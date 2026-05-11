Pondelok 11.5.2026
Meniny má Blažena
11. mája 2026
Európa chce priškrtiť Rusku peniaze z ropy. Chystá nový balík sankcií a v hre sú aj opatrenia blokované Orbánom
Brusel dúfa, že leto by mohlo priniesť diplomatický posun vo vojne. Európska únia pripravuje už 21. balík
Európska únia pripravuje už 21. balík sankcií proti Rusku, ktorý by mohol byť predstavený koncom júna alebo začiatkom júla. Podľa informácií portálu Politico sa Brusel chce zamerať najmä na tzv. „tieňovú flotilu“ Moskvy, čiže staré tankery, ktoré Rusko používa na obchádzanie sankcií pri vývoze ropy. Európski diplomati veria, že práve obmedzenie tejto siete môže výrazne oslabiť príjmy Kremľa z energetiky.
Politické zmeny v Maďarsku
Nové sankcie by sa mohli dotknúť aj ruských bánk, obranného priemyslu či spoločností zapojených do predaja ukrajinského obilia z okupovaných území. V hre je aj návrat k opatreniam, ktoré v minulosti blokovalo Maďarsko pod vedením bývalého premiéra Viktora Orbána. Medzi nimi sú aj sankcie proti predstaviteľom Ruskej pravoslávnej cirkvi vrátane patriarchu Kirilla.
Šéfka európskej diplomacie Kaja Kallasová uviedla, že po politických zmenách v Maďarsku vznikol nový priestor na prijatie tvrdších opatrení. Podľa nej je potrebné obnoviť staré návrhy sankcií a zároveň pripraviť nové kroky proti Moskve. Jeden z diplomatov argumentoval, že Európska komisia by mohla oživiť aj myšlienku zákazu námorných služieb pre ruské plavidlá, ktorú doteraz blokovala Malta a Grécko.
Finančná pomoc 90 miliárd eur
Predstavitelia EÚ tvrdia, že Rusko čelí najhoršej ekonomickej situácii od začiatku vojny. Únia zároveň verí, že pozícia Ukrajiny je dnes silnejšia než pred rokom - aj vďaka novej finančnej pomoci vo výške 90 miliárd eur, rozvoju ukrajinských dronov a úspešným útokom hlboko na ruskom území.
Brusel dúfa, že leto by mohlo priniesť diplomatický posun vo vojne. Pomôcť tomu má aj väčšia aktivita Spojených štátov pred novembrovými voľbami či možné oslabenie napätia na Blízkom východe. Prezident Donald Trump v posledných dňoch dokonca ocenil ukrajinskú armádu ako jednu z najsilnejších medzi spojencami v Organizácii Severoatlantickej zmluvy (NATO).
Zdroj: SITA.sk - Európa chce priškrtiť Rusku peniaze z ropy. Chystá nový balík sankcií a v hre sú aj opatrenia blokované Orbánom © SITA Všetky práva vyhradené.
