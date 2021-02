Slávik poslal Sulíkovi e-mail, stavebníkom už nebude robiť problémy

Stavebníkom komplikoval život

Nebudú sa zapájať do správnych konaní

8.2.2021 (Webnoviny.sk) - Marcel Slávik a jeho združenie už nebudú vstupovať do správnych konaní. Ako informoval rezort hospodárstva , ministrovi hospodárstva Richardovi Sulíkovi to oznámil e-mailom samotný Slávik.Združenie domových samospráv malo podľa ministra nezmyselnými podmienkami a požiadavkami zdržiavať proces výstavby a spôsobovať problémy developerom. Minister preto podal koncom januára trestné oznámenie na Generálnu prokuratúru SR „Napísal mi, že už prestane dávať tie nezmyselné podnety, ktoré stovkám stavebníkov komplikujú život,“ spresnil Sulík. Mail vníma ako prvý pozitívny signál. „No uvidíme, či to nezostane len na papieri,“ dodal.Zároveň opätovne vyzval všetkých, ktorí majú so Slávikom negatívne skúsenosti, aby ho kontaktovali. „Chcem odkázať všetkým poctivým podnikateľom, ak ešte budú mať problémy, nech mi pokojne napíšu na známu adresu vtaci@mhsr.sk,“ uzavrel Sulík.Marcel Slávik podľa ministerstva v maili tvrdí, že „vzhľadom na masívnu mediálnu antikampaň sa do správnych konaní zapájať nebudeme, čo bude vylučovať aktivity združenia ako účelové a šikanózne“.