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10. júla 2026
Protivzdušná obrana údajne zostrelila stovky ukrajinských dronov, horia ropné zariadenia
Tagy: Ropná rafinéria ruské útoky Rusko-ukrajinský konflikt ukrajinské útoky útoky dronmi Vojna na Ukrajine
Úrady informovali o útokoch vo viacerých regiónoch vrátane Krasnodarského kraja, obete zatiaľ nehlásia. Rusko v piatok oznámilo, že ...
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10.7.2026 (SITA.sk) - Úrady informovali o útokoch vo viacerých regiónoch vrátane Krasnodarského kraja, obete zatiaľ nehlásia.
Rusko v piatok oznámilo, že počas noci zneškodnilo 376 ukrajinských bezpilotných lietadiel nad viacerými časťami krajiny.
Útoky podľa ruských úradov spôsobili aj požiare v niekoľkých zariadeniach ropného priemyslu na juhu Ruska.
Ruské ministerstvo obrany uviedlo, že systémy protivzdušnej obrany zachytili drony nad viacerými oblasťami vrátane okolia Moskvy.
Podľa miestnych úradov spôsobili trosky jedného z dronov požiar v rafinérii v Krasnodarskom kraji.
Požiare vypukli aj v dvoch skladoch pohonných látok v Azovskom okrese. Regionálne úrady informovali, že záchranné zložky zasahovali na viacerých miestach a vyhodnocovali rozsah škôd.
V Krasnodarskom kraji dopadli úlomky dronov aj do obytnej zóny v okolí mesta Severskaja, kde sa nachádza rafinéria Ilskij. Podľa úradov neboli hlásené žiadne obete ani zranení.
Ukrajina v posledných mesiacoch zintenzívnila útoky na ruskú energetickú infraštruktúru. Kyjev ich označuje za odvetu za takmer každodenné ruské útoky na ukrajinské mestá a energetické objekty od začiatku ruskej invázie vo februári 2022.
Ruský prezident Vladimir Putin minulý mesiac pripustil, že opakované útoky na energetickú infraštruktúru prispeli k problémom so zásobovaním pohonnými látkami v niektorých častiach krajiny.
Zdroj: SITA.sk - Protivzdušná obrana údajne zostrelila stovky ukrajinských dronov, horia ropné zariadenia © SITA Všetky práva vyhradené.
Rusko v piatok oznámilo, že počas noci zneškodnilo 376 ukrajinských bezpilotných lietadiel nad viacerými časťami krajiny.
Útoky podľa ruských úradov spôsobili aj požiare v niekoľkých zariadeniach ropného priemyslu na juhu Ruska.
Ruské ministerstvo obrany uviedlo, že systémy protivzdušnej obrany zachytili drony nad viacerými oblasťami vrátane okolia Moskvy.
Horí rafinéria
Podľa miestnych úradov spôsobili trosky jedného z dronov požiar v rafinérii v Krasnodarskom kraji.
Požiare vypukli aj v dvoch skladoch pohonných látok v Azovskom okrese. Regionálne úrady informovali, že záchranné zložky zasahovali na viacerých miestach a vyhodnocovali rozsah škôd.
V Krasnodarskom kraji dopadli úlomky dronov aj do obytnej zóny v okolí mesta Severskaja, kde sa nachádza rafinéria Ilskij. Podľa úradov neboli hlásené žiadne obete ani zranení.
Rusko v palivovej kríze
Ukrajina v posledných mesiacoch zintenzívnila útoky na ruskú energetickú infraštruktúru. Kyjev ich označuje za odvetu za takmer každodenné ruské útoky na ukrajinské mestá a energetické objekty od začiatku ruskej invázie vo februári 2022.
Ruský prezident Vladimir Putin minulý mesiac pripustil, že opakované útoky na energetickú infraštruktúru prispeli k problémom so zásobovaním pohonnými látkami v niektorých častiach krajiny.
Zdroj: SITA.sk - Protivzdušná obrana údajne zostrelila stovky ukrajinských dronov, horia ropné zariadenia © SITA Všetky práva vyhradené.
Tagy: Ropná rafinéria ruské útoky Rusko-ukrajinský konflikt ukrajinské útoky útoky dronmi Vojna na Ukrajine
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