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03. septembra 2026
Veková hranica je prvý krok, štát musí od platforiem žiadať bezpečnejšie prostredie, hovorí Rada mládeže Slovenska
Tagy: Kritické myslenie Mediálna gramotnosť ochrana detí v digitálnom priestore radikalizácia Sociálne siete
RmS už predtým upozorňovala, že plošné vekové obmedzenie nerieši všetky spôsoby, ktorými sa k mladým ľuďom dostáva škodlivý či radikálny obsah.
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3.9.2026 (SITA.sk) - RmS už predtým upozorňovala, že plošné vekové obmedzenie nerieši všetky spôsoby, ktorými sa k mladým ľuďom dostáva škodlivý či radikálny obsah.
Rada mládeže Slovenska (RmS) po prijatí nového zákona o používaní sociálnych sietí pre deti víta najmä vznik integrovaného systému ochrany pred radikalizáciou.
„Vznik integrovaného systému ochrany pred radikalizáciou považujeme za dôležitý krok. Prevencia funguje najlepšie vtedy, keď dokážeme problém zachytiť včas a keď spolu komunikujú školy, odborníci, pracovníci s mládežou aj ďalšie inštitúcie. Samotné stanovenie vekovej hranice však nemôžeme zamieňať za vyriešenie problému,“ hovorí riaditeľ Rady mládeže Slovenska Juraj Lizák.
Zákon o integrovanom systéme ochrany pred radikalizáciou a mobilizáciou k násiliu z dielne Ministerstva školstva stanovuje vekovú hranicu 16 rokov na vytvorenie a používanie používateľského účtu na sociálnej sieti. Zároveň má zaviesť komplexný systém ochrany detí a mladých ľudí pred radikalizáciou a mobilizáciou k násiliu, ktorý má prepájať národnú, regionálnu a lokálnu úroveň a umožniť včasnejšie zachytenie rizikových situácií.
Práve túto časť zákona RmS hodnotí pozitívne. Integrovaný model ochrany sa osvedčil aj v zahraničí a jeho princípy boli pilotované v Banskobystrickom samosprávnom kraji prostredníctvom systému včasného zachytávania rizík radikalizácie na školách.
RmS už počas diskusie o pripravovanom zákone upozorňovala, že plošné vekové obmedzenie nerieši všetky spôsoby, ktorými sa k mladým ľuďom dostáva škodlivý či radikálny obsah. Výskum RmS a Českej rady detí a mládeže ukázal, že 18,6 % mladých ľudí už dostalo radikálny alebo extrémny obsah súkromne od kamaráta či známeho, napríklad prostredníctvom Messengera alebo WhatsAppu.
Obmedzenie prístupu na sociálne siete preto môže časť kontaktu s rizikovým obsahom znížiť, nedokáže ho však z prostredia mladých úplne odstrániť. „Vekovú hranicu vnímame ako opatrenie, ktoré môže časť rizík obmedziť, nie ako konečné riešenie. Radikálny obsah sa šíri aj v súkromnej komunikácii a uzavretých komunitách. Ak chceme mladých ľudí chrániť dlhodobo, musíme ich zároveň pripraviť na život v digitálnom svete, do ktorého skôr či neskôr vstúpia,“ upozorňuje Lizák.
RmS preto naďalej považuje za kľúčové systematické vzdelávanie v oblasti mediálnej gramotnosti, kritického myslenia, overovania informácií a bezpečného správania online. Dáta organizácie ukázali, že 55,3 % mladých sa v škole nikdy nestretlo s témou radikalizácie na sociálnych sieťach.
Významný posun v diskusii o ochrane detí na sociálnych sieťach v súčasnosti prichádza zo Spojených štátov. Meta sa v auguste v rámci dohody s americkými štátmi zaviazala zaplatiť až 17,1 miliardy dolárov za urovnanie žalôb, podľa ktorých Facebook a Instagram využívali prvky podporujúce návykové používanie u detí a mladistvých a spoločnosť verejnosť zavádzala o rizikách svojich platforiem.
