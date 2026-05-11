Správy Reality Video TV program TV Tipy Práca

 Pondelok 11.5.2026
 Autobazár Dovolenka Výsledky Kúpele Lacné letenky Lístky

 Meniny má Blažena
 Ubytovanie Nákup Horoskopy Počasie Zábava Kino
  Úvodná strana  Včera      Archív správ      Nastavenia     
 Kontakt  Inzercia

24hodín v Skratke
Denník - Správy
TITULKA

Z domova

Regióny

Ekonomika

Dlhová kríza

Zdravie

Zo zahraničia

Gala

Hudba

Kultúra

Kino, DVD

Knižné novinky

Pohoda festival

Reality show

SuperStar

Šport

F1

Auto moto

Zaujímavosti

Ekológia

Tlačové správy

Prílohy

Pre ženy

Víkend

Veda

Kariéra

Radíme

Hobby

Príroda-Zvieratá

Technika

Počítače

Zábava

Video

Hry

Karikatúry

Kohn

Pridajte sa
Ste na Facebooku?
Ste na Twitteri?
Pridajte sa.


 Mobilná verzia




 24hod.sk    Zo zahraničia

11. mája 2026

Európa chce priškrtiť Rusku peniaze z ropy. Chystá nový balík sankcií a v hre sú aj opatrenia blokované Orbánom


Tagy: ruská tieňová flotila Rusko-ukrajinský konflikt Sankcie proti Rusku Vojna na Ukrajine

Brusel dúfa, že leto by mohlo priniesť diplomatický posun vo vojne. Európska únia pripravuje už 21. balík



Zdieľať
belgium_eu_foreign_ministers_88335 676x451 11.5.2026 (SITA.sk) - Brusel dúfa, že leto by mohlo priniesť diplomatický posun vo vojne.


Európska únia pripravuje už 21. balík sankcií proti Rusku, ktorý by mohol byť predstavený koncom júna alebo začiatkom júla. Podľa informácií portálu Politico sa Brusel chce zamerať najmä na tzv. „tieňovú flotilu“ Moskvy, čiže staré tankery, ktoré Rusko používa na obchádzanie sankcií pri vývoze ropy. Európski diplomati veria, že práve obmedzenie tejto siete môže výrazne oslabiť príjmy Kremľa z energetiky.

Politické zmeny v Maďarsku


Nové sankcie by sa mohli dotknúť aj ruských bánk, obranného priemyslu či spoločností zapojených do predaja ukrajinského obilia z okupovaných území. V hre je aj návrat k opatreniam, ktoré v minulosti blokovalo Maďarsko pod vedením bývalého premiéra Viktora Orbána. Medzi nimi sú aj sankcie proti predstaviteľom Ruskej pravoslávnej cirkvi vrátane patriarchu Kirilla.

Šéfka európskej diplomacie Kaja Kallasová uviedla, že po politických zmenách v Maďarsku vznikol nový priestor na prijatie tvrdších opatrení. Podľa nej je potrebné obnoviť staré návrhy sankcií a zároveň pripraviť nové kroky proti Moskve. Jeden z diplomatov argumentoval, že Európska komisia by mohla oživiť aj myšlienku zákazu námorných služieb pre ruské plavidlá, ktorú doteraz blokovala Malta a Grécko.

Finančná pomoc 90 miliárd eur


Predstavitelia EÚ tvrdia, že Rusko čelí najhoršej ekonomickej situácii od začiatku vojny. Únia zároveň verí, že pozícia Ukrajiny je dnes silnejšia než pred rokom - aj vďaka novej finančnej pomoci vo výške 90 miliárd eur, rozvoju ukrajinských dronov a úspešným útokom hlboko na ruskom území.

Brusel dúfa, že leto by mohlo priniesť diplomatický posun vo vojne. Pomôcť tomu má aj väčšia aktivita Spojených štátov pred novembrovými voľbami či možné oslabenie napätia na Blízkom východe. Prezident Donald Trump v posledných dňoch dokonca ocenil ukrajinskú armádu ako jednu z najsilnejších medzi spojencami v Organizácii Severoatlantickej zmluvy (NATO).

Viac o téme: Vojna na Ukrajine




Fotogaléria k článku:




href="https://sita.sk/fotogaleria/vojna-na-ukrajine-v-maji-2026-fotografie/">Vojna na Ukrajine v máji 2026 (fotografie)





Zdroj: SITA.sk - Európa chce priškrtiť Rusku peniaze z ropy. Chystá nový balík sankcií a v hre sú aj opatrenia blokované Orbánom © SITA Všetky práva vyhradené.

Tagy: ruská tieňová flotila Rusko-ukrajinský konflikt Sankcie proti Rusku Vojna na Ukrajine
   Tlač    Pošli



nasledujúci článok >>
V Nitrianskom kraji to vrie, predseda kultúrnej komisie predáva knihu, kde je Slovensko označené ako Felvidék
<< predchádzajúci článok
Útočník z gymnázia podľa znalca nie je psychicky chorý, môže byť však nebezpečný pre okolie

©2005-2026 Denník 24hodin Správy 24hodín Dobré Správy 24hodín 24hodín v Skratke 24 hodín v skratke Webdesign by WEBkomplex.sk

Spravodajstvo

  Mačka  Správy  Papierové palety  Čo dnes, kultúra, párty 