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10. júla 2026
Eurokomisár Micallef sa stretol so zástupcami slovenskej kultúrnej obce, diskutovali o situácii na Slovensku – VIDEO
Tagy: Anténa - sieť pre nezávislú kultúru Eurokomisár Filmový festival inakosti Zväz múzeí na Slovensku
Podľa jeho slov o situácii na Slovensku pravidelne číta, no chcel si skúsenosti kultúrnej obce vypočuť priamo pri osobnom stretnutí. Eurokomisár pre medzigeneračnú spravodlivosť, mládež, kultúru a ...
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10.7.2026 (SITA.sk) - Podľa jeho slov o situácii na Slovensku pravidelne číta, no chcel si skúsenosti kultúrnej obce vypočuť priamo pri osobnom stretnutí.
Eurokomisár pre medzigeneračnú spravodlivosť, mládež, kultúru a šport Glenn Micallef sa vo štvrtok 9. júla v bratislavskej Novej Cvernovke počas stretnutia so zástupcami slovenskej kultúrnej obce zaujímal o politické zásahy do kultúrnych inštitúcií a verejných fondov, diskrimináciu časti kultúrnej obce, najmä LGBTI+ projektov, ale aj o pracovných podmienkach či možnosti sektora brániť sa.
Podľa jeho slov o situácii na Slovensku pravidelne číta, no chcel si skúsenosti kultúrnej obce vypočuť priamo pri osobnom stretnutí. Na stretnutí boli zastúpené platformy Otvorená Kultúra!, Anténa – siete pre nezávislú kultúru, Zväz múzeí na Slovensku, Rada galérií Slovenska, divadlo Nomantinels a Filmový festival inakosti.
"Eurokomisár Glenn Micallef, ktorý sa zodpovedá 451 miliónom obyvateľov v 27 členských štátoch Únie, prišiel na stretnutie jedným autom a bez bezpečnostného sprievodu,” podotkla platforma Otvorená kultúra!, ktorá o stretnutí informovala.
Počas diskusie sa venovali aj tomu, aké nástroje má Európska únia (EÚ) k dispozícii v prípadoch, kde národné orgány politicky zasahujú do kultúry. Eurokomisár poukázal na obmedzené právomoci EÚ v tejto oblasti, ako jedno z riešení zdôraznil silnejšie európske financovanie kultúry. Podľa zástupcov slovenskej kultúrnej obce ale samotné financovanie nestačí, ak na národnej úrovni absentujú funkčné mechanizmy ochrany a možnosti obrany.
"Výraznou témou bolo spolufinancovanie európskych projektov. Slovenské kultúrne organizácie upozornili, že po strate podpory z Fondu na podporu umenia (FPU) a ďalších verejných zdrojov pre ne môže byť prakticky nemožné zapojiť sa do programov Creative Europe či pripravovaného AgoraEU. Micallef uviedol, že Komisia diskutuje o možnostiach, ako problém riešiť, konkrétne riešenie však zatiaľ nie je pripravené,” uvádza platforma Otvorená kultúra!
Otázka konkrétnych nástrojov tiež bola jednou z hlavných tém stretnutia. Podľa Adama Straku z Otvorenej Kultúry! v kultúrnom sektore chýba nástroj, ktorým sa proti takýmto zásahom možno brániť. Micallef hovoril aj o pripravovanom State of Culture Report. Ten by mal postupne prinášať pravidelnejší obraz o stave kultúry v jednotlivých členských štátoch. Prízvukoval tiež potrebu dialógu založeného na konkrétnych a overiteľných informáciách.
V tomto smere mu kultúrna obec ponúkla svoje dáta, expertízu i kontakty na priamo zasiahnuté organizácie. Po otázke eurokomisára o tom, či medzi rezortom a kultúrnou obcou prebieha dialóg, zástupcovia slovenskej kultúrnej obce opísali súčasnú komunikáciu s Ministerstvom kultúry SR ako najhoršiu za posledné roky. Podľa nich tiež oficiálne deklarovaný dialóg často nezodpovedá realite.