Dohoda však nie je iba finančným vyrovnaním. Počíta aj so zmenami fungovania platforiem pre mladých používateľov vrátane časových obmedzení, bezpečnostných nastavení, obmedzenia používania počas noci či zmien v notifikáciách. Pre RmS je americký vývoj dôležitý predovšetkým tým, že diskusiu posúva od obmedzenia mladých ľudí vyvodeniu zodpovednosti samotných technologických firiem.
„Ak chceme deti skutočne chrániť, nemôžeme regulovať iba ich vstup na sociálne siete a ponechať bez zmeny samotné prostredie, do ktorého sa raz vrátia. Vývoj v Spojených štátoch ukazuje, že technologické firmy možno tlačiť k tomu, aby menili dizajn svojich produktov a niesli väčšiu zodpovednosť za bezpečnosť mladých používateľov. Tento princíp považujeme za mimoriadne dôležitý aj pre európsku diskusiu,“ hovorí Juraj Lizák.
Takýto prístup podporujú aj dáta RmS. Až 65,5 % mladých ľudí si myslí, že sociálne siete by mali robiť viac pre zamedzenie šírenia radikálneho obsahu. Medzi opatreniami, ktoré mládež podporuje, je na prvom mieste prísnejšia kontrola a mazanie extrémistického obsahu. Podporu má aj lepšie vzdelávanie používateľov o rizikách radikalizácie, väčšia spolupráca sociálnych sietí s verejnými orgánmi a zlepšovanie algoritmov na detekciu radikálneho obsahu.
RmS preto považuje schválený zákon za jednu časť širšieho systému ochrany mladých ľudí. Druhou musí byť vzdelávanie a prevencia a treťou dôsledné vyžadovanie zodpovednosti od technologických spoločností za prostredie a produkty, ktoré vytvárajú.
„Nemali by sme sa uspokojiť s tým, že sme stanovili vekovú hranicu a tým považovať deti za chránené. Potrebujeme mladých ľudí, ktorí dokážu bezpečne fungovať v digitálnom svete, a zároveň digitálny svet, ktorý nie je postavený proti nim. Zodpovednosť za to majú štát, školy, rodičia aj samotné technologické firmy,“ uzatvára Juraj Lizák.
Zdroj: SITA.sk - Veková hranica je prvý krok, štát musí od platforiem žiadať bezpečnejšie prostredie, hovorí Rada mládeže Slovenska © SITA Všetky práva vyhradené.
Rada mládeže Slovenska (RmS) po prijatí nového zákona o používaní sociálnych sietí pre deti víta najmä vznik integrovaného systému ochrany pred radikalizáciou.
„Vznik integrovaného systému ochrany pred radikalizáciou považujeme za dôležitý krok. Prevencia funguje najlepšie vtedy, keď dokážeme problém zachytiť včas a keď spolu komunikujú školy, odborníci, pracovníci s mládežou aj ďalšie inštitúcie. Samotné stanovenie vekovej hranice však nemôžeme zamieňať za vyriešenie problému,“ hovorí riaditeľ Rady mládeže Slovenska Juraj Lizák.
Používateľský účet až od 16 rokov
Zákon o integrovanom systéme ochrany pred radikalizáciou a mobilizáciou k násiliu z dielne Ministerstva školstva stanovuje vekovú hranicu 16 rokov na vytvorenie a používanie používateľského účtu na sociálnej sieti. Zároveň má zaviesť komplexný systém ochrany detí a mladých ľudí pred radikalizáciou a mobilizáciou k násiliu, ktorý má prepájať národnú, regionálnu a lokálnu úroveň a umožniť včasnejšie zachytenie rizikových situácií.
Práve túto časť zákona RmS hodnotí pozitívne. Integrovaný model ochrany sa osvedčil aj v zahraničí a jeho princípy boli pilotované v Banskobystrickom samosprávnom kraji prostredníctvom systému včasného zachytávania rizík radikalizácie na školách.
RmS už počas diskusie o pripravovanom zákone upozorňovala, že plošné vekové obmedzenie nerieši všetky spôsoby, ktorými sa k mladým ľuďom dostáva škodlivý či radikálny obsah. Výskum RmS a Českej rady detí a mládeže ukázal, že 18,6 % mladých ľudí už dostalo radikálny alebo extrémny obsah súkromne od kamaráta či známeho, napríklad prostredníctvom Messengera alebo WhatsAppu.
