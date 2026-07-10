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10. júla 2026
Po požiari na juhu Španielska pátrajú po 19 nezvestných, väčšina z 11 obetí sú zrejme cudzinci
Úrady sa obávajú ďalších obetí, viacerí ľudia zahynuli pri pokuse uniknúť pred rýchlo sa šíriacimi plameňmi. Najmenej 11 ľudí zahynulo a ďalších 19 osôb je nezvestných po rozsiahlom
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10.7.2026 (SITA.sk) - Úrady sa obávajú ďalších obetí, viacerí ľudia zahynuli pri pokuse uniknúť pred rýchlo sa šíriacimi plameňmi.
Najmenej 11 ľudí zahynulo a ďalších 19 osôb je nezvestných po rozsiahlom lesnom požiari, ktorý vo štvrtok zachvátil oblasť Los Gallardos v provincii Almería na juhu Španielska. Miestne úrady v piatok uviedli, že väčšina obetí je pravdepodobne zo zahraničia.
Minister pre mimoriadne situácie v autonómnom regióne Andalúzia Antonio Sanz povedal, že identifikácia obetí stále pokračuje, no dostupné informácie naznačujú, že „väčšina alebo možno všetci zosnulí boli cudzinci“.
Štyroch ľudí našli mŕtvych v automobile s volantom na pravej strane, čo podľa úradov naznačuje, že mohlo ísť o britských občanov. Ďalších sedem obetí pravdepodobne zahynulo pri pokuse o útek pešo cez ťažko prístupný terén.
Predseda regionálnej vlády Andalúzie Juan Manuel Moreno Bonilla uviedol, že najmenej 19 ľudí je naďalej nezvestných a nevylúčil ďalšie zvýšenie počtu obetí. Požiar si zároveň vyžiadal najmenej osem zranených.
Plamene sa šírili mimoriadne rýchlo počas vlny horúčav, ktorá v posledných dňoch zasiahla veľké časti južného Španielska. Záchranné tímy pokračujú v pátraní po nezvestných a preverovaní rozsahu škôd.
Zdroj: SITA.sk - Po požiari na juhu Španielska pátrajú po 19 nezvestných, väčšina z 11 obetí sú zrejme cudzinci © SITA Všetky práva vyhradené.
Najmenej 11 ľudí zahynulo a ďalších 19 osôb je nezvestných po rozsiahlom lesnom požiari, ktorý vo štvrtok zachvátil oblasť Los Gallardos v provincii Almería na juhu Španielska. Miestne úrady v piatok uviedli, že väčšina obetí je pravdepodobne zo zahraničia.
Minister pre mimoriadne situácie v autonómnom regióne Andalúzia Antonio Sanz povedal, že identifikácia obetí stále pokračuje, no dostupné informácie naznačujú, že „väčšina alebo možno všetci zosnulí boli cudzinci“.
Volant napravo
Štyroch ľudí našli mŕtvych v automobile s volantom na pravej strane, čo podľa úradov naznačuje, že mohlo ísť o britských občanov. Ďalších sedem obetí pravdepodobne zahynulo pri pokuse o útek pešo cez ťažko prístupný terén.
Obete môžu pribúdať
Predseda regionálnej vlády Andalúzie Juan Manuel Moreno Bonilla uviedol, že najmenej 19 ľudí je naďalej nezvestných a nevylúčil ďalšie zvýšenie počtu obetí. Požiar si zároveň vyžiadal najmenej osem zranených.
Plamene sa šírili mimoriadne rýchlo počas vlny horúčav, ktorá v posledných dňoch zasiahla veľké časti južného Španielska. Záchranné tímy pokračujú v pátraní po nezvestných a preverovaní rozsahu škôd.
Zdroj: SITA.sk - Po požiari na juhu Španielska pátrajú po 19 nezvestných, väčšina z 11 obetí sú zrejme cudzinci © SITA Všetky práva vyhradené.
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