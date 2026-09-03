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03. septembra 2026
Európa hľadá spôsob, ako čeliť čoraz intenzívnejším ruským hybridným útokom
Európski šéfovia tajných služieb varujú pred rastúcou hrozbou sabotáží, kybernetických útokov a ďalších operácií spájaných s Ruskom. Európski šéfovia tajných služieb sa obávajú, že ruská ...
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3.9.2026 (SITA.sk) - Európski šéfovia tajných služieb varujú pred rastúcou hrozbou sabotáží, kybernetických útokov a ďalších operácií spájaných s Ruskom.
Európski šéfovia tajných služieb sa obávajú, že ruská vojna proti Ukrajine sa čoraz viac prenáša aj na ich územie. Spojenci Kyjeva na Západe však majú problém nájsť účinné opatrenia, ktorými by zastavili „hybridné“ útoky Moskvy.
Dánska spravodajská služba vo štvrtok varovala, že Rusko sa „aktívne“ pripravuje na sabotážne operácie proti tamojšiemu obrannému priemyslu.
Šéfka francúzskej kontrarozviedky DGSI Céline Berthonová minulý týždeň na podnikateľskom fóre uviedla, že nález dronu s výbušninami na letisku pri nemeckom Lipsku v auguste môže byť signálom, že terčom sa môžu stať aj francúzske firmy.
„Musíme sa prispôsobiť,“ povedala Berthonová počas diskusie s názvom „Sme pripravení čeliť vojne?“.
Berlín v utorok obvinil z incidentu Moskvu. Európska únia uviedla, že prípad nesie všetky znaky „štátom podporovaného terorizmu“. Členské štáty si predvolali ruských diplomatov a diskutujú o ďalších sankciách.
Analytici však tvrdia, že tradičné opatrenia, ako odhaľovanie špiónov či diplomatické odvety, Rusko zatiaľ od jeho aktivít neodradili.
Podľa experta na ruské bezpečnostné služby Andreja Soldatova je západný „arzenál“ opatrení zastaraný. „Musíme prijať, že čelíme dlhodobej hybridnej vojne,“ povedal pre AFP.
Od rozsiahlej ruskej invázie na Ukrajinu v roku 2022 európski spojenci Kyjeva hlásia sériu hybridných útokov spájaných s Ruskom.
Patria medzi ne prelety dronov v blízkosti citlivých objektov, narúšanie vzdušného priestoru, kybernetické útoky či podozrenia z prípravy atentátov. Rusko svoju účasť odmieta.
Soldatov vyzýva na systematické zlepšenie výmeny spravodajských informácií medzi európskymi službami a dôkladnejšiu spravodajskú prácu. Podľa neho si to vyžiada značné náklady aj „zmenu myslenia“ samotných tajných služieb.
Analytici zároveň upozorňujú, že ďalšie sprísňovanie sankcií a bezpečnostných opatrení môže byť riskantné.
Alexander Gabujev z Carnegie Russia Eurasia Center varoval, že pravidlá pre eskaláciu hybridnej vojny nie sú jasne definované, čo zvyšuje riziko udalostí s veľkým počtom obetí.
„Zatiaľ je však pravdepodobné, že väčšina krajín sa obmedzí na sankcie a podporu Ukrajiny,“ uviedol.
Zdroj: SITA.sk - Európa hľadá spôsob, ako čeliť čoraz intenzívnejším ruským hybridným útokom © SITA Všetky práva vyhradené.
Európski šéfovia tajných služieb sa obávajú, že ruská vojna proti Ukrajine sa čoraz viac prenáša aj na ich územie. Spojenci Kyjeva na Západe však majú problém nájsť účinné opatrenia, ktorými by zastavili „hybridné“ útoky Moskvy.
Dánska spravodajská služba vo štvrtok varovala, že Rusko sa „aktívne“ pripravuje na sabotážne operácie proti tamojšiemu obrannému priemyslu.
Terčom môžu byť všetci
Šéfka francúzskej kontrarozviedky DGSI Céline Berthonová minulý týždeň na podnikateľskom fóre uviedla, že nález dronu s výbušninami na letisku pri nemeckom Lipsku v auguste môže byť signálom, že terčom sa môžu stať aj francúzske firmy.
„Musíme sa prispôsobiť,“ povedala Berthonová počas diskusie s názvom „Sme pripravení čeliť vojne?“.
Berlín v utorok obvinil z incidentu Moskvu. Európska únia uviedla, že prípad nesie všetky znaky „štátom podporovaného terorizmu“. Členské štáty si predvolali ruských diplomatov a diskutujú o ďalších sankciách.
Tradičné metódy zlyhávajú
Analytici však tvrdia, že tradičné opatrenia, ako odhaľovanie špiónov či diplomatické odvety, Rusko zatiaľ od jeho aktivít neodradili.
Podľa experta na ruské bezpečnostné služby Andreja Soldatova je západný „arzenál“ opatrení zastaraný. „Musíme prijať, že čelíme dlhodobej hybridnej vojne,“ povedal pre AFP.
Od rozsiahlej ruskej invázie na Ukrajinu v roku 2022 európski spojenci Kyjeva hlásia sériu hybridných útokov spájaných s Ruskom.
Patria medzi ne prelety dronov v blízkosti citlivých objektov, narúšanie vzdušného priestoru, kybernetické útoky či podozrenia z prípravy atentátov. Rusko svoju účasť odmieta.
Aj sankcie môžu byť riskantné
Soldatov vyzýva na systematické zlepšenie výmeny spravodajských informácií medzi európskymi službami a dôkladnejšiu spravodajskú prácu. Podľa neho si to vyžiada značné náklady aj „zmenu myslenia“ samotných tajných služieb.
Analytici zároveň upozorňujú, že ďalšie sprísňovanie sankcií a bezpečnostných opatrení môže byť riskantné.
Alexander Gabujev z Carnegie Russia Eurasia Center varoval, že pravidlá pre eskaláciu hybridnej vojny nie sú jasne definované, čo zvyšuje riziko udalostí s veľkým počtom obetí.
„Zatiaľ je však pravdepodobné, že väčšina krajín sa obmedzí na sankcie a podporu Ukrajiny,“ uviedol.
Zdroj: SITA.sk - Európa hľadá spôsob, ako čeliť čoraz intenzívnejším ruským hybridným útokom © SITA Všetky práva vyhradené.
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