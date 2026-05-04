Pondelok 4.5.2026
Meniny má Florián
Slovenské školy majú prvý manuál na umelú inteligenciu. Ministerstvo školstva ho odporúča ako obranu proti deepfakes a podvádzaniu
Tagy: AI Umelá inteligencia
Odpovedať na otázky, urobiť domácu úlohu alebo dokonca vygenerovať falošné video učiteľa. Umelá inteligencia je na školách realitou a doteraz chýbali pravidlá, ako ju skrotiť. Asociácia AI ...
4.5.2026 (SITA.sk) - Odpovedať na otázky, urobiť domácu úlohu alebo dokonca vygenerovať falošné video učiteľa.
Umelá inteligencia je na školách realitou a doteraz chýbali pravidlá, ako ju skrotiť. Asociácia AI (ASAI) preto v spolupráci s neziskovou organizáciou EDULAB vytvorila vôbec prvý rámcový etický kódex pre využívanie umelej inteligencie v školstve. Kódex je určený pre základné a stredné školy, pričom ho aktívne pripomienkovali samotní riaditelia škôl z celého Slovenska zapojení do špecializovaného MBA programu. Iniciatívu plne podporilo Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky a kódex sa stane oficiálnym odporúčaním pre všetky školy.
Nový etický kódex pre základné a stredné školy predstavuje interný normatívny rámec, ktorý má poskytnúť právnu a metodickú istotu pedagógom, žiakom aj rodičom. Jeho hlavným posolstvom je, že AI musí ostať len podporným nástrojom ("dobrý sluha") a nesmie prevziať postavenie autority v hodnotení a rozhodovaní o žiakovi ("zlý pán").
"Nemôžeme sa tváriť, že žiaci umelú inteligenciu nepoužívajú. Zakázať ju plošne je nemožné, no nechať ju bez kontroly je nebezpečné. Náš kódex dáva učiteľom do rúk jasné pravidlá, kedy je AI skvelý pomocník a kedy sa už bavíme o podvádzaní alebo kyberšikane, napríklad pri tvorbe deepfakes," uviedla Miroslava Šáchová, vedúca sekcie vzdelávania a členka správnej rady Asociácie AI (ASAI).
Kódex tak nadväzuje na celoslovenský etický rámec pre vývoj, implementáciu a používanie AI na Slovensku, ktorý ASAI predstavila minulý rok. Predstavuje jeho konkrétne sektorové rozpracovanie pre oblasť školstva. Aby bol dokument plnohodnotný aj po právnej stránke, na jeho tvorbu a súlad s legislatívou dohliadal Damian Palašta z advokátskej kancelárie Signum Legal, ktorý je zároveň členom právnej komisie v ASAI.
Na príprave dokumentu sa podieľala organizácia EDULAB, ktorá kódex pripomienkovala priamo s riaditeľmi základných a stredných škôl z celého Slovenska v rámci MBA vzdelávania. "Počas diskusií s riaditeľmi sme videli obrovskú frustráciu z chýbajúcich pravidiel. Tento dokument im konečne dáva jasné mantinely. Zakazovať využívanie AI na školách nie je správna cesta, jediné riešenie je nastavenie jasných pravidiel používania," vysvetľuje Ján Machaj za organizáciu EDULAB.
Iniciatíva si získala silnú podporu Ministerstva školstva SR, ktoré plánuje kódex zaradiť medzi svoje oficiálne odporúčania. "Umelá inteligencia má na školách svoje miesto, ak sa využíva zodpovedne, bezpečne a eticky. Jasné pravidlá dávajú školám istotu, ako sa zapojiť tak, aby rozvíjala digitálne zručnosti aj kritické myslenie žiakov," hovorí Tomáš Drucker, minister školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky.
Dokument je koncipovaný ako živý materiál, ktorý sa bude najmenej raz ročne revidovať, aby reflektoval rýchly vývoj technológií.
Základné pravidlá nového kódexu v skratke:
- Zákaz automatizovaného známkovania: Škola zakazuje používanie AI na prijímanie rozhodnutí o žiakovi výlučne automatizovaným spôsobom, najmä pri klasifikácii, hodnotení či disciplinárnych opatreniach.
- Boj proti deepfake a kyberšikane: Používanie AI na vytváranie manipulatívnych alebo falošných materiálov (deepfake) je prísne zakázané a považuje sa za závažné porušenie školského poriadku.
- Ochrana súkromia: Platí zákaz vkladať do AI nástrojov osobné údaje žiakov či dokumenty obsahujúce identifikovateľné údaje, pokiaľ nejde o školou schválený a preverený nástroj.
- Pravidlá podľa veku: Žiaci 1. stupňa ZŠ nepoužívajú AI samostatne. Stredoškoláci ju môžu využívať samostatne, ak to nie je v rozpore so zadaním, no musia dodržiavať pravidlá transparentnosti a zdrojovania.
Eurofondy pomôžu školám aj verejným priestorom, rezort investícií podpísal ďalšie zmluvy o nenávratnom finančnom príspevku
Irán údajne zasiahol raketami americkú vojenskú loď. Washington informácie oficiálne poprel