Obmedzenie prístupu na sociálne siete preto môže časť kontaktu s rizikovým obsahom znížiť, nedokáže ho však z prostredia mladých úplne odstrániť. „Vekovú hranicu vnímame ako opatrenie, ktoré môže časť rizík obmedziť, nie ako konečné riešenie. Radikálny obsah sa šíri aj v súkromnej komunikácii a uzavretých komunitách. Ak chceme mladých ľudí chrániť dlhodobo, musíme ich zároveň pripraviť na život v digitálnom svete, do ktorého skôr či neskôr vstúpia,“ upozorňuje Lizák.
Meta sa dohodla s americkými štátmi
RmS preto naďalej považuje za kľúčové systematické vzdelávanie v oblasti mediálnej gramotnosti, kritického myslenia, overovania informácií a bezpečného správania online. Dáta organizácie ukázali, že 55,3 % mladých sa v škole nikdy nestretlo s témou radikalizácie na sociálnych sieťach.
Významný posun v diskusii o ochrane detí na sociálnych sieťach v súčasnosti prichádza zo Spojených štátov. Meta sa v auguste v rámci dohody s americkými štátmi zaviazala zaplatiť až 17,1 miliardy dolárov za urovnanie žalôb, podľa ktorých Facebook a Instagram využívali prvky podporujúce návykové používanie u detí a mladistvých a spoločnosť verejnosť zavádzala o rizikách svojich platforiem.
Dohoda však nie je iba finančným vyrovnaním. Počíta aj so zmenami fungovania platforiem pre mladých používateľov vrátane časových obmedzení, bezpečnostných nastavení, obmedzenia používania počas noci či zmien v notifikáciách. Pre RmS je americký vývoj dôležitý predovšetkým tým, že diskusiu posúva od obmedzenia mladých ľudí vyvodeniu zodpovednosti samotných technologických firiem.
„Ak chceme deti skutočne chrániť, nemôžeme regulovať iba ich vstup na sociálne siete a ponechať bez zmeny samotné prostredie, do ktorého sa raz vrátia. Vývoj v Spojených štátoch ukazuje, že technologické firmy možno tlačiť k tomu, aby menili dizajn svojich produktov a niesli väčšiu zodpovednosť za bezpečnosť mladých používateľov. Tento princíp považujeme za mimoriadne dôležitý aj pre európsku diskusiu,“ hovorí Juraj Lizák.
Jedna časť širšieho systému
Takýto prístup podporujú aj dáta RmS. Až 65,5 % mladých ľudí si myslí, že sociálne siete by mali robiť viac pre zamedzenie šírenia radikálneho obsahu. Medzi opatreniami, ktoré mládež podporuje, je na prvom mieste prísnejšia kontrola a mazanie extrémistického obsahu. Podporu má aj lepšie vzdelávanie používateľov o rizikách radikalizácie, väčšia spolupráca sociálnych sietí s verejnými orgánmi a zlepšovanie algoritmov na detekciu radikálneho obsahu.
RmS preto považuje schválený zákon za jednu časť širšieho systému ochrany mladých ľudí. Druhou musí byť vzdelávanie a prevencia a treťou dôsledné vyžadovanie zodpovednosti od technologických spoločností za prostredie a produkty, ktoré vytvárajú.
„Nemali by sme sa uspokojiť s tým, že sme stanovili vekovú hranicu a tým považovať deti za chránené. Potrebujeme mladých ľudí, ktorí dokážu bezpečne fungovať v digitálnom svete, a zároveň digitálny svet, ktorý nie je postavený proti nim. Zodpovednosť za to majú štát, školy, rodičia aj samotné technologické firmy,“ uzatvára Juraj Lizák.
Zdroj: SITA.sk - Veková hranica je prvý krok, štát musí od platforiem žiadať bezpečnejšie prostredie, hovorí Rada mládeže Slovenska © SITA Všetky práva vyhradené.
Tagy: Kritické myslenie Mediálna gramotnosť ochrana detí v digitálnom priestore radikalizácia Sociálne siete
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