"Stretnutie nadväzuje na dlhodobejšiu advokáciu Otvorenej Kultúry! na európskej úrovni. OK! je súčasťou koalície RESISTANCE NOW! TOGETHER, ktorá presadzuje prijatie európskeho zákona o umeleckej slobode (European Artistic Freedom Act – EAFA), ktorý má z umeleckej slobody vytvoriť práve takéto vymáhateľné právo pre umelcov, umelkyne a kultúrne inštitúcie v celej EÚ. Pri zrode tejto iniciatívy stála Bratislavská deklarácia podpísaná na minuloročnej konferencii Otvorená Kultúra! v Bratislave. Na rovnakú tému sa v tomto roku uskutočnili už dve stretnutia s komisárom Micallefom v Bruseli, na ktorých sa za Otvorenú Kultúru! zúčastnili Matej Drlička a Adam Straka – obaja boli prítomní aj na štvrtkovom stretnutí, spolu s Miriamou Benkovou,” uvádza platforma Otvorená kultúra!
Podľa nej skúsenosť z ostatných dvoch rokov ukazuje, že práva a podmienky ľudí v kultúre možno na národnej úrovni ľahko politicky rušiť a zneužívať. Kroky na Slovensku v podobe politických zásahov do verejnoprávnych fondov, čistky v inštitúciách či zastrašovanie kultúrnej obce sú podľa platformy v Európe vnímané ako varovný signál pre ďalšie krajiny.
"Aj Micallef v diskusii upozornil, že politické zásahy do kultúry sa objavujú aj v ďalších krajinách, hoci situácia na Slovensku má mimoriadnu intenzitu. Slovenská kultúrna obec preto považuje za nevyhnutné, aby sa ochrana umeleckej slobody riešila aj na európskej úrovni. Presadzovaný európsky zákon o umeleckej slobode komisár Micallef označil za ambicióznu ideu,” uzatvára Otvorená kultúra!
Zdroj: SITA.sk - Eurokomisár Micallef sa stretol so zástupcami slovenskej kultúrnej obce, diskutovali o situácii na Slovensku – VIDEO © SITA Všetky práva vyhradené.
Eurokomisár pre medzigeneračnú spravodlivosť, mládež, kultúru a šport Glenn Micallef sa vo štvrtok 9. júla v bratislavskej Novej Cvernovke počas stretnutia so zástupcami slovenskej kultúrnej obce zaujímal o politické zásahy do kultúrnych inštitúcií a verejných fondov, diskrimináciu časti kultúrnej obce, najmä LGBTI+ projektov, ale aj o pracovných podmienkach či možnosti sektora brániť sa.
Podľa jeho slov o situácii na Slovensku pravidelne číta, no chcel si skúsenosti kultúrnej obce vypočuť priamo pri osobnom stretnutí. Na stretnutí boli zastúpené platformy Otvorená Kultúra!, Anténa – siete pre nezávislú kultúru, Zväz múzeí na Slovensku, Rada galérií Slovenska, divadlo Nomantinels a Filmový festival inakosti.
"Eurokomisár Glenn Micallef, ktorý sa zodpovedá 451 miliónom obyvateľov v 27 členských štátoch Únie, prišiel na stretnutie jedným autom a bez bezpečnostného sprievodu,” podotkla platforma Otvorená kultúra!, ktorá o stretnutí informovala.
Výrazné témy
Počas diskusie sa venovali aj tomu, aké nástroje má Európska únia (EÚ) k dispozícii v prípadoch, kde národné orgány politicky zasahujú do kultúry. Eurokomisár poukázal na obmedzené právomoci EÚ v tejto oblasti, ako jedno z riešení zdôraznil silnejšie európske financovanie kultúry. Podľa zástupcov slovenskej kultúrnej obce ale samotné financovanie nestačí, ak na národnej úrovni absentujú funkčné mechanizmy ochrany a možnosti obrany.
