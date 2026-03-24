|
|Správy
|Reality
|Video
|TV program
|TV Tipy
|Práca
|
Utorok 24.3.2026
|Autobazár
|Dovolenka
|Výsledky
|Kúpele
|Lacné letenky
|Lístky
|
Meniny má Gabriel
|Ubytovanie
|Nákup
|Horoskopy
|Počasie
|Zábava
|Kino
|Úvodná strana
|Včera Archív správ Nastavenia
|
|Kontakt
|Inzercia
|
|Denník - Správy
|
|
|Prílohy
|
|
|Pridajte sa
|
|
Ste na Facebooku?
Ste na Twitteri?
Pridajte sa.
|
|Mobilná verzia
|
24. marca 2026
Progresívne Slovensko podá trestné oznámenie pre zrušenie viacročných zmlúv Radou FPU
Hnutie Progresívne Slovensko (PS) avizuje trestné oznámenie v súvislosti s rozhodnutím Rady Fondu na podporu ...
Zdieľať
24.3.2026 (SITA.sk) - Hnutie Progresívne Slovensko (PS) avizuje trestné oznámenie v súvislosti s rozhodnutím Rady Fondu na podporu umenia (FPU) o zrušení viacročných zmlúv. Ako informovala podpredsedníčka hnutia Zora Jaurová, rozhodli sa podať trestné oznámenie na neznámeho páchateľa za zneužívanie právomoci verejného činiteľa.
„Je dôvodné podozrenie, že tento trestný čin bol spáchaný. Úmysel spôsobiť žiadateľom škodu je evidentný a škoda preukázateľne vznikla,” vraví poslankyňa. Politický subjekt pripomenul, že Rada FPU pred niekoľkými dňami rozhodla o zrušení trojročných zmlúv za viac ako dva milióny eur.
„Zasiahnutých je asi 40 žiadateľov, ktorí na základe prisľúbených financií plánovali svoje aktivity. Hovoríme o festivaloch ako Kremnické gagy, Biela Noc či Viva Musica!, o kultúrnych centrách, ale aj o detských časopisoch ako Slniečko či Včielka,” priblížila Jaurová. Dodala, že rozhodnutie Rady bolo pre mnohých ľudí v kultúre poslednou kvapkou, plánujú preto protesty i žaloby.
„Urobíme všetko preto, aby sme túto vládu vymenili. Vrátime slovenskej kultúre inštitúcie, zákony a pravidlá, budeme sa snažiť vytvárať čo najlepšie podmienky pre tvorivosť a kultúrny rozvoj a prinesieme obnovu a rozvoj kultúrneho Slovenska. Také Slovensko chceme, také potrebujeme, iba také má budúcnosť,” uzavrela Jaurová.
Zdroj: SITA.sk - Progresívne Slovensko podá trestné oznámenie pre zrušenie viacročných zmlúv Radou FPU © SITA Všetky práva vyhradené.
