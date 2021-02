Európa a Rusko sa rozchádzajú, medzinárodné vzťahy sú slabé a Navaľného zatknutie ich ešte zhoršilo

Rusko sa odpája od Európy

Ponižujúca návšteva

8.2.2021 (Webnoviny.sk) - Šéf európskej diplomacie Josep Borrell vyhlásil, že Rusko nepreferuje konštruktívnejší dialóg s Európou. Krátko po návšteve Moskvy prostredníctvom sociálnej a mikroblogovacej siete Twitter navyše poznamenal, že vzťahy medzi Európou a Ruskom sú už niekoľko rokov „slabé“ a ešte viac sa zhoršili po otrávení Alexeja Navaľného . Informoval o tom web euronews.com.Borrell pred niekoľkými dňami odcestoval do ruskej metropoly, aby s náprotivkom Sergejom Lavrovom prediskutoval situáciu súvisiacu so zadržaním a uväznením ruského opozičného lídra Alexeja Navaľného, ktorý augustovú otravu nervovoparalytickou látkou typu novičok pripisuje práve Kremľu. Zatknutie 44-ročného Navaľného vyvolalo po celom Rusku lavínu protestov, počas ktorých polícia zadržala niekoľko tisíc demonštrantov.Podľa Borrella nechuť Rusov na konštruktívnejší dialóg podčiarklo aj vyhostenie troch diplomatov EÚ práve počas Španielovej návštevy v Moskve."Diskusia s mojím ruským náprotivkom občas dosiahla vysokú úroveň napätia, pretože som požadoval okamžité a bezpodmienečné prepustenie Navaľného, ako aj úplné a nestranné vyšetrenie pokusu o atentát naňho. Moje stretnutie s ministrom Lavrovom však zdôraznilo, že Európa a Rusko sa rozchádzajú. Zdá sa, že Rusko sa postupne odpája od Európy," uviedol Borrell.Podľa skupinky poslancov Európskeho parlamentu však bola Borrellova návšteva v Moskve ponižujúca a poškodila dobré meno Európskej únie. Europoslancom sa nepáči, že Borrell na stretnutí dôrazne neodsúdil zatknutie Navaľného a nenavštívil ho vo väzení. Žiadajú preto jeho rezignáciu.Estónsky europoslanec z radov kresťanských demokratov Riho Terras zbiera podpisy od ostatných zákonodarcov a v tejto záležitosti plánuje poslať list predsedníčke Európskej komisie Ursule von der Leyenovej "Návšteva Moskvy bola iniciatíva pána Borrella. Bol to prejav zľahčovania zločinov spáchaných Putinovým režimom proti politickým oponentom," píše sa v liste.