Správy Reality Video TV program TV Tipy Práca

 Pondelok 4.5.2026
 Autobazár Dovolenka Výsledky Kúpele Lacné letenky Lístky

 Meniny má Florián
 Ubytovanie Nákup Horoskopy Počasie Zábava Kino
  Úvodná strana  Včera      Archív správ      Nastavenia     
 Kontakt  Inzercia

24hodín v Skratke
Denník - Správy
TITULKA

Z domova

Regióny

Ekonomika

Dlhová kríza

Zdravie

Zo zahraničia

Gala

Hudba

Kultúra

Kino, DVD

Knižné novinky

Pohoda festival

Reality show

SuperStar

Šport

F1

Auto moto

Zaujímavosti

Ekológia

Tlačové správy

Prílohy

Pre ženy

Víkend

Veda

Kariéra

Radíme

Hobby

Príroda-Zvieratá

Technika

Počítače

Zábava

Video

Hry

Karikatúry

Kohn

Pridajte sa
Ste na Facebooku?
Ste na Twitteri?
Pridajte sa.


 Mobilná verzia




 24hod.sk    Zo zahraničia

04. mája 2026

Španielska polícia zadržala rekordnú zásielku kokaínu, môže ísť až o 40 ton


Tagy: obchodovanie s drogami Pašovanie drog Španielska vláda zhabanie kokaínu

Zásah pri Kanárskych ostrovoch patrí medzi najväčšie v histórii Európy, vyšetrovanie pokračuje.



Zdieľať
canada_toronto_cocaine_seizure_87374 676x451 4.5.2026 (SITA.sk) - Zásah pri Kanárskych ostrovoch patrí medzi najväčšie v histórii Európy, vyšetrovanie pokračuje.

Španielska polícia zadržala loď v Atlantickom oceáne s obrovským množstvom kokaínu, pričom zásielka môže dosahovať až 40 ton.


Civilná garda plavidlo zachytila v medzinárodných vodách pri Kanárskych ostrovoch v piatok a zadržala približne 20 osôb.



Loď plná drog


Podľa odborového združenia AUGC bola loď „úplne naplnená balíkmi drog“, pričom množstvo sa odhaduje na 35 až 40 ton. „Ide o historický záchyt,“ uviedli zdroje, ktoré upozornili na bezprecedentný rozsah operácie.



Významný zásah


Plavidlo vyplávalo z Freetownu v Sierra Leone a smerovalo do líbyjského Benghází. Podľa vyšetrovateľov však existuje podozrenie, že cieľom bolo preloženie drog na menšie lode a ich následná distribúcia do Európy.


„Vyloženie takého objemu kokaínu v Líbyi nedáva veľký zmysel,“ uviedli zdroje s tým, že operácia pravdepodobne zahŕňa medzinárodné pašerácke siete.


Minister vnútra Fernando Grande-Marlaska označil zásah za mimoriadne významný. „Ide o jeden z najväčších záchytov, nielen na národnej, ale aj na medzinárodnej úrovni,“ povedal novinárom.



Utajený režim


Vyšetrovanie prebieha v režime utajenia na základe rozhodnutia súdu a úrady zatiaľ neposkytujú podrobnosti. Civilná garda odmietla oficiálne potvrdiť rozsah operácie.


Španielsko patrí medzi hlavné vstupné brány drog do Európy vďaka svojej polohe a väzbám na Latinskú Ameriku.


V roku 2024 tam polícia zadržala rekordných 13 ton kokaínu v prístave Algeciras, zatiaľ čo začiatkom tohto roka zachytila takmer desať ton drog na mori.




Zdroj: SITA.sk - Španielska polícia zadržala rekordnú zásielku kokaínu, môže ísť až o 40 ton © SITA Všetky práva vyhradené.

Tagy: obchodovanie s drogami Pašovanie drog Španielska vláda zhabanie kokaínu
   Tlač    Pošli



nasledujúci článok >>
Spolupracujúci obvinený z kauzy korupcie na finančnej správe uzavrel dohodu o vine a treste, súd ju potvrdil
<< predchádzajúci článok
Eurofondy pomôžu školám aj verejným priestorom, rezort investícií podpísal ďalšie zmluvy o nenávratnom finančnom príspevku

©2005-2026 Denník 24hodin Správy 24hodín Dobré Správy 24hodín 24hodín v Skratke 24 hodín v skratke Webdesign by WEBkomplex.sk

Spravodajstvo

  Mačka  Správy  Papierové palety  Čo dnes, kultúra, párty 