 Utorok 24.3.2026
 Z domova

24. marca 2026

Eurokomisár McGrath navštívil Úrad na ochranu oznamovateľov, diskutoval s jeho predsedníčkou


Tagy: eurokomisár pre spravodlivosť

Eurokomisár pre demokraciu, spravodlivosť, právny štát a ochranu spotrebiteľov Michael McGrath navštívil



belgium_eu_college_of_commissioners_23306 676x451 24.3.2026 (SITA.sk) - Eurokomisár pre demokraciu, spravodlivosť, právny štát a ochranu spotrebiteľov Michael McGrath navštívil Úrad na ochranu oznamovateľov (ÚOO) a stretol sa s jeho predsedníčkou Zuzanou Dlugošovou. Ako ÚOO informoval, eurokomisár sa zaujímal o vnímanie ÚOO v súvislosti s nedávnymi snahami o jeho transformáciu, a tiež o to, či mali kroky vlády vplyv na podávanie oznámení o nekalých praktikách.


„Oznamovatelia potrebujú mať garantovanú silnú ochranu. Budeme ďalej podrobne monitorovať situáciu na Slovensku,“ deklaroval McGrath. Generálna riaditeľka Generálneho riaditeľstva pre spravodlivosť a spotrebiteľov Ana Gallego zas zdôraznila, že ochrana oznamovateľov patrí medzi kľúčové piliere protikorupčných snáh Európskej komisie. „Oznamovatelia musia byť chránení – silné záruky sú nevyhnutné,“ zdôraznila.

Prekvapenie z tvrdenia Šutaja Eštoka


ÚOO tiež uvádza, že v diskusii mali komisára prekvapiť medializované informácie o vyjadreniach ministra vnútra Matúša Šutaja Eštoka (Hlas-SD), ktorý sa vyjadril, že „Európska komisia do dnešného dňa nedala konkrétnu námietku, čo jej pri transformácii prekáža“.

V rámci rozhovoru tiež vyplynulo, že Komisia kladie dôraz na konzistentné plnenie záväzkov zo strany členských štátov aj po dočerpaní európskych prostriedkov.

„Predsedníčka úradu Zuzana Dlugošová poukázala na potrebu zlepšenia dialógu medzi štátnymi inštitúciami, najmä v situáciách, keď vládni predstavitelia pripravujú zmeny mechanizmov ochrany oznamovateľov. Zároveň upozornila na aplikačné problémy z praxe – najmä chýbajúce pravidlá pre prijímanie a vybavovanie oznámení pri oznamovaní a nedostatky v zbere dát, ktoré je Slovensko povinné reportovať Európskej komisii,” uvádza ÚOO.

Zrušenie úradu sa nevydarilo


Dlugošová poukázala aj na zdĺhavosť vyšetrovania oznámení, čo je dôsledkom nedostatku skúsených vyšetrovateľov, aj zrušenia Národnej kriminálnej agentúry, ktorá sa špecializovala na vyšetrovanie korupcie.

Úrad pripomenul, že vlani v novembri vláda nečakane predstavila návrh na jeho zrušenie a zásadné zmeny v systéme ochrany oznamovateľov. Zámer vyvolal kritiku ako zo strany odbornej verejnosti, tak aj Európskej komisie, ktorá upozornila na riziká oslabenia ochrany a predčasné skončenie mandátu vedenia úradu.

„Napriek tomu bol zákon schválený. Vláda ho nakoniec v marci 2026 zrušila po tom, ako Komisia začala voči Slovensku konanie o porušení práva Únie a boli pozastavené rokovania o vyplatení šiestej tranže z Plánu obnovy a odolnosti,” uzatvára ÚOO.


Zdroj: SITA.sk - Eurokomisár McGrath navštívil Úrad na ochranu oznamovateľov, diskutoval s jeho predsedníčkou © SITA Všetky práva vyhradené.

nasledujúci článok >>
Ministerstvo vnútra sťahuje 300 zamestnancov do prenajatej budovy, existujúce objekty sú v zlom stave
<< predchádzajúci článok
Progresívne Slovensko podá trestné oznámenie pre zrušenie viacročných zmlúv Radou FPU

