SITA.sk) - Ako informoval rezort investícií, financie budú smerovať na projekty zamerané na zlepšenie kvality života obyvateľov v oblastiach školstva, verejných priestranstiev či zelenej infraštruktúry.


Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky (MIRRI SR) podpísalo ďalších deväť zmlúv o nenávratnom finančnom príspevku v celkovej výške takmer 2,2 milióna eur z Programu Slovensko 2021 – 2027.

Ako informoval rezort investícií, financie budú smerovať na projekty zamerané na zlepšenie kvality života obyvateľov v oblastiach školstva, verejných priestranstiev, zelenej infraštruktúry, športu a cestovného ruchu, pričom investície zároveň prispejú k adaptácii na klimatické zmeny a rozvoju miest a obcí.

Revitalizácia Hviezdoslavovho námestia


„Investície majú skutočný zmysel vtedy, keď sa premieňajú na reálnu kvalitu života ľudí. Keď ich vidno v lepších školách, cítiť v príjemnejších verejných priestoroch a zažiť v nových možnostiach pre oddych, šport či rozvoj regiónov. Naším cieľom je, aby sa zmeny nediali abstraktne, ale priamo v každodennom živote, tak, aby ľudia žili pohodlnejšie, kvalitnejšie a s väčšou istotou do budúcnosti,“ uviedol minister investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Samuel Migaľ.

V rámci Bratislavského kraja sa podpora zameriava na niekoľko významných projektov. Na adaptáciu zelených a modrých prvkov vo vnútrobloku Bodrocká v mestskej časti Bratislava – Podunajské Biskupice bolo vyčlenených 118-tisíc eur. Cieľom je výmena nepriepustných povrchov za zeleň a priepustné plochy na podporu zadržiavania vody a zlepšenie mikroklímy.

Revitalizácia jedného z najvýznamnejších verejných priestorov v centre Bratislavy – Hviezdoslavovho námestia, dostáva príspevok 333-tisíc eur. Peniaze majú smerovať na zlepšenie mikroklímy, zvýšenie kvality života obyvateľov a posilnenie atraktivity mesta pre návštevníkov.

Modernizácia jedálne a autobusovej stanice


Do Stupavy smeruje 466-tisíc eur na revitalizáciu verejného priestoru pri Troyerovej kúrii. Vytvoria tu priestor pre oddych a kultúrne podujatia, pričom podporia ochranu životného prostredia a klimatickú adaptáciu.

Na modernizáciu jedálne a kuchyne Základnej školy Podzáhradná v Bratislave pôjde 100-tisíc eur, konkrétne na zlepšenie podmienok stravovania, zvýšenie kapacity a zabezpečenie bezbariérového prístupu.

V Nitrianskom kraji je medzi schválenými projektmi vybudovanie integrovaného prestupného bodu – autobusová stanica v Nových Zámkoch, ktorá bude mať zelené prvky a dostáva 218-tisíc eur na podporu udržateľnej dopravy a životného prostredia.

Turisticko-informačné a návštevné centrum v Kravanoch nad Dunajom získa 191-tisíc eur na vybudovanie prekrytej výstavnej a spoločenskej terasy, čím sa posilní infraštruktúra a cestovný ruch v regióne.

Nástroj na financovanie projektov


Žilinský kraj získal 254-tisíc eur na revitalizáciu verejného priestranstva pri zdravotnom stredisku v Košťanoch nad Turcom, kde sa zamerajú na zadržiavanie dažďovej vody a zlepšenie mikroklímy a kvality života obyvateľov.

Prešovský kraj využije 230-tisíc eur na modernizáciu Základnej školy Komenského vo Svite, čo prispeje k zlepšeniu podmienok pre vzdelávanie a športové aktivity žiakov a zároveň podporí inkluzívne vzdelávanie a moderné školské prostredie.

V Košickom kraji bude 277-tisíc eur použitých na rozvoj miestnej športovej infraštruktúry v obci Slanec, čo vytvorí kvalitné podmienky pre pohybové aktivity a pozitívne ovplyvní zdravý životný štýl obyvateľov.

Program Slovensko 2021 – 2027 predstavuje významný nástroj na financovanie projektov, ktoré prinášajú reálne zlepšenia do každodenného života obyvateľov Slovenska a podporujú udržateľný rozvoj miest a obcí.


Zdroj: SITA.sk - Eurofondy pomôžu školám aj verejným priestorom, rezort investícií podpísal ďalšie zmluvy o nenávratnom finančnom príspevku © SITA Všetky práva vyhradené.

