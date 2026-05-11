 24hod.sk    Z domova

11. mája 2026

V Nitrianskom kraji to vrie, predseda kultúrnej komisie predáva knihu, kde je Slovensko označené ako Felvidék



His predsedom je Örs Orosz, predseda Komisie kultúry a cestovného ruchu NSK.



11.5.2026 (SITA.sk)

V Nitrianskom samosprávnom kraji (NSK) eskaluje spor okolo knihy Slovensko – historický Felvidék. Ide o maďarský preklad encyklopédie Slovensko – ilustrovaná encyklopédia pamiatok, ktorú v maďarčine predáva a propaguje občianske združenie Sine Metu. Jeho predsedom je Örs Orosz, predseda Komisie kultúry a cestovného ruchu NSK.


Podnet na preverenie podalo Slovenské hnutie obrody (SHO), podľa ktorého môže používanie historického označenia Felvidék vyvolávať pochybnosti o územnej celistvosti Slovenskej republiky. „V predmetnej publikácii sú všetky slovenské názvy obcí a miest znevažujúcim spôsobom uvedené na druhom mieste drobným písmom, v zátvorke pod dominantnými názvami v maďarskom jazyku, ako keby Slovenská republika bola kolóniou Maďarska,“ uviedlo SHO.



Podľa neho je cieľom Örsa Orosza predávať knihu s cieľom propagovať predtrianonské pomenovania obcí v SR, čím chce napĺňať revizionistické ciele Maďarska. Hnutie citovalo tiež bývalého veľvyslanca SR v Maďarsku Petra Weissa, ktorý v jednom zo svojich komentárov pre portál sita.sk uviedol, že používanie názvu Felvidék – Horné Uhorsko na označenie Slovenskej republiky nie je vôbec záležitosťou zemepisu v maďarčine. „Je to spochybňovanie a urážanie slovenskej štátnosti ako prejav nevyliečenej trianonskej traumy“.



Nitriansky kraj si vyžiadal odborné posudky


Úrad Nitrianskeho samosprávneho kraja následne požiadal znalcov o vypracovanie posudkov, ktoré mali preveriť, či publikácia obsahuje prvky extrémizmu alebo explicitné výzvy na porušovanie práv skupín osôb. Poslanecký klub Maďarskej aliancie v NSK reagoval ostrým vyhlásením, v ktorom sa postavil za Örsa Orosza a postup kraja označil za nebezpečný precedens.


„Poslanecký klub Maďarskej aliancie odmieta politický hon na čarodejnice voči Örsovi Oroszovi a snahu o politickú diskreditáciu jeho osoby,“ uviedli krajskí poslanci za Maďarskú alianciu. Podľa nich ide o dlhodobý pokus nacionalistických organizácií vytvárať napätie medzi Slovákmi a Maďarmi.



„Cieľom združení, ako sú Slovenské hnutie obrody (SHO) či Združenie slovenskej inteligencie, je dlhodobo živiť v spoločnosti manipulatívny naratív. Ich snahou je udržiavať v určitej časti slovenskej verejnosti neodôvodnený pocit ohrozenia jednoty štátu zo strany maďarských politikov,“ uvádza sa vo vyhlásení. Örs Orosz bol v minulosti podpredsedom Maďarskej aliancie a kandidoval za túto stranu do Európskeho parlamentu.



Spor sa vedie aj o samotný význam slova Felvidék


Maďarská aliancia zároveň tvrdí, že podania sú „podložené chabými a účelovo vykonštruovanými argumentmi“. Jadrom sporu je používanie výrazu „Felvidék“, ktoré je podľa Maďarskej aliancie v maďarčine tradičným historickým označením územia dnešného Slovenska v období Uhorska. Podľa právnika a odborníka na ľudské a menšinové práva Jánosa Fialu-Butoru ide o štandardný pojem maďarskej historiografie.



„Termín Felvidék je v maďarskej historiografii a odbornej literatúre štandardným a vžitým označením bez akéhokoľvek úmyslu urážať alebo spochybňovať územnú celistvosť SR,“ uviedol Fiala-Butora. Podľa neho je celé konanie postavené na nesprávnej interpretácii historického pojmu. Zdôraznil, že publikácia používa termín výlučne v historickom význame.


Zároveň upozornil, že používanie historického názvu nemožno automaticky spájať s extrémizmom. „To, že tento termín používajú aj extrémistické skupiny, keď spochybňujú územnú celistvosť Slovenska, nie je predsa chyba tohto termínu,“ vyjadril sa.



Možné ideologické pôsobenie


Združenie slovenskej inteligencie ešte v auguste 2025 upozornilo na to, že veľvyslanec Maďarska v Slovenskej republike Csaba Balogh chodí po Slovensku a rozdáva encyklopédiu Slovensko – historický Felvidék. Publikácia sa začala predávať v priebehu apríla 2024. Ako uvádza médium felvidek.ma, združenie Sine Metu odkúpilo autorské práva, vrátane zahraničných práv od autora encyklopédie Petra Kresánka.


Nitriansky samosprávny kraj si dal vypracovať právnu analýzu od Advokátskej kancelárie SPÁL & Partners s.r.o. Tá upozorňuje na možné ideologické pôsobenie poslanca Örsa Orosza. Podľa nej sa javí, že poslanec sleduje iný záujem, „a to za účelom vytvorenia vplyvu prostredníctvom ideologických a polarizujúcich myšlienok na obyvateľov Slovenskej republiky, ktorí sa hlásia k maďarskej národnostnej menšine“.


Navyše, adresátom je takýto kontext sprostredkovaný v jazyku národnostnej menšiny s prepájaním na zdroje pôsobiace mimo územia Slovenskej republiky práve s pôvodom v krajine, ku ktorej sa ako menšina hlásia. „Takéto konanie poslanca sa javí ako priamo ohrozujúce alebo porušujúce predpoklad konať vo verejnom záujme podľa ústavného zákona, pričom v kontexte výkonu verejnej funkcie mohlo dôjsť k zásahu do hodnôt, ktoré sú principiálne nedotknuteľné,“ konštatuje analýza.



Hystéria a politický tlak


Dokument zároveň uvádza, že používanie ideologickej a polarizujúcej terminológie v spojení s vystupovaním poslanca, jeho správaním a bagatelizovaním problematiky prostredníctvom „nesprávneho alebo neúplného pojmového výkladu“ podľa právnikov „dopĺňa obraz prezentácie poslanca vo vzťahu k ohýbaniu alebo obchádzaniu verejnej mienky“.



Maďarská aliancia tvrdí, že preverovanie knihy prichádza v čase vyhrotenej politickej atmosféry okolo otázok maďarskej menšiny. „Je zarážajúce, že k takýmto krokom NSK pristupuje v čase, keď sme svedkami neopodstatnenej hystérie koaličných politikov okolo Benešových dekrétov aj používania názvu Felvidék,“ uviedli poslanci.


Zároveň vyzvali členov komisie aj celé krajské zastupiteľstvo, aby rozhodovali na základe odborných faktov. „Preto apelujeme na členov komisie a celého zastupiteľstva, aby nepodliehali nacionalistickému tlaku a rozhodovali na základe odborných faktov, nie na základe politických objednávok,“ dodala Maďarská aliancia.





Zdroj: SITA.sk - V Nitrianskom kraji to vrie, predseda kultúrnej komisie predáva knihu, kde je Slovensko označené ako Felvidék © SITA Všetky práva vyhradené.