"Výraznou témou bolo spolufinancovanie európskych projektov. Slovenské kultúrne organizácie upozornili, že po strate podpory z Fondu na podporu umenia (FPU) a ďalších verejných zdrojov pre ne môže byť prakticky nemožné zapojiť sa do programov Creative Europe či pripravovaného AgoraEU. Micallef uviedol, že Komisia diskutuje o možnostiach, ako problém riešiť, konkrétne riešenie však zatiaľ nie je pripravené,” uvádza platforma Otvorená kultúra!
Otázka konkrétnych nástrojov tiež bola jednou z hlavných tém stretnutia. Podľa Adama Straku z Otvorenej Kultúry! v kultúrnom sektore chýba nástroj, ktorým sa proti takýmto zásahom možno brániť. Micallef hovoril aj o pripravovanom State of Culture Report. Ten by mal postupne prinášať pravidelnejší obraz o stave kultúry v jednotlivých členských štátoch. Prízvukoval tiež potrebu dialógu založeného na konkrétnych a overiteľných informáciách.
Najhoršia komunikácia za posledné roky
V tomto smere mu kultúrna obec ponúkla svoje dáta, expertízu i kontakty na priamo zasiahnuté organizácie. Po otázke eurokomisára o tom, či medzi rezortom a kultúrnou obcou prebieha dialóg, zástupcovia slovenskej kultúrnej obce opísali súčasnú komunikáciu s Ministerstvom kultúry SR ako najhoršiu za posledné roky. Podľa nich tiež oficiálne deklarovaný dialóg často nezodpovedá realite.
"Stretnutie nadväzuje na dlhodobejšiu advokáciu Otvorenej Kultúry! na európskej úrovni. OK! je súčasťou koalície RESISTANCE NOW! TOGETHER, ktorá presadzuje prijatie európskeho zákona o umeleckej slobode (European Artistic Freedom Act – EAFA), ktorý má z umeleckej slobody vytvoriť práve takéto vymáhateľné právo pre umelcov, umelkyne a kultúrne inštitúcie v celej EÚ. Pri zrode tejto iniciatívy stála Bratislavská deklarácia podpísaná na minuloročnej konferencii Otvorená Kultúra! v Bratislave. Na rovnakú tému sa v tomto roku uskutočnili už dve stretnutia s komisárom Micallefom v Bruseli, na ktorých sa za Otvorenú Kultúru! zúčastnili Matej Drlička a Adam Straka – obaja boli prítomní aj na štvrtkovom stretnutí, spolu s Miriamou Benkovou,” uvádza platforma Otvorená kultúra!
Varovný signál pre ďalšie krajiny
Podľa nej skúsenosť z ostatných dvoch rokov ukazuje, že práva a podmienky ľudí v kultúre možno na národnej úrovni ľahko politicky rušiť a zneužívať. Kroky na Slovensku v podobe politických zásahov do verejnoprávnych fondov, čistky v inštitúciách či zastrašovanie kultúrnej obce sú podľa platformy v Európe vnímané ako varovný signál pre ďalšie krajiny.
"Aj Micallef v diskusii upozornil, že politické zásahy do kultúry sa objavujú aj v ďalších krajinách, hoci situácia na Slovensku má mimoriadnu intenzitu. Slovenská kultúrna obec preto považuje za nevyhnutné, aby sa ochrana umeleckej slobody riešila aj na európskej úrovni. Presadzovaný európsky zákon o umeleckej slobode komisár Micallef označil za ambicióznu ideu,” uzatvára Otvorená kultúra!
Zdroj: SITA.sk - Eurokomisár Micallef sa stretol so zástupcami slovenskej kultúrnej obce, diskutovali o situácii na Slovensku – VIDEO © SITA Všetky práva vyhradené.
Tagy: Anténa - sieť pre nezávislú kultúru Eurokomisár Filmový festival inakosti Zväz múzeí na Slovensku
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